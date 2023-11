Rozpoczął się drugi etap rozbudowy ulicy Dąbrowskiego w Stalowej Woli. Inwestycja pochłonie ponad 5 mln zł. Zadanie ma się zakończyć na wakacjach przyszłego roku.

Rozbudowę drogi powiatowej (klasy Z) nr 2502R ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli zaplanowano na odcinku o długości 396,56 m tj. od km 0+492,32 do km 0+888,88. Przedsięwzięcie obejmuje wydłużenie istniejącej ulicy Dąbrowskiego, wzdłuż torów kolejowych, do skrzyżowania z ul. Przedwiośnie.

Zakres prac obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych, rozbiórki, robót ziemnych, podbudów, nawierzchni, robót wykończeniowych, oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zieleni drogowej. W planach jest także budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości ok. 333,52 m, budowa ciągów pieszych na odcinkach o długości ok. 457,72 m, budowa ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni z kostki brukowej o długości ok. 63,05 m. Zadanie swoim zakresem obejmuje również przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia i likwidację kolizji, likwidację kolizji z siecią PKP, przebudowę sieci – kanalizacja telekomunikacyjna.

Wartość zadania to 5,18 mln zł, z czego dofinansowanie pozyskane przez Powiat Stalowowolski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 2,95 mln zł. Pozostałe środki na inwestycję pochodzą z budżetu miasta Stalowa Wola.

Realizacja drugiego etapu rozbudowy ulicy Dąbrowskiego ma się zakończyć w lipcu 2024.

– To jest budowa drogi po nowym śladzie, to jest całkowicie od podstaw budowana droga. Jest tam też jeszcze taki temat, żeby pociągnąć ulicę Przedwiośnie, żeby dołączyć się do tej drogi dawnej krajówki, bo wtedy by tą drogą można sobie objeżdżać Rozwadów jak gdyby taka mini obwodnicą do ulicy Strażackiej, tam sobie wyjechać koło Biedronki na to rondo. To jest miejska droga, ale chcemy to skorelować razem, żeby jak to skończymy, to żeby i ta Przedwiośnie była zrobiona – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Efekt pierwszego etapu tej inwestycji został oddany do użytkowania w 2021 roku. W ramach pierwszego etapu modernizacji poddany został blisko pół kilometrowy odcinek drogi.

Przebudowano wówczas cztery skrzyżowania z drogami publicznymi: z ul. Rozwadowską, z ul. Kościuszki i ul. Targową, z ul. Jagiellońską oraz z ul. Bełżyńskiego. Modernizacją objęty został odcinek o długości 492 metrów. Wybudowano ciągi piesze i rowerowe. Przy ulicy pojawiło się oświetlenie ledowe.