Dr inż. Małgorzata Karbarz z Pysznicy pracująca w Instytucie Biologii Uniwersytety Rzeszowskiego otrzymała prestiżową nagrodę 8 Forum Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Kobieta, która zmienia świat” za realizację projektu badawczego pod nazwą „Metoda identyfikacji składników suplementów diety oparta o barkodowanie DNA”.

Pracę nad projektem prowadzi od lutego 2022. Natomiast metodą barkodowania DNA zajmuje się od 5 lat.

– Głównym celem projektu było opracowanie metody, która pozwala wykryć zafałszowania gatunkowe w suplementach diety na bazie grzybów leczniczych. Gatunki drogie, trudno dostępne o właściwościach prozdrowotnych są często zamieniane na tańsze, łatwiej dostępne. Ocena morfologiczna na przetworzonym czyli wysuszonym, zmielonym produkcie, a z takim mamy najczęściej do czynienia w przypadku suplementów diety, nie jest możliwa do wykonania. Opracowywana przeze mnie metoda pozwala na pobranie próbki suplementu, wyizolowaniu z niego DNA, a następnie przeprowadzenie analiz molekularnych, które mają na celu poznanie tego fragmentu sekwencji DNA, który jest charakterystyczny dla deklarowanego przez producenta gatunku. Oznacza to, że do sproszkowanej próbki może być przypisany gatunek – wyjaśniła „Sztafecie” zdobywczyni nagrody.

Wyniki jej nagrodzonej pracy są skierowane przede wszystkim do branży suplementów diety, do branży spożywczej oraz do ogrodnictwa.

– Potencjalni odbiorcy technologii to przede wszystkim producenci suplementów diety, producenci dodatków do żywności, producenci żywności funkcjonalnej, producenci grzybów leczniczych. Metoda ta może być również stosowana jako kontrola graniczna w przypadku transportu międzynarodowego gdyż wiele gatunków grzybów leczniczych jest pod ochroną. Mogą również wykorzystać ją organizacje konsumenckie do sprawdzenia

żywności dostępnej na rynku, czy też nawet indywidualni konsumenci, chcący świadomie wybierać suplementy diety – mówi Małgorzata Karbarz.

Zapytaliśmy jakie plany zawodowe ma laureatka nagrody i czym będzie się zajmowała w swojej pracy badawczej: – W najbliższym czasie planuję nadal rozwijać metodę barkodowania DNA. Obecnie zakończyłam testowanie metody na suplementach diety od różnych producentów. Opracowanie metody to tylko jeden z aspektów mojej działalności badawczej. Ostatnio nawiązałam współpracę ze storczykarnią w Łańcucie, gdzie rozpoczęliśmy analizy genetyczne storczyków i w najbliższych dwóch latach mam zamiar to kontynuować. Dodatkowo moje zainteresowania krążą wokół DNA środowiskowego i marzy mi się otwarcie takiego laboratorium na podkarpaciu, kto wie może w Stalowej Woli.