Drugiej porażki na swoim stadionie doświadczyli piłkarze Stali Stalowa Wola. Po Stomilu Olsztyn sposób na zdobycie twierdzy przy Hutniczej znalazła Radunia Stężyca. Trzeba jednak zaznaczyć, że miał w tym swój udział także sędzia…

Stal w przypadku zwycięstwa nad Radunią Stężyca awansowałaby na piąte miejsce w tabeli. Niestety, nie było dane naszej drużynie znaleźć się w strefie barażowej, bo po pierwsze zagrała poniżej swoich możliwości, a po drugie młody arbiter reprezentujący okręg siedlecki nie zawsze widział to, co widzieć powinien…

Więcej z gry miała Stal

W pierwszej połowie częściej przy piłce byli stalowcy i do przerwy stworzyli sobie trzy sytuacje, po których mogli pokusić się o zdobycie bramki. W 10. minucie bramkarz Raduni obronił strzał Jakub Górskiego. a później dwukrotnie niecelnie główkował Łukasz Seweryn. Pierwszym razem obok bramki, za drugim nad poprzeczką.

Do przerwy goście nastawili się na grę, którą lubią najbardziej, która przynosi im najwięcej korzyści, a więc grę z kontry. Po jednej z takich akcji zza pola karnego uderzył Wojciech Słomka, ale niecelnie, piłka poszybowałą nad bramką, a chwilę później przestrzelił z głowy Adam Płotka.

Do niecodziennej sytuacji doszło, kiedy Kacper Tułowiecki szykował się do wykopania piłki i wyrzucił ją, po czym złapał tą samą rękę. Sędzia powinien odgwizdać rzut wolny pośredni dla Stali, jednak nie zrobił tego, bo odwrócony był plecami i tego nie widział. Również jego asystent zaspał…

Załatwili sprawę w pięć minut



Po przerwie, od samego początku lepiej prezentowała się Radunia. Świetnie w środkowej strefie spisywała się 3e4-letni pomocnik Wojciech Łuczak. Także o rok od niego młodszy Wojciech Kasprzak potwierdził, że nie przypadkiem swego czasu brylował w Widzewie czy Sandecji. Stal takich atutów na środku boiska nie miała.

W 68. minucie Mikołaj Smyłek obronił uderzenie Kasprzaka, a za chwilę „wypluł” piłkę na 15 metrze, podbitą futbolówkę zatrzymał rękę jeden z graczy Raduni, ale i tym razem sędzia miał problemy ze wzrokiem, „puścił” grę, żeby za moment dojrzeć już przewinienie Piotra Rogali w swoim polu karnym i podyktować dla gości rzut karny. I ukarać protestującego trenera Stali Ireneusza Pietrzykowskiego czerwoną kartką. Mateusz Kuzimski oszukał z 11 metrów Mikołaja Smyłka i zdobył dziesiątą bramkę w tej rundzie, trzecią z rzutu karnego. Pięć minut później Radunia wyprowadziła szybką kontrę prawą stroną, którą sfinalizował zdobyciem bramki Piotr Mularczyk.

Na wyrównanie zabrakło czasu

Po stracie drugie bramki Ireneusz Pietrzykowski, a formalnie zastępujący go na ławce trenerskiej jego asystent Maciej Jarosz przeprowadził w swoim zespole trzy zmiany, a kilka minut później czwartą. Bartosz Pioterczak zastąpił Kacpra Chełmeckiego i cztery minuty po wejściu na plac gry, zainicjował on akcję po prawej stronie boiska, która zakończyła się strzeleniem gola w zamieszaniu pod bramkowym przez Arkadiusza Ziarkę.

Stal złapała kontakt u rzuciła wszystkie siły do ataku, i omal nie osiągnęła celu. W doliczonym czasie gry piłkę z lewej strony pola karnego przejął Łukasz Furtak i znalazł się praktycznie „oko w oko” z bramkarzem Raduni. Obrońca Stali oddał z ostrego kata strzał, ale Tułowiecki wyczuł intencję strzelca i wybił piłkę na rzut rożny. PO dośrodkowaniu spod chorągiewki „główkował”… Smyłek, ale niecelnie. Za chwilę arbiter odgwizdał koniec meczu, który od pierwszej do ostatniej sekundy rozgrywany był w strugach deszczu.

Radunia potwierdziła, że wyjazdowe spotkanie są jej specjalnością. Wcześniej wygrała w Kaliszu, Olsztynie, Elblągu i Puławach.

STAL STALOWA WOLA – RADUNIA STĘŻYCA 1:2 (0:0)

0-1 Kuzimski (68 – rzut karny), 0-2 Mularczyk (74), 1-2 Ziarko (87)

STAL: Smyłek – Kowalski, Rogala, Furtak, Seweryn (74 Mydlarz) – Chełmecki (83 Pioterczak), Soszyński (74 Wiktoruk), Sukiennicki (74 Ziarko), Imiela (62 Iwao), Górski – Klisiewicz.

RADUNIA: Tułowiecki – Zwoźny, Bogusławski, Dampc, Straus – Słomka (71 Mularczyk), Kasprzak, Czajkowski (71 Baszłaj), Łuczak (77 Biskup), Płotka (41 Kwiatkowski) – Kuzimski (78 Bartkowiak).

Sędziował Karol Wójcik (Siedlce). Żółte kartki: Klisiewicz, Furtak – Słomka, Kasprzak, Czajkowski, Biskup, Bogusławski. Widzów 1800.