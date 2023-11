Rozmowa z EDWARDEM BANASIEM, byłym tenisistą Stali Stalowa Wola, obecnie pracownikiem obsługi technicznej w Miejskim Klubie Tenisowym w Stalowej Woli

– Nigdy nie byłem stałym bywalcem kortów stalowowolskich, ale nie przypominam sobie, żebym w trakcie blisko 30-letniej pracy w „Sztafecie”, będąc na Skoczyńskiego, nie spotkał tutaj Edwarda Banasia. Pan tu… mieszka?

– Prawie. Mieszkam po drugiej stronie ulicy, od 66 lat. Otwieram okno i widzę wszystkie cztery korty.

– To tłumaczy, dlaczego został pan tenisistą?

– Na tenisa skazało mnie rodzeństwo. Grał starszy brat Leszek, grała także siostra Wanda. Kiedy rodzice byli w pracy to musieli się mną jakość zająć. No to zabierali mnie na korty i wsiąkłem (śmiech). Po mnie jeszcze Zdzisiek, mój najmłodszy brat też trenował tenis.

– Ile miał pan lat, kiedy po raz pierwszy wziął rakietę do ręki?

– Sześć, ale na początku to tej rakiety było niewiele. Raczej zabawa, która nie miała nic wspólnego z treningiem. Na kortach rządził Solonek i tylko wtedy dawał potrzymać rakietę, jak miał dobry humor. Dopiero kiedy przeszliśmy do grupy, którą zajmowała się pani Maria Plizło, zaczęła się wtedy prawdziwa nauka gry w tenisa.

– Chyba był pan pojętnym uczniem, bo szybko przyszły pierwsze sukcesy.

– Mieliśmy mocną grupę. Razem ze mną, od samego początku był Włodek Pikulski. Jesteśmy na tych kortach już 60 lat. A pierwsze sukcesy? To pewnie na mistrzostwach młodzików okręgu rzeszowskiego. W tamtym czasie były inne kategorie wiekowe, nieparzyste, 11-13 lat, a dzisiaj to 12-14 lat. W okręgu rzeszowskim dużo było utalentowanych dzieciaków. Z Łańcuta, Rzeszowa, Przemyśla, Sanoka, Krosna. Nie to co dzisiaj, kiedy zdarza się, że trzeba odwołać zawody, bo nie ma kto grać.

– Który z was, mam na myśli pana i Włodzimierza Pikulskiego, zapowiadał się na lepszego tenisistę.

– Szliśmy z Włodkiem łeb w łeb. Korty stały się naszym drugim domem. A w grze różnie to bywało. Raz ja byłem górą, innym razem Włodek.

– W 1972 roku stanęliście we dwóch na podium mistrzostw Polski, zdobywając srebro w grze podwójnej młodzików do lat 15 w Bytomiu. Pamięta pan, kto zatrzymał debel Stali Stalowa Wola?

– W półfinale pokonaliśmy Kotulskiego i Wieczorka z Warszawy. Ten drugi był później mistrzem Polski juniorów. W finale przegraliśmy z Górnym i Lamparskim z SKT Sopot, ale po bardzo wyrównanej grze.

– Co było waszą najmocniejszą stroną? Mam na myśli debel Banaś-Pikulski?

– Świetnie się uzupełniliśmy. Włodek – wysoki, z ogromnym zasięgiem ramion, grał pierwsze skrzypce przy siatce, a ten mniejszy, czyli ja, zapitalałem na tyłach. Byłem szybki i zwinny i generalnie bieganie nigdy mnie nie męczyło. Trzy godziny mogłem hasać, byle nie po… górach. Nie tylko z Włodkiem dobrze rozumieliśmy się jako debel. Dobrze grało mi także z „Soplem” (Tomasz Sobczyk – red.), z Gruzmanem, z Harasymem. Generalnie to lubiłem grać debla.

– Kto w tamtym czasie był waszym trenerem, cały czas Maria Plizło?

