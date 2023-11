W ostatniej kolejce w Jastkowicach Bukowa podejmowała sąsiadkę z Pysznicy. W wyjściowej jedenastce Olimpii pojawił się Tomasz Bartnik, który wcześniej przez wiele lat reprezentował Bukową.

Tomasz nie wybiegł jednak, by zagrać, lecz pożegnać się z kolegami, ponieważ postanowił zakończyć karierę. Piłkarze obydwu obu ekip przygotowali dla niego specjalny szpaler i zawodnik przy oklaskach kibiców opuścił plac gry, a jego miejsce zajął Tymoteusz Mróz.

Chwilę później goście objęli prowadzenie, po celnej „główce” Piotra Młynarczyka. Więcej bramek do przerwy nie padło, mimo że prowadzący to spotkanie Łukasz Kijak podyktował dwa rzuty karne. Oba obronione przez bramkarzy. Najpierw nie pokonał Dawida Drozda z Bukowej Młynarczyk, a później Oliwier Dereń z Olimpii obronił uderzenie Kaczmarczyka. Napastnik Bukowej zrehabilitował się za niewykorzystaną „jedenastkę” dziesięć minut po przerwie i derby zaczynały się jakby od nowa. W 71. minucie, po indywidualnej akcji zwycięską bramkę dla gości zdobył Młynarczyk.

– Chyba zrobiłem się sentymentalny, bo naprawdę przez cały mecz serce mocniej mi biło – śmieje się Dariusz Bartnik, starszy brat Tomasza, aktualny trener Olimpii, który wcześniej przez blisko 9 lat prowadził z sukcesami Bukową Jastkowice (w lidze okręgowej i 4 lidze). – Cieszę się ze zwycięstwa, bo takie derbowe smakuje najbardziej.

W Bukowej po przerwie spowodowanej kontuzją wystąpił 57-letni Mieczysław Ożóg, natomiast w Olimpii zabrakło Łukasza Bajgerowicza. Wójt Gminy Pysznica po objęciu urzędu złożył obietnice Sanowi Kłyżów i Bukowej Jastkowice, że nie wystąpi w meczach przeciwko nim…

Olimpia wygrała, ale na mecie rundy jesiennej nie dogoniła Słowianina Grębów, który nie zmarnował szansy na kolejne trzy punkty w Jadachach. Hat-tricka zanotował Bartosz Piechniak. Młodszy brat Kacpra Piechniaka, lidera klasyfikacji najlepszych strzelców 4 ligi, zatrzymał się na 11 golach i na półmetku rozgrywek jest na czwartej pozycji wśród najlepszych strzelców tej grupy.

W lidze do rozegrania pozostały jeszcze dwa zaległe mecze. W sobotę, 11 listopada Czarni zagrają z Wisanem, a tego czeka jeszcze spotkanie wyjazdowe z Wichrami Rzeczyca Długa (termin do uzgodnienia)

Wyniki 13. kolejki:

Bukowa – Olimpia 1:2 (0:1), Kaczmarczyk – Młynarczyk 2, Czarni – Sokół 7:3 (3:2), K.Chamera 3, A.Chamera, Tatar, Mach, Plęs – Turbiarz, Żarów, Cąpała, Wisan – LZS Żabno 2:0 (2:0), Kubiak 2, Unia – Wichry 1:0 (1:0), Wolak, Jadachy – Słowianin 2:6 (1:2), M.Wolan, Nowak – Piechniak 3, Nieradka, Kułaczkowski, Ciba, LZS Wola Rz. – Kolejarz 2:4 (1:3), Kochan, Temporale – Lewicki 3, D.Polek, Junior – San 2:4 (0:1), Gajda, Macioszek – Broda 2, Nowiński, Hammer.

Najlepsi strzelcy: 18 – Broda (San), 15 – Lewicki (Kolejarz), 12 – Szymanek (Bukowa).