Miasto Stalowa Wola otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 360 000 zł na przystosowanie piętra budynku przy ulicy Kwiatkowskiego 6, gdzie swoją siedzibę mają Warsztaty Terapii Zajęciowej „Nadzieja” na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Placówka ma zostać oddana do użytku w roku 2025.

– W toku dyskusji, wsłuchania się w potrzeby rodzin, osób z niepełnosprawnościami powstał plan, projekt utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, centrum dedykowanego dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. To jest projekt, który wynika bezpośrednio z takiej wielkiej potrzeby, obawy rodziców już dzisiaj dorosłych lub dorastających osób niepełnosprawnych, co będzie się działo z osobami o szczególnych potrzebach w momencie kiedy braknie dzisiejszych opiekunów, kiedy oni odejdą lub będą w takim stanie zdrowia, który uniemożliwi im codzienne zajmowanie się swoimi dziećmi, swoimi podopiecznymi. Powstał projekt techniczny, złożony do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie takiego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Miasto w ramach tego naboru otrzymało dofinansowanie – 2 368 000 zł, dzięki czemu będziemy mogli zrealizować projekt, który jest wyceniany na kwotę blisko 3,2 mln zł – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Dzięki pozyskanym środkom całe piętro budynku przy ulicy Kwiatkowskiego 6 zostanie przystosowane do potrzeb centrum, gdzie swoje miejsce znajdzie 20 uczestników. Utworzonych zostanie 6 miejsc dla osób ze szczególnymi potrzebami, z pełną opieką całodobową. Będą to pokoje 1-osobowe i 2-osobowe z zapleczem sanitarnym. Zostanie utworzonych także 14 miejsc opieki dziennego pobytu. W budynku powstanie świetlica, jadalnia, kuchnia, sale sportowe, rehabilitacyjne. Wszystkie pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pojawią się również winda i nowa klatka schodowa.

– Marzenia się spełniają. Kiedy w 2012 roku wyprowadziła się stąd szkoła specjalna było niestety zagrożenie, że ten obiekt będzie sprzedany, pójdzie na inne cele. Czekaliśmy na taką szansę, na ten dzień i ten dzień właśnie się pojawił czyli będzie finalizowane zagospodarowanie, skończenie tego budynku żeby miał już funkcję całościową. Parter jest zagospodarowany przez nas przy pomocy różnych funduszy, udało nam się pozyskać środki na kotłownię. Udało nam się zrobić pierwszy etap termomodernizacji. Mam nadzieję, że po zrealizowaniu tej zaplanowanej inwestycji, ten budynek zyska blask, będzie zabezpieczony, zagospodarowany w taki sposób, że będzie wizytówką miasta. Jest to spełnienie moich marzeń, bo spędzało mi to sen z powiek, że marnieje taka część budynku, ale wreszcie się udało – mówił Kazimierz Jańczyk, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Stalowej Woli

Jak podkreślał prezydent Lucjusz Nadbereżny miasto jest gotowe na realizację tego projektu. Niebawem ruszą przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego. Finał prac i uruchomienie placówki zaplanowano na 2025 rok.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber przypomniał, że ostanie lata to bardzo intensywna współpraca rządu i samorządu w realizacji wielu projektów.

– Cieszę się bardzo, że w Stalowej Woli powstaje taki obiekt, bo to też oznacza, że Stalowa Wola jest miastem przyjaznym i otwartym dla wszystkich. Musimy pamiętać o tych, którzy wymagają szczególnej troski, szczególnej opieki, musimy im stwarzać warunki do tego, aby wtedy kiedy rodzina już nie daje rady, nie może, albo kiedy odchodzi zapewnić im godne, spokojne i bezpieczne miejsce do życia, ale także dobre i spokojne miejsce do indywidualnego rozwoju – mówił Rafał Weber. – Powstanie tego projektu już od dawna było w kręgu naszych zainteresowań. Odbyliśmy dużo spotkań, konsultacji, w tym celu aby to miejsce było kompleksowe, profesjonalne, stworzone na najwyższym poziomie. Musimy dbać o osoby wykluczone, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które same nie potrafią o siebie zadbać – mówiła Karolina Paleń, przewodnicząca Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia.

Radny Jan Sibiga podkreślał, że jest to kolejna inwestycja po chociażby hospicjum o charakterze godnościowym mająca na celu zaopiekowanie się członkami naszego społeczeństwa, którzy wymagają szczególnej opieki.

– Takie przedsięwzięcia nie rodzą się na pniu, to wszystko wymaga przygotowania, rzetelnego zlokalizowania potrzeb – zaznaczył radny.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny podczas poniedziałkowej konferencji prasowej poinformował, że w przyszłym roku ruszą prace projektowe mieszkań chronionych, które miałyby powstać na działce, na której znajduje się budynek, będący siedzibą Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Stalowej Woli, a w niedalekiej przyszłości również Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.