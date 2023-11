Czy lokomotywa stojąca obok budynku stacji Stalowa Wola – Rozwadów to jakaś szczególna lokomotywa, czy tylko jeden z modeli lokomotywy parowej TY2? Postaram się Tobie drogi Czytelniku czytający ten artykuł przedstawić fakty, które pokazują, że jest to szczególny egzemplarz lokomotywy i może jest też lokomotywą „zaczarowaną”?

Julian Tuwim w swoim wierszu „Lokomotywa” wzorował się na jednym z modeli lokomotyw, które w tym czasie kursowały po polskich torach i tak czy inaczej zapewne pana Juliana fascynowały lokomotywy i kolej. Wiersz Juliana Tuwima po raz pierwszy został wydany 12 kwietnia 1936 roku w czasopiśmie „Wiadomości Literackie”. Na tym wierszu wychowały się pokolenia i do dzisiaj jest najczęściej recytowanym wierszem przez przedszkolaków na okolicznościowych imprezach. Pamiętam, jak byłem przedszkolakiem w Przedszkolu Kolejowym w Rozwadowie, ten wiersz był recytowany zespołowo lub indywidualne na akademiach z okazji Dnia Kolejarza i nie tylko.

Powróćmy do naszej lokomotywy TY2-16 i jej historii powstania, pracy w czasie wojny, ucieczki z miejsca postoju i jej „płaczu” gdy była przestawiana na tor gdzie pozostaje do dzisiaj. W czasie II wojny światowej w wyniku olbrzymiego zapotrzebowania na parowozy towarowe o dużych zasięgach i małym nacisku osi na tor zbudowano w Niemczech dwie serie tzw. lokomotyw wojennych „Kriegslokomotive”. Była to seria BR52 (najbardziej rozpowszechniony parowóz towarowy Europy) i BR42. Konstrukcję oparto na nowoczesnej wówczas serii BR50, koncentrując się na uproszczeniu produkcji, zmniejszeniu praco- i materiałochłonności. Zastosowanie wózka Krauss’a–Helmholtz’a, jak w serii BR50, zapewniało spokojny bieg i dużą – jak na ówczesne lokomotywy towarowe – prędkość maksymalną 80 km/h. Ponadto konstrukcja sprzęgu tendra i zastosowanie przesuwnej tylnej osi (z nastawiaczem powrotnym) pozwalało na jazdę tendrem naprzód – parowóz nie potrzebował obrotnic.

Niewielki nacisk osiowy rzędu 15 ton/oś i optymalna konstrukcja nośna pozwalały na bezproblemowe użytkowanie parowozu na liniach o słabej, a nawet prowizorycznej i zniszczonej nawierzchni. Prowadzenie wojny ze Związkiem Radzieckim wymagało pewnej pracy lokomotyw w warunkach rosyjskiej zimy. Budka maszynisty była całkowicie zamknięta i ogrzewana, a cały parowóz miał staranną izolację cieplną. Zadaniem tej uproszczonej, taniej w produkcji i niezawodnej lokomotywy miało być obsługiwanie szlaków kolejowych na terenach Związku Radzieckiego zdobytych przez Trzecią Rzeszę.

W fabrykach niemieckich i krajach okupowanych zbudowano w latach 1942–1945 rekordową liczbę ponad 6000 lokomotyw tej serii. Produkcje kontynuowano krótko po wojnie w wyzwolonych krajach (w Polsce w latach 1945–1947) zbudowano z pozostawionych części 150 lokomotyw jako Ty42.

Ty2

Lokomotywy Ty2 w fazie projektowej (1942 r.) oznakowane były jako KDL2. Nasz parowóz ma najniższy z zachowanych numerów, oznaczenie niemieckie 52005 i należał do pierwszej prototypowej serii KDL2 Henschla z 1942 roku, zamówionej jeszcze jako BR50ÜK – oznaczenie ÜK (przejściowa lokomotywa wojenna). Przed odebraniem z fabryki w Kassel parowóz miał numer 502776 (Henschel) 26844/42. Ze względu na nową „norweską” kabinę maszynisty, z tylną ścianą, drzwiami, drabinką i jednym oknem z boku oraz kocioł z nietypową skrzynią ogniową (parowozy od nr 502773 do 502777 miały skrzynie ogniowe z półokrągłym podniebieniem) zdecydowano się oznaczyć je jako 52002 do 52006. Wszystkie one miały ramy belkowe i tendry skrzyniowe 2’2’T26 od BR50 przystosowane do BR52. Parowozy te skierowano od razu na front wschodni. Dwa z nich po wojnie służyły na PKP: 52002 (Henschel 26841/42) jako Ty2-15 oraz 52005 ( Henschel 26844/42) jako Ty 2-16.

