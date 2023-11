8 listopada przy stalowowolskim schronisku dla bezdomnych odbyła się konferencja prasowa. Prezydent Lucjusz Nadbereżny ogłosił, że miasto Stalowa Wola otrzyma 6 178 000 złotych na rozbudowę już istniejącej placówki.

Bezdomność może mieć bardzo wiele przyczyn, w tym utratę pracy, ubóstwo, problem z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, rozwód, przemoc domową, brak wsparcia społecznego czy również problemy zdrowotne. To pułapka, z której trudno się wydostać. Osoby bezdomne często spotykają się z wieloma ograniczeniami i trudnościami, co bardzo utrudnia im powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

W Stalowej Woli od wielu lat funkcjonuje schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Ma ono pod swoją opieką 18 osób. To jednak nie wystarcza mając na uwadze, że liczba osób bezdomnych, zwłaszcza młodych przed 30 rokiem życia rośnie.

– Został przygotowany i złożony projekt do rządowego programu rozwoju mieszkalnictwa w ramach Rządowego Funduszu Dopłat. Za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego miasto Stalowa Wola wystąpiło o dotację i otrzymaliśmy dofinansowanie, które wynosi 6 178 000 złotych na łączną wartość projektu w wysokości 8 milionów złotych. To oznacza, że miasto Stalowa Wola będzie realizowało ten projekt z budżetem własnym w wysokości 1 800 000 złotych – powiedział prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Dzięki tym funduszom dotychczasowe schronisko zostanie rozbudowane. Ma w nim znaleźć schronienie 52 osoby. Będzie to schronisko koedukacyjne. Obiekt będzie nowoczesny i dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Oprócz pokoi znajdzie się w nim między innymi kuchnia, salon, świetlica, sala komputerowa i sala pomocy medycznej.