Jak na najważniejsze i najbardziej emocjonujące wybory parlamentarne po 1989 r., ostatnia kampania wyborcza w Stalowej Woli była dość spokojna i przewidywalna. Nie było jakichś fajerwerków, a jej ton nadawał miejscowy poseł i wiceminister infrastruktury Rafał Weber (PiS), który niemal codziennie coś otwierał i przecinał wstęgę, przekazywał, wmurowywał czy wbijał pierwszą łopatę, wspinając się na wyżyny poselsko-ministerialnej aktywności. Śledząc te wszystkie wydarzenia z jego udziałem (w niektórych towarzyszyła mu partyjna koleżanka ze Stalowej Woli, senator Janina Sagatowska) i rozdawane tekturowe czeki, aż chciałoby się westchnąć: – Szkoda, że wybory nie są częściej…

Ale tak poważnie mówiąc, najbardziej spektakularne przedwyborcze wydarzenie, poza wizytą w naszym mieście premiera Mateusza Morawieckiego (2 października) oraz Adama Michnika i Daniela Olbrychskiego z żoną (13 października, krótko przed ciszą wyborczą), miało miejsce jeszcze w tzw. prekampanii, czyli zanim prezydent Duda ogłosił termin wyborów.

Głośny PO-PiS wokół HSW

Były to dwa konkurencyjne wiece PO i PiS, zwołane 28 czerwca o tej samej porze i niemal w tym samym miejscu, czyli pod dawną dyrekcją Huty Stalowa Wola (oba zgromadzenia dzieliło ok. 50 metrów).

Przypomnijmy: zorganizowanie kontrwiecu przez prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego, było reakcją na zapowiedź Platformy, że ta ujawni „całą prawdę o HSW”. Prawdę o działaniach wobec Huty rządów PO-PSL i zaniechaniach ekipy PiS. Prezydent zapraszał z kolei pod hasłem: „Tak dla rozwoju HSW. Nie POlitycznym awanturom o HSW”. A kilka godzin przed wiecami wystąpił przed dziennikarzami razem z wiceministrem aktywów państwowych, nazywając rządy PO-PSL „największym koszmarem” w historii Huty i miasta, i wyliczając z drugiej strony, jakie to ogromne wsparcie (ostatnie dokapitalizowanie to 1,8 mld zł) i zbrojeniowe kontrakty (16 mld zł) HSW otrzymała od 2016 r. za rządów „dobrej zmiany”.uty

Na decybele ten pojedynek na wiece wyraźnie wygrało PiS, dysponujące znacznie silniejszym i sprawniejszym nagłośnieniem, a i prezydent Nadbereżny dał swój kolejny oratorski popis, ponownie nie pozostawiając na rządach PO-PSL suchej nitki.

Wiec Platformy był nieco mniej liczny, ale za to bardziej barwny: oprócz polskich i unijnych flag pełno było kolorowych tabliczek z antypisowskimi (czasami humorystycznymi) hasłami, choć nie zabrakło też osławionych ośmiu gwiazdek. Pojawili się też na nim dwaj byli prezesi Huty: Ryszard Kardasz i Krzysztof Trofiniak.

Ich opowieść była całkowicie odmienna od narracji prezydenta Nadbereżnego: w kryzysowych czasach, przekształcenia w HSW, a potem prywatyzacja jej cywilnej części, były dobrym rozwiązaniem, ratującym miejsca pracy. To za rządów PO-PSL rozpoczęto m.in. produkcję armatohaubicy Krab czy moździerza Rak. A były szef MON w rządzie Donalda Tuska, Tomasz Siemoniak stwierdził wprost, że to ekipa PiS „zaorała” polską zbrojeniówkę, a teraz „wygasza” HSW. Z kolei była posłanka PO ze Stalowej Woli, Renata Butryn, wydała oświadczenie, w którym skrupulatnie wyliczała wsparcie, jakie Huta otrzymała za rządów PO-PSL, podkreślając, że „w latach 2008-2015 nastąpił dynamiczny rozwój oferty zbrojeniowej HSW” (szczegółowo wymieniła wojskowe produkty z tego okresu).

