W 87. minucie pomocnik Sokoła Daniel Kelechi tak niefortunnie nabiegał na piłkę zagraną wszerz pola karnego, że znalazła się ona w bramce niżańskiego zespołu.

Było to jedyne trafienie wyjazdowego spotkania wicelidera z rezerwą Siarki. Takim to sposobem Sokół nie dopisał sobie nawet jednego punktu i nie zbliżył się do pauzującego w tej kolejce ŁKS-u Łowisko. To klub z gminy Kamień w powiecie rzeszowskim będzie co najmniej do 1. kolejki wiosennej otwierał tabelę stalowowolskiej okręgówki.

ZOBACZ TAKŻE

4 liga. W Kamieniu na pożegnanie Legion

Trzecie miejsce po remisie ze Stalą Gorzyce straciła Azalia Wola Zarczycka. Obydwie bramki dla zespołu trenera Pawła Wtorka zdobyli z rzutów karnych. Tę drugą w doliczonym już czasie gry. Gorzyczanie nie poprawią już swojej pozycji, ani dorobku punktowego, ponieważ w ostatniej kolejce pauzują.

Wyniki 14. kolejki:

Azalia – Stal G. 2:2 (2:1), Benc (12), Rataj (18) – Świąder (25 – karny), Machowski (90 – karny), Tanew – Zdziary 2:4 (1:2), R.Fąfara (44, 75) – Łuczak (38, 80), Jandziński (40), Sobiło (58), San – Transdźwig 1:4 (1:0), J.Siek – Stąporski (57, 61), Madeja (90), Murzyński (90+2), Siarka II – Sokół 1:0 (0:0), Kelechi (87 – samob.), Jarocin – Stal ND 0:2 (0:1), Szalony (33, 72), Jeziorak – Pogoń 2:3 (0:0), Woźniak (72, 90+3) – Flis (77, 83), Bosak (64), Sparta – Stal II 1:3 (0:0), Piela (81) – Bystrek (52), Rębisz (66), 1-3 Madej (89), pauzował ŁKS Łowisko.

Tabela za www.regiowyniki.pl

Najlepsi strzelcy: 19 – Wach (Łowisko), 13 – Rębisz (Stal II), 11 – Bieniasz (Azalia).

15. kolejka, 11 listopada: Pogoń – Azalia (13.30), Stal ND – Sparta (13.30), Sokół – Jarocin (13.30), Transdźwig – Siarka II (13.30), Zdziary – San (12.30), Łowisko – Tanew (13.30), 12 listopada: Stal II – Jeziorak (13.30), pauzuje Stal G.