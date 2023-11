W Stalowej Woli powstał Ośrodek Kuratorski nr 1 przy miejscowym Sądzie Rejonowym. – Myślę że każdy, a szczególnie dziecko, zasługuje na drugą szansę, na to, żeby wesprzeć go w tym, aby wrócił na prawdziwe, na prawidłowe tory życiowe – mówiła 13 października podczas uroczystości oficjalnego otwarcia Ośrodka, Anna Polańska-Ziobro, prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli.

Ośrodek ma siedzibę w dawnym budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy bazylice konkatedralnej, zarządzanym teraz przez miasto. To kilka odpowiednio wyposażonych sal, kuchnia i biuro.

Skierowanie nieletniego do ośrodka kuratorskiego stosowane jest przez sądy najczęściej w sytuacji braku realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego, zagrożenia demoralizacją, pochodzenia dziecka z rodziny tzw. niewydolnej wychowawczo, a młodzieży ze środowisk szczególnie trudnych i zaniedbanych.

W uroczystości udział wzięły delegacje z ościennych sądów i prokuratur, przedstawiciele stalowowolskiej policji i samorządu oraz duchowieństwo.

– Idea, jaka przyświeca funkcjonowaniu ośrodków kuratorskich, to jest piękne łączenie teorii z praktyką. Teorii, czyli tej idei, jaka legła u podstaw powstania ośrodków kuratorskich, z praktyką, czyli z praktycznym oddziaływaniem przez wychowawców i pedagogów, aby pozwolić zabłąkanej młodzieży wrócić na właściwe drogi w ośrodku kuratorskim – dodała prezes Polańska-Ziobro.

Z kolei Piotr Słaby, dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie ocenił, że ośrodek kuratorski to tak naprawdę ostatnia szansa dla ich podopiecznych przed surowszymi konsekwencjami.

– Jest to ostatnia, można powiedzieć, deska ratunku przed tym, żeby młodzież nie musiała spędzać czasu w oderwaniu od swojego środowiska, w zamknięciu, w izolacji. By mogła prostować swoje drogi w ośrodku pod czujnym okiem kuratorów, wychowawców, psychologów i osób, które również pomagają w nauce i powracaniu na dobrą drogę, by już nie powtarzali swoich błędów, nie łamali prawa – podkreślił dyrektor Słaby.

W rzeszowskiej apelacji powstało już ponad 20 ośrodków kuratorskich, a w obszarze działania Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu istnieje obecnie 5 takich ośrodków. Ich utworzenie było możliwe dzięki środkom finansowym, jakie przeznaczyło na ten cel ministerstwie sprawiedliwości.

Prezes Anna Polańska-Ziobro dziękowała wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniły się do powstania w Stalowej Woli tej tak potrzebnej placówki, a szczególnie prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Barbarze Rzekięć, Kuratorowi Okręgowemu Justynie Kopczyńskiej-Wisz i dyrektor Sądu Rejonowego w Stalowej Woli Otylii Rękas-Sieradzkiej, która odpowiadała m.in. za prace techniczne przy adaptacji pomieszczeń pod potrzeby ośrodka.

Uroczystość zakończyło pobłogosławienie i poświęcenie nowej placówki przez oficjała sądu biskupiego w Sandomierzu księdza Michała Grochowinę, któremu towarzyszył proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski ks. Edward Madej, oraz przecięcie symbolicznej wstęgi.