Wspominamy osoby ze Stalowej Woli i regionu, które pożegnaliśmy w ciągu ostatniego roku. Niech pamięć o nich nie zgaśnie, a zapłonie szczególnie w te listopadowe dni zadumy

2022

JAN BARĆ

Wyróżniający się konstruktor w Hucie Stalowa Wola. Zmarł 23 października, w wieku 80 lat. Urodził się w 1942 r. w Izdebkach w powiecie brzozowskim. W 1964 r. ukończył studia na Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Rzeszowie, po których krótko pracował w niżańskim Nimecie, a następnie zatrudnił się w Zakładzie Mechanicznym Huty Stalowa Wola, w Dziale Konstrukcji Narzędzi Specjalnych. Tu dał się poznać jako utalentowany konstruktor licznych narzędzi, niezbędnych do produkcji maszyn budowlanych.

Maszyny na licencji amerykańskiego Harvestera wytwarzane były w systemie calowym, stąd też narzędzia specjalne musiały być opracowane w HSW też w tym systemie. Jak obliczono, w Hucie powstało w tym celu ok. 64 tys. nowych narzędzi. Większość narzędzi do głębokich otworów, takich jak zespoły specjalnych głowic, były autorstwa inż. Jana Barcia. Otrzymał za nie nagrodę Naczelnej Organizacji Technicznej. Swoją wiedzą i umiejętnościami chętnie dzielił się z młodszymi konstruktorami.

W 1981 r. wyjechał do USA, do Polski powrócił w 2010 r. Prywatnie był mężem Bronisławy Barć, która w latach 1996-1998 była burmistrzem Niska. W 2017 r. państwo Barciowie obchodzili Złote Gody.

Pogrzeb Jana Barcia odbył się 29 października na cmentarzu w Racławicach k. Niska.

MARIA JACEK-SZCZERBA

Wieloletnia i zasłużona animatorka kultury w Stalowej Woli i regionie. Dyrektorka Niżańskiego Centrum „Sokół”, założycielka i pierwsza prezes stalowowolskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych. Zmarła 5 listopada. Miała 76 lat.

Urodziła się 7 lutego 1946 roku w Rzeszowie. Była absolwentką historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyła też UMCS i studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w instytucjach kultury w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Opatowie, Sandomierzu i Nisku. W latach 1981-1991 była dyrektorką Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu. Dzięki niej pozostała tu ogromna kolekcja unikatowego szkła artystycznego.

Przez 11 lat (1993-2004) kierowała Niżańskim Centrum Kultury „Sokół. To wtedy uruchomiono tu ponownie kino, salę wystawową, a także galerię. Był to słynny na całe Podkarpacie „Salon Sztuki” w Nisku. Dzięki niej NCK znane było też z takich inicjatyw jak „Niżańskie Święto Chleba” czy Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Szanujmy Matkę Ziemię”.

Jednak największą jej pasją była działalność w Towarzystwie Sztuk Pięknych w Stalowej Woli, którego była założycielką i pierwszym prezesem. Powstało przy Spółdzielczym Domu Kultury w 1992 roku i pod jej przewodnictwem działało nieprzerwanie do 2000 r. (w tym czasie zorganizowało kilkadziesiąt imprez: wystaw plastycznych, benefisów, zabaw o charakterze dobroczynnym, promocji książek, przyznawało też honorowe tytuły „On” i „Ona” dla osób zasłużonych dla rozwoju kultury).

Miała również swój udział w powstaniu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. W 1995 r. TSZP przekazało na jego rzecz kolekcję własną, składającą się z 30 dzieł najwybitniejszych współczesnych polskich malarzy i grafików.

Marię Jacek pożegnaliśmy 14 listopada na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

JERZY MISZCZYSZYN

Nauczyciel ekonomii w Zespole Szkół numer 3 w Stalowej Woli. W 2010 r. otrzymał tytuł „Najlepszy nauczyciel przedsiębiorczości 2010 w województwie podkarpackim”. Zmarł 14 listopada, miał 63 lata.

