W ostatnim spotkaniu z Radunią Stężyca po raz 35 na ławce trenerskiej Stali Stalowa Wola w walce o ligowe punkty zasiadł trener Ireneusz Pietrzykowski. Jubileusz obchodził także jego vis-a-vis, opiekun zespołu z Pomorza, Szymon Hartman.

Asystent trenera Dariusza Gęsiora w reprezentacji Polski do lat 15, poprowadził Radunię w 2 lidze po raz 20. Po meczu tylko on miał powody do zadowolenia. Drużyna sprezentowała mu zwycięstwo i trzy punkty. Trener Pietrzykowski też otrzymał prezent. Czerwoną kartkę od sędziego…

Uważnie obronie i szybko z kontry

– Od swoich piłkarzy wymagam gry dużo lepszej, niż ta, jaką prezentowaliśmy w pierwszej połowie – mówił na pomeczowej konferencji trener Raduni, Szymon Hartman. – Na szczęście wytrzymaliśmy napór Stali i jakoś do przerwy dojechaliśmy. Na drugą połowę wyszliśmy z innym nastawieniem, zagraliśmy odważniej – choć i w pierwszej połowie nasze kontry też mogły zakończyć się bramkami – i z szukaniem sposobu grania, jaki preferujemy, czyli przede wszystkim uważnie w obronie szybko z kontry. Ostatnie minuty meczu były bardzo nerwowe. Różnie to się mogło dla nas skończyć, bo to zamieszanie pod naszą bramką w samej końcówce dawało więcej szans Stali, ale udało nam się dowieźć wygraną, z której cieszę się i gratuluje swoim piłkarzom.

Zagraliśmy zbyt mało intensywnie

– Mecz od początku układał się na na „zero zero”, bez wielkich sytuacji dla jednej i drugiej strony. My chcąc wygrać, powinniśmy po prostu grać zdecydowanie szybciej, podejmować więcej pojedynków „jeden na jeden” i stwarzać sobie przewagę. Dzisiaj tego zabrakło – powiedział po meczu trener Stali, Ireneusz Pietrzykowski. – Zagraliśmy zbyt mało intensywnie. Chcę jednak podkreślić, że było to też pokłosie dobrze grającego w obronie przeciwnika. Na pewno chcemy więcej. Chcemy grać tak, żeby stwarzać sytuacje w ataku pozycyjnym. Ostatnie fragmenty meczu pokazały, że należało wcześniej zagrać odważniej i być może inne byłoby rozstrzygnięcie. Końcówka była emocjonująca i z pozycjami do strzelenia wyrównującej bramki. Żal, że tak to się skończyło.