Kto niszczył Hutę Stalowa Wola

Wróćmy jednak do kampanii właściwej. 6 września, sytuacji w HSW pod rządami koalicji PO-PSL, Telewizja Polska poświęciła drugi odcinek programu publicystycznego „Polska mówi”, nagrany w Stalowej Woli (po protestach portalu Polskamowi.pl nazwę cyklu zmieniono na „Tu mówi Polska”). Prowadził go Miłosz Kłeczek, jedna z twarzy TVP Info.

– Ekipa TVP odwiedziła Stalową Wolę – miasto, które wyjątkowo boleśnie wspomina okres rządów PO–PSL. To w tym okresie do niemal kompletnej ruiny doprowadzona została Huta Stalowa Wola – głosił zwiastun programu. Uczestniczyli w nim tylko zwolennicy PiS, na czele z przewodniczącym Rady Miejskiej Stalowej Woli, byłym pracownikiem HSW Stanisławem Sobierajem. Wszyscy zgodnie potwierdzali tę „niemal kompletną ruinę” Huty za rządów Tuska: upadłości spółek, zwolnienia bez osłon socjalnych, masowe bezrobocie.

Narrację o tym, jak to rządy koalicji PO-PSL „niszczyły” HSW i całą polską zbrojeniówkę, jak „koszmarny” był to czas dla Stalowej Woli, w kampanii bardzo mocno i konsekwentnie forsował także prezydent Nadbereżny. Sama Huta milczała.

Trzeba też pamiętać, że dopinano wtedy odkupienie przez HSW od LiuGong Dressta Machinery dawnej cywilnej części Huty, o czym 7 czerwca br. po raz pierwszy oficjalnie poinformowali, w Stalowej Woli zresztą, premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. A 3 października odbyła się uroczystość oficjalnego ogłoszenia powrotu do „Matki-Huty” jej sprywatyzowanej kiedyś części. Wtedy również mówiono o „złej, szkodliwej i nieodpowiedzialnej prywatyzacji”, dokonanej za rządów Tuska.

Dwaj panowie M: Morawiecki i Michnik

O ile kampanijna wizyta w Stalowej Woli premiera Mateusza Morawieckiego, do jakiej doszło 2 października, była sporym medialnym wydarzeniem, o tyle zorganizowana 13 października w Spółdzielczym Domu Kultury, kilka godzin przed ciszą wyborczą, debata „Co jest dobre dla Polski?” z udziałem m.in. Adama Michnika, siłą rzeczy w mediach nie zaistniała. Skądinąd frekwencja na obu tych wydarzeniach, mimo zaklęć organizatorów, nie była przesadnie wysoka.

Przekaz premiera Morawieckiego na spotkaniu z mieszkańcami Stalowej Woli był jasny: tylko kolejne rządy PiS zapewnią bezpieczeństwo, suwerenność i dalszy rozwój Polski. Mamy więc do wyboru albo propolską wizję Jarosława Kaczyńskiego, albo niemiecką wizję Donalda Tuska.

Szef rządu otworzył też zaprezentowaną dzień wcześniej w Katowicach tzw. teczkę Tuska. A wyjęte z niej materiały miały dowodzić wyprzedaży majątku narodowego przez ekipę PO-PSL oraz odsłaniać kulisy podwyższenia przez nią wieku emerytalnego (Tuska miała namówić do tego kanclerz Merkel).

Na spotkaniu było też o „linii zdrady Tuska”, czyli o zarzucie, że ten jako premier, bez walki chciał oddać Rosjanom pół Polski, broniąc się dopiero na linii Wisły. Było o jego uległości wobec Brukseli, która planowanymi zmianami w Traktatach chce ograniczyć naszą suwerenność. Były wszystkie właściwie główne punkty wyborczej narracji PiS.

Po raz pierwszy w kampanii „przemówiła” też Huta Stalowa Wola: prezes jej zarządu, Jan Szwedo, wręczył premierowi Morawieckiem miniaturkę armatohaubicy Krab, jako podziękowanie za repolonizację przez rząd dawnej cywilnej części HSW.

Przekaz Adma Michnika na wspomnianej debacie w SDK był równie jasny: przez 8 lat rządów, partia Kaczyńskiego zbudowała w Polsce system centralistycznej władzy jak w PRL, ale na wzór Rosji Putina. A najbliższe wybory są być może ostatnimi, które opozycja ma szansę wygrać, bo w czasie ewentualnej trzeciej kadencji PiS ten putinowski system władzy w Polsce zostanie domknięty.