Po jego śmierci, na stronie internetowej szkoły ukazał się taki komunikat: – Otrzymaliśmy bardzo smutną wiadomość – nie ma już z nami Naszego Nauczyciela, Drogiego Kolegi i Przyjaciela. Pan Jerzy Miszczyszyn już nigdy nie przyjdzie do szkoły, nie poprowadzi zajęć z ekonomii, nie zadzwoni do żadnego z nas i nie zapyta co słychać. Odszedł od nas nie tylko wyjątkowo lubiany przez wszystkich nauczyciel, ale także Dobry Człowiek. Panie Profesorze, Panie Jerzy – Ekonomik jest smutny bez Pana. Zapewniamy, że zostanie Pan z nami na zawsze, bo ludzie tacy jak Pan, ludzie których prawdziwie kochamy, nigdy nie odchodzą do końca.

Pogrzeb Jerzego Miszczyszyna odbył się 18 listopada na Cmentarzu Głównym w Przemyślu.

MARIAN POMYKAŁA

Aktor Amatorskiego Teatru Dramatycznego imienia Józefa Żmudy w Stalowej Woli. Zmarł 9 grudnia, w wieku 78 lat.

Przygodę z teatrem rozpoczął w 2008 roku, kiedy reżyserem ATD został Wawrzyniec Ciesielski. Zagrał u niego m.in. w „Świętoszku” oraz spektaklu „Nondum”. Pod okiem Anety Adamskiej wystąpił w sztukach „Przetańczyć zmierzch”, „Requiem dla gospodyni”, „Chłopcy”. Grał również w spektaklu „Kartoteka” w reżyserii Marii Bembenek.

Mariana Pomykałę pożegnaliśmy 12 grudnia na Cmentarzu Parafialnym w Stalowej Woli Rozwadowie.

2023

MARTA NARDZEWSKA

Znana i ceniona w Stalowej Woli lekarka pediatra. Po przejściu na emeryturę nadal leczyła dzieci mniejsze i większe. Zdarzało się, że w rodzinie pomagała już trzeciemu z kolei pokoleniu. Zmarła 3 stycznia, w wieku 86 lat.

Ze Stalową Wolą była związana od lat 60. ubiegłego wieku, gdzie trafiła zaraz po ukończeniu studiów medycznych. Pracowała w stalowowolskim szpitalu jako pediatra i neonatolog (specjalista od noworodków). W oddziale neonatologii pracowała przez wiele lat, a w latach 90. była ordynatorem. Równolegle pracowała jako lekarz pediatra w przychodni przy ulicy Energetyków. Tysiące małych obywateli Stalowej Woli przeszło przez jej ręce i było pod jej troskliwą opieką.

Zawsze pogodna, życzliwa, ciekawa życia, lubiła podróże, poznawanie nowych miejsc i nowych ludzi. Dbała o przyjaciół i dopóki było to możliwe, utrzymywała z nimi kontakt. W wolnych chwilach dużo czytała lub z nieodłącznym papierosem rozwiązywała krzyżówki. Kochała ludzi i koty.

Doktor Martę Nardzewską pożegnaliśmy 7 stycznia na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

GRAŻYNA WOLDAN

Wieloletnia korespondentka „Sztafety” z USA, wcześniej pisywała też do „Socjalistycznego Tempa”, a w latach 1980-1981 także do biuletynu „Solidarności” w Hucie Stalowa Wola, gdzie pracowała od 1962 r. Zmarła 19 stycznia w Nowym Jorku, miała 82 lata.

Urodziła się 30 stycznia 1940 r. w Krakowie. Od 1949 r. mieszkała w Wałbrzychu, gdzie uzyskała maturę. Studiowała metalurgię na Politechnice Częstochowskiej, z Hutą Stalowa Wola i naszym miastem związana była przez 28 lat. Ukończyła kurs rzecznika patentowego, była członkinią zakładowej „Solidarności” i komisji rewizyjnej związku. Miała opinię osoby kompetentnej i dobrze zorganizowanej, koleżeńskiej i uczynnej. Angażowała się też w sprawy społeczne, m.in. w obronę szpaleru brzóz na dzisiejszym osiedlu Siedlanowskiego.

W 1990 r. wyjechała z dziećmi do USA, gdzie kilka lat wcześniej wyemigrował jej mąż. To stamtąd przez wiele lat przysyłała do „Sztafety” swoje korespondencje, publikowane w jej autorskiej rubryce „Zza Oceanu”. Do ostatnich dni życia jej wielką pasją były podróże po świecie.

Uroczystości pogrzebowe Grażyny Woldan odbyły się 28 stycznia w Nowym Jorku. Tego samego dnia w Stalowej Woli, w kościele Trójcy Przenajświętszej odprawiono w jej intencji mszę św.

