Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy po raz pierwszy przystępuje do organizacji lokalnej Akcji Charytatywnej „Pysznicka Paczka” – RAZEM W ŚWIĘTA. Zbiórka darów potrwa od 15 listopada do 15 grudnia.

Głównym celem Akcji jest wsparcie osób z terenu gminy Pysznica, którzy mają ponad 65 lat oraz osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez zbiórkę darów rzeczowych i przekazanie ich w formie paczek.

– Mając na względzie potrzeby mieszkańców, trudności związane z niepełnosprawnością i samotnością, chcielibyśmy obdarować około 20 osób z naszej gminy – mówią organizatorzy.

W ramach Akcji zbierane będą: artykuły spożywcze, w tym: kawa, kawa zbożowa, kakao, herbata czarna, herbata owocowa, miód, dżem, owoce w słoiku lub w puszcze, owoce suszone, bakalie, czekolada, wyroby czekoladowe, ciastka paczkowane; artykuły chemiczne, w tym: szampon do włosów, żel pod prysznic, balsam do ciała, krem do rąk oraz artykuły tekstylne, w tym: koce, pościel, kołdry, poduszki, ręczniki. W ramach Akcji nie będą zbierane środki finansowe.

Zbiórki artykułów odbywać się będą w instytucjach użyteczności publicznej, firmach prywatnych, organizacjach pozarządowych, placówkach oświatowych od 15 listopada do 15 grudnia br. Następnie z zebranych darów zostaną przygotowane paczki świąteczne, które trafią do osób starszych, niepełnosprawnych. Aby zdążyć przed świętami pomoc w dostarczaniu paczek zaoferowali strażacy, pracownicy OPS w Pysznicy i wolontariusze.

Wszelkich informacji dotyczących Akcji udziela OPS w Pysznicy, koordynatorzy Akcji – Aneta Sagan i Agnieszka Szarama, w godzinach od 8 do 15, tel. 786 024 416, 786 024 413,

e-mail: opspysznica@gmail.com.

(it)