W debacie uczestniczyła trójka kandydatów do Sejmu z naszego okręgu wyborczego: Renata Butryn (KO), Błażej Borowiec z Niska (Trzecia Droga – PSL) i Jakub Skiba z Rudnika nad Sanem (Nowa Lewica).

Dlaczego nie było nikogo z PiS? – Zaprosiliśmy posła Webera, ale nie odpowiedział na nasze zaproszenie – wyjaśniała Małgorzata Czyż z Europejskiego Centrum Solidarności, które debatę zorganizowało.

Weber był wszędzie

W Stalowej Woli i najbliższej okolicy poseł Rafał Weber był w tej kampanii wyborczej wszechobecny. Miał zdecydowanie najwięcej ulotek, plakatów, banerów (także z popierającym go prezydentem Nadbereżnym). Często reklamował się w lokalnych mediach, jako jedyny kandydat miała też duży baner objeżdżający Stalową Wolę na samochodowej przyczepce, a w ostatnią przed ciszą wyborczą sobotę dwie jego wolontariuszki na placu targowym w Stalowej Woli rozdawały jabłka i oczywiście ulotki kandydata.

Poseł konsekwentnie podążał też „rządową” ścieżką swojej kampanii. Jako wiceminister infrastruktury rozdawał więc tekturowe czeki z wypisanymi sumami dofinansowania przez państwo różnych lokalnych inwestycji i zakupów (m.in. na nowy most na Sanie w Stalowej Woli, dla szpitali w Nisku i Stalowej Woli, na lokalne drogi, uzbrojenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli rozbudowę strażnicy OSP w Charzewicach, na halę sportową Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem, na budowę Parku Wodnego w Stalowej Woli).

Rafał Weber przemawiał też na otwarciu odrestaurowanego dworca kolejowego w Stalowej Woli Rozwadowie, na jubileuszu 85-lecia Huty Stalowa Wola, na oddaniu do użytku gruntownie zmodernizowanej ul. Działkowej, rozdaniu laptopów uczniom klas czwartych, przecinał wstęgę na inauguracji biurowca Urbi Ferro, wbijał łopatę pod budowę nowego mostu na Sanie w Stalowej Woli i Bielinach, wmurowywał kamień węgielny pod rozbudowę szkoły podstawowej nr 11 i budowę hali sportowej przy szkole podstawowej nr 7 (której notabene był uczniem). Było tego sporo, a to tylko te najważniejsze przykłady kampanijnej aktywności posła Webera.

Dwaj koledzy z jednej listy

Cztery lata temu po raz pierwszy wewnętrzny pojedynek na liście PiS w naszym okręgu, Rafał Weber, poseł od 2015 r., toczył z pochodzącym z Niska wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Warchołem (wówczas z Solidarnej Polski). Wtedy lepszy był Warchoł, ale w ostatnich wyborach wyraźnie więcej głosów dostał Weber.

Marcin Warchoł prowadził teraz w Stalowej Woli bardzo skromną kampanię. Czy obaj kandydaci podzielili się terenem naszego okręgu (Weber na północy, Warchoł na południu) i świadomie nie wchodzili sobie w wyborcza paradę?

– Nie było w tej sprawie żadnej umowy. Ja, tak jak poprzednio, robiłem kampanię głównie na północy naszego okręgu, w powiatach stalowowolskim, niżańskim i tarnobrzeskim. Uznałem, że skoro przez ostatnie lata poświęciłem się dla pracy na rzecz tego regionu, to teraz głównie tutaj będę się przypominał wyborcom. I to był mój główny cel, zakończony, z czego jestem szczęśliwy, sukcesem – mówi „Sztafecie” poseł Rafał Weber.

Wtóruje mu poseł Marcin Warchoł, który także podążał „rządową” ścieżką kampanii, rozdając tekturowe czeki (m.in. szkołom podstawowym w Zarzeczu i Antoniowie, samorządom powiatu niżańskiego).

– Nie umawialiśmy się specjalnie co do kampanii, szanujemy się i uzupełniamy wzajemnie jako kandydaci i posłowie. Pochodzę z Niska, z północy Podkarpacia, ale np. zdecydowanie lepsze wyniki od Rafała miałem w Rzeszowie, gdzie odbywałem praktyki adwokackie. Nie uważam, że największym zagrożeniem w kampanii jest kolega z tej samej listy. Jako członek Suwerennej Polski gram z Rafałem Weberem w jednej, biało-czerwonej drużynie – podkreśla poseł Warchoł.

