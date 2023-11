Uczeń czwartej klasy technikum programisty RCEZ w Nisku uzyskał stypendium Urzędu Marszałkowskiego w ramach 16 edycji programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. Program jest w całości finansowany z budżetu województwa. Ma pomóc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów podkarpackich szkół.

– Karol to uczeń z pasją, pracowity, ambitny. Cieszymy się, że w naszej szkole może rozwijać swoje pasje i talenty techniczne oraz odnosić sukcesy w konkursach i olimpiadach krajowych, ale także międzynarodowych – mówi dyrektor RCEZ Wacław Piędel.

O stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe mogli ubiegać się uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego. W tegorocznej edycji programu wpłynęło aż 359 wniosków o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe. Stypendium trafiło do 72 uczniów. Osiągnięcia 16 uczniów kolejnych uhonorowano nagrodą pieniężną.

Karol Sawicki to uczeń czwartej klasy technikum programisty, jednak najbardziej interesuje go elektronika i w tej dziedzinie cały czas się rozwija. Jest laureatem i finalistom wielu konkursów krajowych i międzynarodowych – ostatni to srebrny medal i nagroda specjalna na Międzynarodowych Targach Wynalazczości – China International Youth Expo, International Invention Competition.

Uczeń niżańskiej szkoły otrzyma stypendium w kwocie 4000 zł. – Bardzo cieszę się z przyznanego stypendium, tym bardziej, że w tym roku konkurencja była duża. Pieniądze będę mógł przeznaczyć na zakup sprzętu elektronicznego potrzebnego mi do kolejnych projektów technicznych – mówi Karol Sawicki.

Uroczysta gala wręczenia stypendiów i nagród odbyła się w sali Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Wzięli w niej udział: marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wicemarszałek województwa Piotr Pilch oraz członek zarządu Anna Huk i wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr. Sejmik województwa reprezentowali: wiceprzewodniczący Jerzy Cypryś oraz radna Monika Brewczak. Gościem gali była także podkarpacka kurator oświaty Małgorzata Rauch. W gali wzięli udział nagrodzeni uczniowie, dyrektorzy, nauczyciele oraz rodzice. Karolowi towarzyszył dyrektor szkoły Wacław Piędel.

(it)