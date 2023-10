Podlesianka Podlesie wykorzystała po raz kolejny atut swojego boiska, po emocjonującym meczu pokonała Francesco Jelna i utrzymała 5-punktową przewagę nad LKS-em Brzyska Wola.

Dwie bramki dla zwycięskiej drużyny zdobył niezwykle skutecznie grający w ostatnim czasie Mateusz Kowalski. Lider klasyfikacji najlepszych strzelców tej grupy.

Nie wykorzystała natomiast faktu rozgrywania meczu w domu, Górnovia, której marzy się gra w wyższej lidze, ale też i ostatni jej rywal – Unia Nowa Sarzyna jak najszybciej chciałby wrócić na wyższy poziom rozgrywkowy. Spotkanie dobrze rozpoczęło się dla gospodarzy, którzy już w 3. minucie objęli prowadzenie (Robert Bizior) i utrzymali je do 75. minuty. Wtedy to prowadzący to spotkanie Oskar Jakubowski podyktował dla gości rzut karny, którego zamienił na gola Dmytro Neverov. Więcej bramek w tym meczu już nie padło.

ZOBACZ TAKŻE

A klasa, grupa I. Twierdza Grębów wciąż jest nienaruszona

Trzecią wygraną z rzędu zanotowała drużyna z Podwoliny, a trzeciej porażki z rzędu doświadczyła Tanew. Zespół z Harasiuk zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Niżej jest tylko San Wierzawice, którego odwiedzili ostatnio piłkarze Łęgu Stany i odnieśli wysokie zwycięstwo 8:3. Hat-trick zanotował Dawid Ryś. Czy drużyna ze Stanów będzie tak samo skuteczna w nadchodząej kolejce, w spotkaniu z Podlesianką…?

Wyniki 12. kolejki: Brzyska Wola – Advit 3:0 (1:0), Socha, Wrona, Karczmarczyk, Górnovia – Unia 1:1 (1:0), Bizior – Neverov (karny), San Wierzawice – Łęg 3:8 (2:4), Tołpa, Lizak, Wiśniowski – Ryś 3, Kruk, Giemza, Kobylarz, Kozioł, Kozłowski, Podlesianka – Francesco 2:1 (2:0), M.Kowalski 2 – Miazga, Sokół Hucisko – Retman 2:2 (1:2), Rajski, Stępień – Kazio, Lewiński, KS Sarzyna – Tanew Harasiuki 3:1 (1:1), Zebzda, Kusy, Łoin – Paszek (sam.), KP Podwolina – Staromieszczanka 3:0 (1:0), Tofil, Łątka, Zaguła.

13. kolejka, 4 listopada: Francesco – Sokół (14), 5 listopada: Staromieszczanka – Brzyska Wola (13.30), Tanew – KP Podwolina (13.30), Łęg – Podlesianka (13.30), Sarzyna – Retman (13.30), Unia – San (13.30), Advit – Górnovia (14).