WŁADYSŁAW GOSECKI

Żołnierz i łącznik Armii Krajowej ps. Iskra. Emisariusz prasy podziemnej i rusznikarz niepodległościowego podziemia. Po wojnie aresztowany i szykanowany przez UB. Pracownik Huty Stalowa Wola oraz nauczyciel zawodu w miejscowym Zespole Szkół Zawodowych. Awansowany na stopień porucznika. Zmarł 23 stycznia, w wieku 99 lat.

Urodził się 13 sierpnia 1923 r. na Kresach, w Drohiczówce w powiecie zaleszczyckim. Po ukończeniu szkoły podstawowej, w 1938 r. rozpoczął naukę zawodu jako ślusarz-kowal w warsztacie swojego ojca.

W czasie wojny, w 1942 r. dotarł do Żabna k. Radomyśla nad Sanem, do siostry i szwagra. Tu założył warsztat ślusarki w którym naprawiał narzędzia rolnicze, ale też i broń partyzantów z AK. W maju 1943 r. w placówce Żabno Władysław Gosecki złożył przysięgę i otrzymał pseudonim Iskra. W czerwcu 1945 r. została aresztowany przez UB, ale nikt nie doniósł, że działał w AK. W 1949 r. jego warsztat kowalski w Żabnie był znany na całą okolicę. By go zniszczyć, komunistyczna władza obłożyła go ogromnym podatkiem domiarowym.

W 1959 r. zamieszkał w Stalowej Woli, gdzie pracował w Hucie Stalowa Wola. Został z niej oddelegowany do pracy w Zespole Szkół Zawodowych, przez lata prowadził kuźnię w tutejszych warsztatach szkolnych. Dokształcał się też w swym fachu, zdobywając dyplom nauczyciela zawodu. Śpiewał w parafialnym chórze „Gaudium” przy kościele św. Florian.

Władysława Goseckiego pożegnaliśmy 26 stycznia na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

JÓZEF PODSIADŁO

Niestrudzony organizator uroczystości w kolejne rocznice bitwy o Monte Cassino, pielęgnujący pamięć o żołnierzach 2. Korpusu Polskiego (jego ojciec Wacław był czołgistą w Armii Andersa). Zaangażowany w wiele patriotyczno-narodowych inicjatyw, utrwalających pamięć m.in. o Kresach, Sybirakach i żołnierzach wyklętych. Zmarł 11 lutego, miał 83 lata.

Urodził się 15 października 1939 r. w Kowlu (obecna Ukraina). Po aresztowaniu ojca przez NKWD, wiosną 1940 r. matka przedostała się wraz z nim i starszym synem Wiesławem do Chełma, do okupowanej przez Niemców Polski.

Tutaj, w 1948 r. z Anglii wrócił do nich Wacław Podsiadło. Nękany przez UB, w 1950 r. przeniósł się z rodziną do Rozwadowa, gdzie w lipcu 1952 r. zginął w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach – prawdopodobnie zastrzelony przez UB.

Józef Podsiadło przez lata pracował w Hucie Stalowa Wola, a w 1988 r. uzyskał dyplom mistrza malarskiego. Jego żoną od 1980 r. była Krystyna, córka porucznika artylerii Aleksandra Świercza, żołnierza spod Monte Cassino.

Udzielał się społecznie, od 1955 r. był w Stalowej Woli przedstawicielem Ligii Obrony Praw Człowieka, działał w Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Bardzo cenił sobie znajomość z legendarnym partyzantem z Kielecczyzny, pułkownikiem (od 2006 r. – generałem) Antonim Hedą ps. Szary. Gościł go w swoim domu, podobnie jak prof. Wiktora Zina, biskupa Zbigniewa Kraszewskiego, kapelana 4. pułku Pancernego Skorpion spod Monte Cassino – gen. ojca Adama Studzińskiego, premiera Jana Olszewskiego. W maju 2004 r. z jego inicjatywy w przedsionku kościoła św. Floriana zawisła tablica oddająca hołd gen. Andersowi i żołnierzom 2. Korpusu Polskiego. Z kolei w maju 2010 r. był inicjatorem zasadzenia przy kościele św. Floriana dębu pamięci, dedykowanego jego wujowi Franciszkowi Wiatrakowi, policjantowi zamordowanemu przez NKWD w 1940 r. w Twerze.

