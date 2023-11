91-letni Mieczysław Kurpias został pierwszym laureatem nagrody Orła Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Stalowej Woli, otrzymując zarazem tytuł „Inżyniera Roku 2023”. Podczas uroczystości z okazji Dnia Seniora SIMP wręczono także okolicznościowe szklane statuetki dla inżynierów – jubilatów. Simpowcy spotkali się 26 października w auli Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

Na koniec 2022 r. stalowowolski Oddział SIMP (koło miejskie i koło seniorów plus koło seniorów w Nowej Dębie) liczył 87 członków. Prezesem Oddziału od 2016 r. jest Emilian Dwornicki. On też przedstawił informację o działalności Oddziału w XIV kadencji (po 13 maja 2022 r.). Potem przyszła pora na wręczenie jubilatom „urodzinowych” statuetek i dyplomów (przyznawane są osobom mającym co najmniej 70 lat, w 5-letnich cyklach). Otrzymali je: Józef Czekalski, Emilian Dwornicki, Marek Kaczor, Jan Kalamarz, Teresa Pręga (70 lat); Mieczysław Andrychowicz, Andrzej Bobkiewicz, Henryk Buczek, Jerzy Galejczuk, Janina Gorczańska, Ryszard Janczyk, Irena Kapuścińska, Jerzy Kuter, Marian Lis, Henryk Ptasiński (75 lat); Marian Kaleta, Zygmunt Nowak, Antoni Piędel, Jerzy Suchocki (80 lat); Jan Głąb, Albin Schiffer (85 lat); Kazimierz Osak (95 lat).

Emilian Dwornicki jako prezes Oddziału, z okazji 70. urodzin otrzymał „specjalną” statuetkę. – Objął prezesurę po tragicznej śmierci pułkownika Antoniego Sokołowskiego, w trudnym czasie dla Stowarzyszenia. Potrafił jednak umiejętnie dobrać sobie współpracowników i już drugą kadencję dobrze i sprawnie prowadzą nasz Oddział, który ustabilizował swą sytuację. Emilian robi to w sposób przemyślany, po inżyniersku, ale też po koleżeńsku, z sercem, pokonując ewentualne środowiskowe animozje – mówił wręczający statuetkę Stanisław Wójcik, przewodniczący Koła Miejskiego SIMP w Stalowej Woli.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie nagrody Orła Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Stalowej Woli wraz z tytułem „Inżyniera Roku 2023”.

To nowe wyróżnienie, przyznawane przez specjalnie powołaną 7-osobową kapitułę (w jej skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Wydziału Mechaniczno-Technologicznego i HSW SA – po jednej osobie, oraz zarządu Oddziału SIMP – 3 osoby).

Nagroda wręczane będzie corocznie jednej osobie, za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej oraz działalność stowarzyszeniową w SIMP. Statuetki „Orłów” wykonuje firma Tryumf” ze Stalowej Woli, której założycielem i pierwszym prezesem był Władysław Piotrowski, przewodniczący Koła Seniorów SIMP, jeden z pomysłodawców ustanowienia tej nagrody.

A pierwszym laureatem „Orła” i zarazem nagrodzonym tytułem „Inżyniera Roku 2023” został 91-letni inż. mechanik Mieczysław Kurpias.

– To zaszczyt gościć Was tutaj, w progach naszej uczelni – mówił do zebranych dr hab. Andrzej Trytka, dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. – Mam nadzieję, że jak te mury bardziej Wami przesiąkną, to na tych młodych kandydatów na inżynierów spłynie tu więcej energii i zapału, żeby w przyszłości naśladowali Was zawodowo.

Pierwszy laureat „Orła” Mieczysław Kurpis

Mieczysław Kurpias urodził się 21 stycznia 1932 r. w Linowie (obecnie powiat sandomierski). W 1952 r. ukończył Technikum Mechaniczne w Stalowej Woli, ze specjalnością technologa budowy maszyn. Do Huty Stalowa Wola trafił z nakazu pracy w lipcu 1952 r. Zaczynał jako technolog w Narzędziowni, awansując w 1970 r. na stanowisko kierownika Sekcji Technologicznej. W 1968 r. ukończył studia na Politechnice Krakowskiej, uzyskując tytuł inżyniera-mechanika. W latach 1970-1979 był kierownikiem Działu Technologicznego w TGM. W 1979 roku objął stanowisko Głównego Technologa w Zakładzie Z-2, gdzie w 1983 r. awansował na kierownika Działu Technologicznego. Stąd odszedł na emeryturę w wrześniu 1991 r.

Współpracował z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, na którym był promotorem 5 prac inżynierskich z dziedziny programów na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Jest też autorem lub współautorem kilku publikacji z dziedziny obrabiarek sterowanych numerycznie. Uhonorowany licznymi odznaczeniami i tytułami, z Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski na czele.