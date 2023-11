Do Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku trafił bezzałogowy statek powietrzny wyposażony m.in. w kamerę termowizyjną. Do oficjalnego przekazania doszło w poniedziałek, 6 listopada br. w budynku Muzeum Ziemi Leżajskiej. To wynik działań podjętych w ramach projektu pn. ,,MONITORING POWIETRZNY – innowacyjne wzmocnienie bezpieczeństwa połączone z edukacją uczestników ruchu drogowego w powiecie leżajskim”.