Pierwszy seans jaki wyświetliła Ballada to był film „Paryżanka” z Brigitte Bardot, którego projekcja odbyła się 20 kwietnia 1958 roku. Po 60 latach kino zamknęło swoje podwoje. Ostanie dwa seanse wyświetlono 31 października 2018, a była to komedia kryminalna „Zwyczajna przysługa”. Budynek kina Ballada jest własnością miasta Stalowa Wola.

– Miasto podjęło decyzję o tym, aby wykupić budynek kina Ballada, dlatego, że pojawiały się pomysły, aby ktoś kupił ten obiekt na cele komercyjne. Dla mnie to było niewyobrażalne, aby miejsce o tak mocnej tradycji, tak ważnej tożsamości dla kultury miasta Stalowej Woli mogło być przeznaczone na inny cel. Podjęliśmy decyzję aby ten budynek wykupić z nadzieją, że będą tutaj w przyszłości realizowane cele rozwojowe, artystyczne, kulturalne, wtedy jeszcze nie przesądzając czy na pewno rola kina powinna wrócić na to miejsce. Po 5 latach od czasu kiedy Ballada nie funkcjonuje wszyscy mamy takie poczucie, że brakuje takiego kina w Stalowej Woli. Po wielu rozmowach podjęliśmy decyzję aby przywrócić kino Ballada do życia – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.