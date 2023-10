W Sokolnikach w spotkaniu eks-czwartoligowców Bukowa Jastkowice rozgromiła miejscowego Sokoła 11:0. Już do przerwy było „posprzątane”, goście wygrywali 8:0.

Hat-tricki zanotowali tego dnia: Grzegorz Szymanek i Jan Skrzypek. W najbliższą sobotę czeka piłkarzy trenera Pawła Rybaka trudniejsze zadanie. Spotkanie derbowe z wiceliderem z Pysznicy. Olimpia gościła w ostatniej kolejce Juniora Zakrzów. W 10. minucie goście objęli prowadzenie (Kamil Guściora), ale tylko przez moment pachniało sensacją. W 15. minucie do remisu doprowadził Kacper Pchełka, za chwilę drugą bramkę dla gospodarzy zdobył Łukasz Bajgierowicz, a przed przerwą trafił jeszcze Fabian Mścisz i to trafienie odebrało gościom ochotę do gry.

Lider z Grębowa podejmował Unię Skowierzyn i zgodnie z planem dopisał po meczu trzy punkty, mimo że do przerwy było 0:1. W 40. minucie piłkę w bramce Słowianina umieścił Piotr Kawęcki. Wyrównał, tuż po wznowieniu gry po przerwie, Arkadiusz Łukasik, dziesięć minut później trafił Dawid Cholewa i gospodarze nie oddali już prowadzenia, natomiast dorzucili dwa kolejne gole. Twierdza w Grębowie została nienaruszona. 7 mieczów Słowianina u siebie, 7 zwycięstw.

Wyniki 12. kolejki:

Olimpia – Junior 6:1 (3:1), Pchełka 2, Mścisz 2, Urbanik, Bajgierowicz – Guściora, San – Wola Rz. 5:0 (1:0), Lasota 2, Broda 2, Woźniak, Kolejarz – Jadachy 5:3 (1:3), Lewicki 3, Blicharz, Dul – T.Wolan 2, Bałata, Żabno – Czarni 1:4 (1:0), Gumuliński – A.Chamera 2, Dąbek, Mach, Słowianin – Unia 4:1 (0:1), Cholewa 2, Łukasik, Malyshonok (karny) – Kawęcki, Sokół – Bukowa 0:11 (0:8), Szymanek 3, Skrzypek 3, M.Partyka 2 (1 z karnego), Kaczmarczyk 2, Majewski, Wichry – Wisan – mecz przełożony na 18 listopada

13.kolejka 4 listopada: Jadachy – Słowianin (13), Bukowa – Olimpia (13.30), Czarni – Sokół (13.30), Unia – Wichry (14), Wola Rz. – Kolejarz (14), Wisan – Żabno (14.30), 5 listopada: Junior – San (13.30).