Pogrzeb Józefa Podsiadły odbył się 20 lutego na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

KRZYSZTOF SARNA

Długoletni prezes Wtór-Steel Green Industry Innovation w Stalowej Woli, firmy zajmującej się obrotem złomem i recyklingiem surowców wtórnych. Zmarł 4 marca, w wieku 72 lat.

– Bardzo smutna wiadomość o śmierci dobrego Człowieka i Przedsiębiorcy, który w swojej działalności zawsze widział drugiego człowieka. ŚP. Prezes Krzysztof Sarna jako przedsiębiorca kierował się społeczną odpowiedzialnością biznesu, szczególnie wspierając sport i Stal Stalową Wolę. Rodzinie oraz wszystkim bliskim składam wyrazy współczucia oraz wsparcia. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie – tak na FB wspomniał zmarłego prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Krzysztofa Sarnę pożegnaliśmy 7 marca na cmentarzu w Racławicach k. Niska.

FRANCISZEK CHUDZIK

W 1980 r. jeden z założycieli „Solidarności” w Hucie Stalowa Wola, w 1981 r. delegat na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Ziemia Sandomierska. W stanie wojennym internowany, a po zwolnieniu ponownie aresztowany. Działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Zmarł 16 marca, miał 84 lata.

Urodził się 28 listopada 1939 w Nowosielcu. Szkołę zawodową ukończył w 1956 r. w Nisku. Najpierw pracował jak listonosz w tamtejszym urzędzie pocztowym, a od 1960 r. jako elektryk w Hucie Stalowa Wola. To tutaj, we wrześniu 1980 r. zakładał „Solidarność” w Narzędziowni, był szefem Komisji Wydziałowej związku.

Internowany 13 grudnia 1981 r. i osadzony w Załężu. Zwolniony 5 maja 1982 r., po czym ponownie internowany 30 sierpnia 1982 r. w Uhercach, zwolniony 5 listopada 1982 r. Uczestnik strajków w Hucie Stalowa Wola w kwietniu i sierpniu 1988 r. W latach 1990–1991 przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” HSW. W kadencji 1998–2002 radny powiatu stalowowolskiego z listy Akcji Wyborczej Solidarność.

Pogrzeb Franciszka Chudzika odbył się 18 marca na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

GIZELA KRAJEWSKA

Zasłużona działaczka społeczna z Radomyśla nad Sanem, niestrudzona organizatorka radomyskich Zapustów. Zmarła 21 marca, w wieku 102 lat.

Była pełną wielu zamiłowań i pasji osobą, szczególnie oddaną kultywowaniu regionalnych tradycji, a zwłaszcza radomyskich Zapustów. Mówiła o nich jako o swoich dzieciach, dostarczających radości i będących sensem jej życia.

Przemarsze zapustników Gizela Krajewska organizowała od początku lat 60. ubiegłego wieku, a osobiście uczestniczyła w nim jeszcze w latach trzydziestych! Za swoją nieocenioną dla lokalnej kultury pracę, w 2003 r. została wpisana do „Księgi Zasłużonych” dla gminy Radomyśl nad Sanem, a w 2005 r. otrzymała nagrodę Starosty Stalowowolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

W ostatnich latach życia mieszkała u rodziny w Legnicy, gdzie znajdowała opiekę i wsparcie. Jak mówiła, często ze wzruszeniem wracała myślami do radomyskich czasów i z sentymentem wspominała przygotowywania do Zapustów i sam dzień przemarszu „zapustników”.

Gizelę Krajewską pożegnaliśmy 24 marca na cmentarzu w Radomyślu nad Sanem.

DANIEL MARCZAK

Właściciel najstarszego zakładu złotniczego w Stalowej Woli, przez 25 lat trębacz orkiestry Zakładowego Domu Kultury, obywatel dwóch państw: Polski i Francji. Zmarł 31 marca, miał 86 lat.

Urodził się 26 grudnia 1936 r. w Paryżu. Matka, Marta, była Francuzką, ojciec Jan Marczak – Polakiem urodzonym w zaborze pruskim, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Po odzyskaniu niepodległości, w 1922 r. wyemigrował za chlebem do Belgii, a potem trafił do Francji.