Nierówne siły w Koalicji

O takim „zespołowym” podejściu raczej trudno było mówić w przypadku wewnętrznej rywalizacji na liście Koalicji Obywatelskiej.

O trzeci mandat dla KO w naszym okręgu, z byłym posłem i aktualnym szefem Platformy na Podkarpaciu, Zdzisławem Gawlikiem, kandydującym z ostatniego, 30. miejsca na liście, walczyła była posłanka PO ze Stalowej Woli, Renata Butryn. Przegrała wyraźnie, różnicą 2079 głosów.

Podkreśla jednak, że decyzją regionalnych władz Platformy, największe materialne wsparcie na kampanię otrzymali kandydaci z 1, 2 i ostatniego miejsca na liście, a jej finansowe możliwości były cztery razy mniejsze niż Gawlika.

Dodajmy, iż wspierać Renatę Butryn w kampanii przyjechał do Stalowej Woli lider listy KO w naszym okręgu, poseł Paweł Kowal, wiceszef PO, poseł Tomasz Siemoniak,, podkarpacka eurodeputowana Platformy Elżbieta Łukacijewska oraz posłanka KO i wicemarszałek Sejmu ostatniej kadencji, Małgorzata Kidawa-Błońska. Za każdym razem były konferencje prasowe z ich udziałem. Ale głosów jednak zabrakło.

W rozmowie ze „Sztafetą” Renata Butryn przyznała zresztą, chyba z lekkim żalem, iż wyborcy Platformy częściej głosują najpierw na liderów list, a dopiero potem na stricte lokalnych kandydatów (startowała z 7. pozycji).

– Pewnie, że chciałabym mieć więcej głosów, ale przy tych wszystkich okolicznościach, myślę, że osiągnęłam dobry wynik – powiedziała „Sztafecie”.

Nieobecni liderzy trzech list

W ostatniej kampanii wyborczej, w Stalowej Woli, oprócz wspomnianego Pawła Kowala, pojawił się tylko jeden lider okręgowej listy: Wiesław Buż z nowej Lewicy, który w naszym mieście gościł także w kampanii w 2019 r.

Z liderów list głównych komitetów nie było więc u nas Zbigniewa Ziobry (PiS), Adama Dziedzica (Trzecia Droga) i Grzegorza Brauna (Konfederacja), który akurat cztery lata temu zawitał do Stalowej Woli. Trudno było także znaleźć w mieście wyborcze plakaty tych kandydatów.

Miejscowi kandydaci do Senatu: Janina Sagatowska (PiS) i Artur Burak (Konfederacja) oraz do Sejmu: Renata Butryn (KO), Kacper Szeląg (Konfederacja), Kamila Piech, Karolina Paleń i Rafał Weber (wszyscy PiS) spoglądali na nas z licznych plakatów i banerów. Jakoś nie mogliśmy jednak znaleźć ani jednej reklamy wyborczej Sławomira Krasonia (KO), kiedyś szefa Telewizji Miejskiej Stalowa Wola.

– Miałem kilka banerów, a kampanię prowadziłem bardzo… symboliczną – wyjaśnił „Sztafecie” Sławomira Krasoń.

Banery na balkonach

Były też dwie konferencje prasowe z udziałem kandydatów Konfederacji i jedna zorganizowana przez Nową Lewicę przy okazji wizyty Wiesława Buża.

Na pewno znacznie mniej było w tej kampanii materiałów wyborczych wrzucanych do skrzynek pocztowych i zostawianych na klatach schodowych. Pojawiły się za to banery wywieszane na balkonach, z których uwagę zwracał, mimo przysłaniających go drzew, ten z Renatą Butryn, ozdobiony polską i unijną flagą, wywieszony w pobliżu przedszkola Chatka Misia.

Można też było zauważyć, jak pojawiały się fale nowych plakatów na słupach i tablicach ogłoszeniowych, zakrywając poprzednie wyborcze reklamy. Ostatnia przed ciszą wyborczą fala niosła najczęściej kandydatów Konfederacji: Artura Buraka i Kacpra Szeląga, i to ich plakaty pozostawały na wierzchu.