– Nie, już nie. Trenowaliśmy w grupie Bogdana Gajewskiego, który kilka lat wcześniej przyszedł do Stalowej Woli z Łodzi. Razem z Jerzym Mierczyńskim. Ta dwójka, plus Wojna, Plizło, Harasimowicz, Szymczyk, Śniedzikowska, Koziar, Gajek, Kuchniak, Myszka, rządzili w tamtym czasie. Stal miała dobry zespół. Zdobyliśmy trzecie miejsce w letnich drużynowych mistrzostwach Polski juniorów. Pierwsze miejsce w juniorach w Pucharze Miast. Wywalczyliśmy historyczny awans do II ligi seniorów. Indywidualnie Włodek został mistrzem Polski Juniorów w hali, a wcześniej był czwarty na spartakiadzie młodzieży, czyli mistrzostwach Polski juniorów. Ja tamte mistrzostwa skończyłem tylko na ćwierćfinale.

– Wiem, wiem… Mecz o półfinał przegrał pan z… Pikulskim.

– Tak było (śmiech). Po meczu plułem sobie trochę w brodę, że dałem się namówić trenerowi Gajewskiemu i redaktorowi rzeszowskich „Nowin” Andrzejowi Gąsiorowskiemu na rozegranie spotkania z Włodkiem praktycznie prosto z marszu, po zwycięskim dla mnie spotkaniu w 1/8. Zacząłem dobrze. Prowadziłem w pierwszym secie 5:2, ale później stanąłem i przegrałem, i mistrzostwa miałem z głowy (śmiech).

– Nie tylko to wiem, że przegrał pan wtedy ze swoim kolegą, ale także to, że chwilę wcześniej odbywała się walka o… pana pomiędzy sekcją tenisową a piłkarską Stali Stalowa Wola. Co o tym pan powie?

– Że mogłem zostać piłkarzem. Jak to się mówi, miałem papiery na granie (śmiech). Uznałem, że trener Gajewski poświęca mi za mało czasu. Nie tyle co mojemu koledze Włodkowi i się zlisiłem. Pomyślałem sobie: łaski bez, nie to nie. Z dostaniem się na treningi piłkarskie nie miałem problemów, bo już wcześniej interesował się mną trener Siekierski, po tym jak zostałem królem strzelców w rozgrywkach szkolnych. W 6 meczach zdobyłem 12 bramek. Najlepszym technikiem został wybrany w tym turnieju Piotrek Brzeziński, a Jacek Niemiec najlepszym bramkarzem.

– Tak z dnia na dzień zrezygnował pan z ukochanego tenisa? Nie chce mi się wierzyć.

– Początkowo naprawdę dobrze mi szło w piłce. Występowałem systematycznie w rozgrywkach wojewódzkiej ligi juniorów. W pierwszej rundzie strzeliłem 7 goli i dostąpiłem zaszczytu trenowania z pierwszą drużyną. W jednej z takich gierek wewnętrznych, miałem przypilnować śp. Zbyszka Hnatio. Matko Boska, co on ze mną wyprawiał. Byłem pewny, że nikt nie jest w stanie mnie zabiegać, a po tamtym meczu schodziłem z boiska na… kolanach. Byłem wykończony!

– To dlatego odpuścił sobie pan zieloną murawę i wrócił na ceglaste korty?

– Ja to tak do końca to z tenisa nie zrezygnowałem. Trenowałem piłkę, ale na kortach też spędzałem dużo czasu. W pewnym momencie znalazłem się między młotem a kowadłem. Mama widząc moje poobdzierane kolana, mówiła piłce kategoryczne nie. Z kolei nasz sąsiad Marian Głowacki wybijał mi tenis z głowy i ciągnął na boisko. Trenerzy tenisa też nie odpuszczali i…

– …cel swój osiągnęli!

– To było tak. W piłce dostałem powołanie do juniorskiej kadry województwa. Ucieszyłem się. Ktoby sie nie ucieszył? Ale w tym samym czasie w tenisie odbywała się spartakiada młodzieży, na którą miało pojechać dwójka najlepszych juniorów z każdego województwa. A że to byłem ja i Włodek, to postawiłem na tenis. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy źle i nigdy już się nie dowiem (śmiech).

– Jak już skierowaliśmy rozmowę na piłkarską murawę, to tak z ciekawości zapytam, z kim pan trenował w piłkarskiej Stali? Czy byli to późniejsi zawodnicy pierwszej „Stalówki”?

– No pewnie! Janusz Weselak, Maniek Rychlak, Wiesiek Niedbała, Leszek Szarek, Marek Zieliński, Heniek Wietecha, Janek Baran. Ten ostatni to ciągle był na kadrze Polski. Najpierw trenowałem u Karola Siekierskiego, później u trenera Szmajdy. Miałem też indywidualne zajęcia z trenerem Józefem Lesiem.