Po II wojnie światowej Jan Marczak z drugą żoną i 10-letnim Danielem wrócił do Polski, osiedlając się w Lądku Zdroju, gdzie prowadził zakład zegarmistrzowsko-złotniczy. Po tym, jak „przejrzał na oczy” i wypisał się z PPR, UB nie dawało mu spokoju, więc postanowił przenieść się do Sarzyny, skąd pochodziła jego druga żona. Po drodze zatrzymali się w Rozwadowie i tutaj osiedlili. Daniel skończył tu szkołę powszechną, a potem zawodową szkoły mechaniczną w Cieplicach na Dolnym Śląsku. Wrócił jednak do Rozwadowa pomagać ojcu w zakładzie zegarmistrzowskim, zajmował się też złotnictwem.

Po politycznej odwilży w 1956 r. dostał paszport i wyjechał do Francji, do matki. Po powrocie do Polski zaczęły się przesłuchania przez SB i nieudane próby nakłonienia do współpracy. Po wydarzeniach czerwca 1976 r. na skutek donosu został aresztowany. Wyszedł po dwóch miesiącach i uniewinniającym wyroku. Pracował w Elektrowni, pracował w Hucie, ale żyłka zegarmistrzowska i złotnika przeważyła.

W wstanie wojennym współpracował z solidarnościowym podziemiem; organizował transport zakazanej literatury z Warszawy, kolportował podziemne gazetki, załatwiał papier do druku podziemnej prasy.

Jego salon złotniczy „Markov” był najstarszym w Stalowej Woli, a on sam – najstarszym złotnikiem w mieście. Przez 20 lat w swoim wiejskim domostwie w Gwizdowie k. Leżajska organizował 14 lipca wielki piknik z okazji święta narodowego Francji.

Pogrzeb Daniela Marczak odbył się 3 kwietnia na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

MIROSŁAW SIEK

Nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych w Biłgoraju, szkole podstawowej w Krzeszowie Górnym, dyrektor szkoły w Krzeszowie w powiecie niżańskim. Radny powiatu niżańskiego. Zmarł 25 kwietnia, w wieku 64 lat.

Przez większość życia zawodowego związany był ze szkolnictwem. Od 1999 r. do przejścia na emeryturę był dyrektorem Zespołu Szkół w Krzeszowie. Był znanym i cenionym lokalnym społecznikiem, członkiem zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej, radnym trzech kadencji (2002-2014) Rady Powiatu Niżańskiego. W pierwszej i ostatniej z nich był też wiceprzewodniczącym rady.

Mirosława Sieka pożegnaliśmy 27 kwietnia na cmentarzu w Krzeszowie.

ks. STANISŁAW GRYGIEL

Przez pięć lat był wikarym w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli, a potem przez 15 lat proboszczem parafii w pobliskim Grębowie. Był też kierownikiem pierwszej stalowowolskiej pielgrzymki na Jasną Górę w 1984 roku. Zmarł 26 kwietnia, w 45. roku kapłaństwa, miał 70 lat.

Urodził się 24 marca 1953 r. we Wróblowej w powiecie jasielskim. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1972-1978 w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1978 roku. Jako wikariusz posługiwał w parafiach: Szebno (1978-1980), Krościenko Wyżne (1980-1982), Stalowa Wola (1982-1987). Był proboszczem parafii Grębów (1987-2002), Ptkanów w powiecie opatowskim (2002-2004), Szczecyn w powiecie kraśnickim (2004-2008) i Wszechświęte w powiecie opatowskim (2008-2020). W 1996 r. otrzymał godność kanonika honorowego Kapituły Konkatedralnej w Stalowej Woli.

Pogrzeb ks. Stanisława Grygiela odbył się 28 kwietnia na cmentarzu w Sandomierzu.

ANTONI ŻAK

Wieloletni samorządowiec w gminie Bojanów w powiecie stalowowolskim. Zmarł 30 maja, w wieku 77 lat.

Antoni Żak był radnym gminy Bojanów w kadencjach: 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, członkiem Zarządu Gminy w latach 1998-2002, a także przewodniczącym Leśnej Wspólnoty Gruntowej Przyszów Zapuście oraz działaczem społecznym.

Antoniego Żaka pożegnaliśmy 1 czerwca na cmentarzu parafialnym w Stanach.

EWA KOSAK

Doktor psychologii i trener interpersonalny z wieloletnią praktyką, radna miejska Stalowej Woli. Zmarła 8 lipca, miała 65 lat.

