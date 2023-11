Niżańscy policjanci zatrzymali 3 szesnastolatki. Były one w posiadaniu zabronionej substancji. Dodatkowo jedna z nich prowadziła pojazd bez uprawnień.

W piątek 27 października uwagę policjantów patrolujących okolice Zalewu Podwolina przykuł zaparkowany na jednym z parkingów samochodów, a w nim nastoletnie dziewczyny. Gdy funkcjonariusze podeszli zauważyli nerwowe zachowanie nastolatek. Jedna z nich wyrzuciła „coś” za siebie. Policjanci postanowili sprawdzić co było powodem takiego zachowania szesnastolatek.

Okazało się, że jedna z nich przyjechała na parking samochodem, który wzięła od znajomego bez jego wiedzy i zgody. Ustalono także, że to co dziewczyna wyrzuciła to była marihuana. Szesnastolatki zostały przewiezione na komendę skąd musieli odebrać je opiekunowie. Ich sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.