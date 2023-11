Miasto Stalowa Wola wybrało wykonawcę rozbudowy i przebudowy drogi gminnej nr G100 997R – Al. Jana Pawła II – ul. Osiedlowa w Stalowej Woli. Zadanie pochłonie 29 994 235,04 zł.

Zadanie obejmie przebudowę całej ulicy osiedlowej Jana Pawła II na Pławie na odcinku 1434 metrów, sięgającym od wjazdu ul. Poniatowskiego i KEN przy nowym żłobko-przedszkolu do Centrum 4 i wyjazdu do Jana Pawła II oraz dalej do wyjazdu przy Bazylice do Popiełuszki i ronda przy Lidlu na ul. Poniatowskiego. To olbrzymie zadanie obejmie przebudowę wszystkich sieci podziemnych, nowe miejsca parkingowe, chodniki, nowe nasadzenia oraz energooszczędne oświetlenie ledowe.

Wykonawca będzie miał 41 tygodni od dnia podpisania umowy na wykonanie prac.