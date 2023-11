Gmina Ulanów zwyciężyła w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich w roku 2023. Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest efektem oceny według 30 wskaźników udostępnianych publicznie przez GUS. Samorządy są oceniane od 19 lat.

Każdego roku ranking „Rzeczpospolitej” dostarcza cennych informacji na temat efektywności samorządów w Polsce. W roku 2023, na szczycie zestawienia w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich znajduje się Gmina Ulanów. To ogromne wyróżnienie, które świadczy o efektywnym zarządzaniu i zaangażowaniu w rozwijanie lokalnej społeczności.

– Cieszymy się bardzo z tego wyróżnienia. Pierwsze miejsce w Polsce jako gmina, to wielki zaszczyt, zwłaszcza, że tych gmin z naszej kategorii jest w kraju blisko 650, i w takim gronie się znaleźć i wygrać to wielkie osiągnięcie. Myślę, że złożyło się na to wiele elementów, jury brało pod uwagę trzydzieści wskaźników – powiedział „Sztafecie” burmistrz Stanisław Garbacz.

Kryteria oceny Rankingu Samorządów ustala niezależna kapituła. W 2023 r. pod uwagę branych było 30 wskaźników wyliczanych na podstawie publicznie dostępnych baz danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów. O ostatecznej pozycji w rankingu decydowała suma punktów uzyskanych w poszczególnych obszarach oceny. Jak podkreśliła kapituła konkursowa, Ulanów zasłużył na najwyższe miejsce na podium m.in. dzięki utrzymaniu doskonałej kondycji budżetu przy wysokich inwestycjach.

– Przesądziło to, że gmina nie jest zadłużona oraz wysokość naszych wydatków na inwestycje. Przy naszym budżecie 66 milionów złotych wydatki inwestycyjne stanowią 28 milionów złotych. Z tego kwota pozyskana to 22 miliony złotych a środki własne około 6 milionów złotych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to kwota 3336 zł – wyjaśnił burmistrz Ulanowa.

Kolejno po Gminie Ulanów, na podium znalazły się: Wojcieszów (dolnośląskie) i Stoczek Łukowski (lubelskie).