Prototypowa lokomotywa 52001 opuściła fabrykę Borsiga 12 września 1942 roku. Pierwsza „lokomotywa wojenna” dla porównania razem ze standardową lokomotywą serii 50 i składem wagonów była demonstrowana w wielu miejscach niemieckiej sieci kolejowej jako przykład oszczędności możliwych do osiągnięcia w gospodarce, między innymi w grudniu odwiedzając kwaterę Hitlera koło Rastenburga (Kętrzyna). Seryjną produkcję zainicjowały zakłady Henschla w Kassel dostarczając we wrześniu 1942 lokomotywę 52002 (z tendrem ramowym). Zapewne zaraz po niej wyprodukowana była „nasza” z numerem 52005. Do końca roku wyprodukowano łącznie 80 sztuk.

Ty2-16

Po wojnie lokomotywa Ty2-16 jako jedna z ponad 1400 lokomotyw została przyjęta w Polsce na inwentarz PKP w 1945 roku. Lokomotywy tego typu stanowiły podstawę regularnej trakcji parowej. Lokomotywy przeznaczone były do obsługi średnio ciężkich składów towarowych (1000–1500 ton), w warunkach typowo polskich służb zastępczych nie raz obsługiwały również składy ciężkie w pracy pociągowej (niekiedy 2500 ton i więcej) co było przyczyną przyśpieszonego zużycia kotła i układu biegowego. Poza tym lokomotywy używane były do innych zadań – obsługiwały ciężką pracę manewrową jak i pociągi pasażerskie. Renesans tych lokomotyw nastąpił w latach 80. ubiegłego wieku, gdy wskutek kryzysu paliwowego jak i wycofania lokomotyw parowych starszych serii, właśnie lokomotywy wojenne przez szereg lat miały monopol na obsługę trakcyjną. Szczególnie w południowej części kraju na liniach podgórskich i wyżynach, gdzie planowo prowadziły nawet pociągi pośpieszne.

Ty2-16 rozpoczęła pracę na PKP 31.01.1945 roku w Lokomotywowni Kluczbork, następnie Lubliniec, Bytom, Węgliniec, Brochów, Leszno, Kielce, Skarżysko Kamienna, powrót do Kielc, a od 5.02.1975 r. w Lokomotywowni Rozwadów.

Zanim stanęła na obecnym miejscu przez 16 lat wyjeździła wiele kilometrów w pociągach towarowych, na manewrach i w ruchu pasażerskim. Nasza lokomotywa ma układ osi 1-5-0/1E, całkowita długość ze zderzakami nieomal 23 metry. Posiada jedną oś toczną przednią i pięć osi wiązanych oraz tender z 4 osiami. Maksymalna prędkość to 80 km/h. Waga parowozu próżnego ponad 78 ton, masa w stanie roboczym prawie 86 ton, zaś całkowita masa w stanie roboczym z tendrem prawie 115 ton, nacisk osi na tor w stanie roboczym tylko 15 ton. I jeszcze z ciekawostek technicznych, średnica kół napędowych 1400 mm. Parowóz Ty2 był parowozem bardzo udanym. Miał bardzo zróżnicowane cechy trakcyjne, praktycznie nie występowało w nim zjawisko wyczerpania się kotła, bieg miał dość spokojny, był parowozem bardzo uniwersalnym w zastosowaniu i lubianym przez załogi.

Ucieczka z miejsca postoju

Jest rok 1981, 13 grudnia zostaje ogłoszony stan wojenny na ternie całego kraju. Na PKP obowiązywały przepisy dotyczące zakładów militarnych. Za niecałe dwa tygodnie nasza Ty2–16 z nieznanych przyczyn stojąc na jednym z torów w Lokomotywowni odjechała. Było to 25 grudnia, dlaczego odjechała, nie wiadomo, były różne domysły i przekazywane historie. A może ona nie chciała tam być i pracować w stanie wojennym, po prostu chciała uciec.