– Koniec piłkarskich wspomnień – wracamy na kort. Kiedy występowaliście w tenisowych rozgrywkach ligowych, pan był czołowym zawodnikiem naszej drużyny, ale największą gwiazdą Stali była Ewa Żerdecka, prawda?

– Ewa prezentowała taki męski tenis. Była silna, niesamowicie sprawna, a przy tym świetna technicznie. Nie przypadkiem zdobyła aż tyle medali mistrzostw Polski. Muszę się pochwalić, że mam swój udział w tym, że Ewka trafiła do klubu, bo pomagałem Ryszardowi Sidorowi w naborze do tej właśnie grupy naborowej, w której znalazła się Żerdecka, a także kilku innych utalentowanych zawodników; Tarczyński, Marczewski, Gośka Wittwer. Ona i Ewa to kręciły tym kortem. Przed treningiem, robiły rozgrzewkę grając w piłkę. I obie grały jak skurczybyk!

– Czy to wyjazd Ewy Żerdeckiej do Niemiec spowodował, że drużyna Stali została wycofana z rozgrywek ligowych?

– Nie. To reorganizacja sprawiła, że prezes Janusz Pikulski podjął decyzję o wycofaniu drużyny. Nie mieliśmy takiej kadry, żeby występować oddzielnie, kobiety i mężczyźni, jak to było wcześniej. Razem wygrywaliśmy z Olimpią Poznań, Merą Warszawa, Górnikiem, Nadwiślanem, a osobno nie mieliśmy już z tymi ośrodkami żadnych szans.

– Po zakończeniu kariery zawodniczej musiał pan czekać aż 5 lat, żeby móc wziąć udział w zawodach amatorów. No, ale jak już się pan doczekał tej chwili, to przez kilka dobrych lat był nie do pokonania. Dlaczego teraz nie bierze pan udziału w turniejach amatorskich?

– Tak, wtedy obowiązywała karencja 5-letnia, dzisiaj szybciej można wejść na amatorskie granie. Szło mi całkiem przyzwoicie, to prawda, wygrywało się to tu, to tam, w singlu, w deblu, ale przyszła, jak to się mówi, kryska na matyska. Zdrowie zaczęło szwankować, brakowało treningu, ale też chęci i w pewnym momencie odpuściłem. Ale mam wielką satysfakcję, że wygrałem pierwszy memoriał trenera Bogdana Gajewskiego.

– Nie chce mi się wierzyć, że nie ma pan ochoty wejść na kort i złupić komuś skóry…

– Nieraz nad tym myślę i kto wie, może się kiedyś skuszę? Deklaracji jednak żadnej nie złożę, bo jeszcze odstraszę któregoś z potencjalnych rywali (śmiech).

– Agnieszka Radwańska czy Iga Świątek?

– Obie są fantastyczne, ale mnie bardziej podoba się gra Igi. Fizycznie bije na głowę Radwańską. Agnieszka prezentowała piękny tenis. Z taką gracją i lekkością biegała po korcie, i technicznie była znakomita, jednak brakowało jej w grze mocy, a więc tego, co dzisiaj odgrywa główną rolę. Iga jest silna. Podobnie jak Agnieszka nie ma zabójczego serwisu, choć ostatnio poprawiła się w tym elemencie, jednak generalnie świetnie wpasowuje się w trend panujący obecnie w tenisie. Może stać na linii i przebijać w nieskończoność, co kiedyś nie dawało tak dobrych rezultatów jak dzisiaj. Jeżeli teraz jeden z zawodników nie zrobi skrótu, to jego rywal rzadko kiedy decyduje się na bieg pod siatkę.

– A co pan powie o grze zwycięzcy ostatniego ATP w Szanghaju, czyli o Hubercie Hurkaczu?

– Jest kawał tenisisty! I cały czas robi postępy. Możemy się tylko cieszyć, że mamy dwójkę tak wybitnych zawodników, jak Iga i Hubert. Jeszcze, żeby tak uwolnił swój potencjał w grze z forhendu, bo uważam, że ma ogromne pokłady. Jak to zrobi, ma szansę wejścia na szczyt.

Rozm. Mariusz Biel