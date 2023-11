7 listopada w stalowowolskim Muzeum COP odbyło się seminarium dla dyrektorów i nauczycieli ze szkół ze Stalowej Woli i regionu.

Organizatorem wydarzenia było Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, a współorganizatorami Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli. Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Celem seminarium było przedstawienie muzeum jako idealnego miejsca do nauki historii w niekonwencjonalny i innowacyjny sposób. Jako muzeum poświęcone przemysłowi ma ono unikalne możliwości ukazania procesów rozwoju oraz zmian, jakie miały miejsce na przestrzeni lat.

– To seminarium naukowe jest dla nas dużą wartością, dla nas jako ośrodka doskonalenia ponieważ naszym głównym zadaniem jest doskonalenie nauczycieli, dyrektorów stąd ta inicjatywa. Myślę, że wpisze się na stałe w taką wspólną organizację działań bardzo ważnych bo dotyczących edukacji, dotyczących spraw związanych z historią, kulturą czyli z tym co jest bardzo ważne dla współczesnego nauczyciela – powiedziała Barbara Wolny, nauczyciel konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu.

Wśród tematów poruszanych przez prelegentów były początki oświaty w Stalowej Woli, wizyty prezydenta Ignacego Mościckiego w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Poruszono także kwestię jak nauczyciele mogą stać się aktywnymi użytkownikami muzeów i jak mogą korzystać z tej aktywności. Przedstawiono również temat dostępności muzeum COP dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Podczas trwania seminarium odbyły się dwa certyfikowane szkolenia dla nauczycieli, które przeprowadzili doradcy metodyczni Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

– Dział edukacji muzeum nie istnieje bez współpracy z nauczycielami. To oni decydują czy przyjdą, na co przyjdą dlatego konieczne jest takie spotkanie żeby pokazać nasz potencjał muzeum ale też wsłuchać się w to czego oczekują. Dlatego przygotowaliśmy ankietę dla nauczycieli. W tym momencie muzeum odwiedziło prawie 40 tys osób ale jest to dla nas taki punkt wyjścia żeby pracować dalej. Musimy spróbować nowych propozycji edukacyjnych, nowych metod i wsłuchać się w to czego oczekują od nas nauczyciele i uczniowie również – skomentowała dyrektor Muzeum Regionalnego W Stalowej Woli Aneta Garanty.