Dokonywano przesłuchań, wyciągnięto wnioski dyscyplinarne, wówczas nikt nie chciał o tym mówić gdyż mógł być brany pod uwagę jako kolejny podejrzany i mieć po prostu kłopoty. Wielokrotnie próbowałem w późniejszym czasie pytać o przyczynę tej „ucieczki”, jednak nie udało mi się uzyskać odpowiedzi. Podano oficjalne, iż lokomotywa odjechała z miejsca postoju z powodu usterki technicznej. Od tamtej pory przez niektórych była nazywana „uciekinierką”. Do przełomu lat 1989/90 pracowała czynnie, w końcowym etapie swojej pracy jako lokomotywa grzewcza. Została skreślona z inwentarza 26 marca 1991 roku.

Na tej lokomotywie w okresie eksploatacji w Rozwadowie pracowali m.in. Franciszek Gurdak, Marian Pawlik, Piotr Suski i Zenon Żymek. Pan Zenon odwiedził Kafejkę historyczną w MBP 18 lipca br. i podzielił się swoimi wspomnieniami z pracy na tej lokomotywie, początkowo jako pomocnik maszynisty i następnie jako maszynista. Bardzo dobrze wspomina pracę na tej lokomotywie, opowiadał o obowiązkach wynikających z przygotowania lokomotywy do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu z chwilą przekazania lokomotywy dla kolejnej zmiany czy do postoju technicznego, nawęglania i nawadniania.

Po wyłączeniu z eksploatacji stała na jednym z torów odstawczych na terenie Lokomotywowni. Kolejne miejsce to tor boczny na wysokości stacji a następnie przez wiele lat na specjalnie przygotowanym nasypie i ułożonym fragmencie toru na terenie byłej Wagonowni. Tam też przeprowadzony był remont i jej odmalowanie. Przez kolejne Kolejarskie Majówki była miejscem odwiedzania i zwiedzania jej. Jednak z uwagi, iż to był teren PKP podjęto decyzję o zmianie jej lokalizacji na obecną.

Płacząca lokomotywa

Jeszcze moje wspomnienie o tym jak lokomotywa podczas przemieszczania jej na miejsce, w którym obecnie stoi „płakała”. Otóż podczas tych prac gdy była ciągnięta lub pchana przez lokomotywę spalinową jej układ biegowy wydawał bardzo charakterystyczne dźwięki, skrzypienie i piski przypominające płacz. Wynikało to zapewne z tego, iż układ biegowy i elementy jego przez wiele lat nie były smarowane, stąd też te charakterystyczne dźwięki. Ja jednak słyszę „płacz”.

Teraz w nowym miejscu obok budynku stacyjnego Nasza „uciekinierka” jest często odwiedzana, oglądana i podziwiana.

Pan Jerzy Wasilewski w tygodniku kolejarza „Nowe Sygnały” w roku 1996 dowiódł, iż lokomotywa Ty2-16 czyli 52005 jest najniższym zachowanym numerem parowozu wojennego KDL2 na świecie i winien być objęty urzędową ochroną konserwatorską. Jest to temat dla właściciela lokomotywy, aby podjął kroki w kierunku ochrony jej jako zabytku.

Oby w przyszłości nie było tak jak z dworcem, gdzie były zakusy na wyburzenie jednego ze skrzydeł jeszcze przed remontem, który dobiega końca. I tutaj pragnę podkreślić, że rozwadowski dworzec jest najładniejszym, najbardziej okazałym i reprezentacyjnym na dawnej Kolei Galicyjskiej Karola Ludwika od Dębicy po Przeworsk.

Jeśli drogi Czytelniku chcesz poznać szerzej historię kolei rozwadowskiej, dworca i odwiedzić „zaczarowany” i najstarszy na świecie parowóz wojenny KDL2 (Ty2-16) zapraszam do Rozwadowa, a najlepiej z przewodnikiem miejskim.

Henryk J. Giecko

Rozwadowskie Towarzystwo Miłośników Kolei