23 października br. w Szkole Podstawowej w Krzeszowie odbyło się uroczyste otwarcie Ekopracowni OZE, która powstała dzięki dofinansowaniu z programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

– Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 75 000 zł, wkład własny gminy wyniósł 8 334 zł. Całkowity koszt to kwota 83 334 zł – mówi nauczycielka Katarzyna Pokora, koordynator projektu.

Ekopracownia zmieniła pusty plac szkolny w przestrzeń do nauki i zdobywania informacji z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii. W tym celu zostały zakupione atrakcyjne plenerowe tablice informacyjne, stoły i ławki. Wykorzystując słońce, wiatr i wodę uczniowie będą przeprowadzać doświadczenia i eksperymenty. Podczas niesprzyjającej pogody zajęcia będą realizowane w odpowiednio dostosowanej klasopracowni. Jej główną ozdobą jest duża fototapeta przedstawiająca Ziemię i przykłady zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Szkoła wzbogaciła się również w liczne pomoce dydaktyczne, np. modele, gry, zestawy do samodzielnego montażu – które pomogą zrozumieć trudne zagadnienia związane z energią słońca, wody i wiatru.

Nowa oferta dydaktyczna skierowana jest do dzieci i młodzieży nie tylko ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie, ale również z sąsiednich placówek oświatowych. Proponowane warsztaty ekologiczne dostosowane będą do wieku uczestników, a ich atrakcyjna forma na pewno spodoba się niejednemu uczestnikowi. – Nowa Ekopracownia będzie ciekawym miejscem do nauki i na pewno przyczyni się do wzrostu zainteresowania ekologią, a dla wielu uczniów stanie się wzorem do naśladowania i podejmowania swoich inicjatyw w trosce o środowisko naturalne. Szkoła zamierza również mocno współpracować z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie, który zarządza Błękitnym Sanem – Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krzeszowie, aby Ekopracownię OZE odwiedzali także turyści odpoczywający w naszej miejscowości – wyjaśnia Katarzyna Pokora.

Program, z którego skorzystała szkoła realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

(it)