Urodziła się 7 stycznia 1958 r. w Stalowej Woli. Jej ojciec, Jerzy Woźniczko, był pierwszym burmistrzem naszego miasta (1944-1948). Ewa Kosak ukończyła psychologię na UMCS w Lublinie, a doktorat obroniła na KUL-u. Zawodowo związana była z dwiema uczelniami w Stalowej Woli: Wydziałem Zamiejscowym Szkoły Wyższej Olympus w Warszawie, a od 2013 r. z Wyższą Szkołą Ekonomiczną, której była wykładowcą, dziekanem, a potem rektorem. Przez lata kierowała też Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Stalowej Woli.

Zawsze pełna wigoru i dobrej energii. Przyczyniła się także do powstania klas integracyjnych dla uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym. Lubiła narty i żeglarstwo (miała patent sternika jachtowego).

Ewę Kosak pożegnaliśmy 12 lipca na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

WIESŁAW PUZIO

Działacz społeczny, zasłużony strażak-ochotnik, naczelnik OSP w Cholewianej Górze w gminie Jeżowe, w powiecie niżańskim. Zmarł 30 lipca, w wieku 52 lat.

Był członkiem komitetu budowy kościoła parafialnego w Cholewianej Górze, aktywnym uczestnikiem rady parafialnej oraz rady sołeckiej, wieloletnim członkiem zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Jeżowem oraz Naczelnikiem OSP w Cholewianej Górze.

Pogrzeb Wiesława Puzio odbył się 2 sierpnia na cmentarzu w Cholewianej Górze.

KAZIMIERZ ROGALSKI

Nauczyciel przedmiotów zawodowych, mieszkaniec Niska odznaczony odznaką honorową „Za Zasługi dla Gminy i Miasta Nisko”. Zmarł 15 sierpnia, miał 84 lata.

Od 1959 roku pracował w Szkole Zasadniczej i Technikum Elektrycznym w Nisku, a później w utworzonym z tych szkół Zespole Szkół Elektrycznych. Jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i opiekun pracowni elektrycznej wniósł bardzo duży wkład w wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Wykazał się ogromną aktywnością w zorganizowaniu i przeprowadzeniu kilku Ogólnopolskich Olimpiad Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Był współautorem projektu oświetlenia ulicznego Niska i sterowania nim. W roku 1989 przeszedł na emeryturę, jednak przez dłuższy czas nadal udzielał się jako pedagog. Za pracę zawodową i społeczną był wielokrotnie odznaczany i nagradzany.

Pogrzeb Kazimierza Rogalskiego odbył się 18 sierpnia na cmentarzu w Nisku-Barcach.

GRZEGORZ SOBIERAJ

Dziennikarz, fotograf, założyciel i redaktor prowadzący portal internetowy www.stalowka.eu. Zmarł nagle 26 sierpnia, w wieku 38 lat.

Urodził się 22 sierpnia 1985 r. w Stalowej Woli. Grzesiek, a dla przyjaciół i znajomych „Geno”, od kilkunastu lat zajmował się dziennikarstwem i fotografią, która była jego największą pasją. Był także wielkim kibicem piłkarskiej i koszykarskiej drużyny Stali Stalowa Wola. Ostatnia informacja jego autorstwa na portalu www.stalowka.eu miała datę 22 sierpnia.

Grzegorza Sobieraja pożegnaliśmy 1 września na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

TADEUSZ JĘDRZEJEWSKI

Krzewiciel radomyskiej tradycji i kultury. Jako kontynuator rodzinnych tradycji muzycznych, był wieloletnim i jednym z najstarszych członków Radomyskiej Orkiestry Dętej. Zmarł 28 września, miał 72 lata.

Udzielał się też aktywnie na niwie sportowej jako prezes LZS-u „Radosan”, ponadto był członkiem zarządu radomyskiej OSP. Jako wieloletni sołtys sołectwa Radomyśl nad Sanem i działacz społeczny, przyczynił się do rozwoju sołectwa. We wrześniu 2015 r. redakcja nadsańskiego magazynu „Nasz Czas” uhonorowała go tytułem Człowieka „Naszego Czasu”.

Pogrzeb Tadeusza Jędrzejewskiego odbył się 30 września na cmentarzu parafialnym w Radomyślu nad Sanem.