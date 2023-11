W bieżącym roku szkolnym po raz czwarty, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”. Program ten jest w całości finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Od 11 września 2023 r., do tej edycji programu przystąpiło 25 beneficjentów, tj. absolwentów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy z różnym stopniem niepełnosprawności oraz absolwentów Oddziałów Rewalidacyjno-Wychowawczych. Są to osoby nigdzie niezatrudnione i nieobjęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności, tj. warsztatach terapii zajęciowej.

Celem pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” jest zachowanie ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Kluczowe jest udzielenie wsparcia, które pozwoli przygotować młode osoby do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a po ukończeniu pilotażu, podjęcia przez nich aktywności zawodowej.

Uczestnicy programu podzieleni są na 4 grupy. Dla każdego z nich przewidziane jest 140 godzin wsparcia miesięcznie udzielanego przez 24 terapeutów i 3 psychologów.

Na zajęciach realizowane są działania rozwijające i wzmacniające aktywność oraz samodzielność życiową, a także aktywności pozwalające na utrzymanie wcześniej nabytych umiejętności.

W ramach programu młodzi ludzie uczestniczą w zajęciach kół zainteresowań, tj.: sportowym, tanecznym i komputerowym, a także w zajęciach aktywizujących zawodowo z zakresu rękodzieła, stolarstwa, pielęgnacji zieleni, gospodarstwa domowego oraz prac porządkowych.

Oprócz tego prowadzone są zajęcia opiekuńcze i terapeutyczne, a dla wszystkich uczestników istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej oraz działań wspierających ruchowo w formie gimnastyki korekcyjnej.

Dzięki podjętym oddziaływaniom edukacyjnym, rewalidacyjnym, wychowawczym i opiekuńczym, uczestnicy programu nabywają umiejętności, które pozwolą im na większą samodzielność w życiu społecznym, a także zwiększają możliwości na rynku pracy. Dodatkowym atutem jest przebywanie w grupie rówieśniczej, co wpływa korzystnie na ich uspołecznienie, otwieranie się na innych ludzi i poczucie własnej wartości.

SOSW w Rudniku nad Sanem