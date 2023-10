Nie przestaje zadziwiać beniaminek z Kamienia. W niedzielę odniósł 7 zwycięstwo, a bramkę na wagę trzech punktów zdobył obchodzący tego dnia 26-urodziny Kacper Piechniak.

Popularny „Piechu” trafił w tej rundzie do bramki przeciwnika po raz czternasty i przewodzi klasyfikacji najlepszych strzelców. Sokół mógł „zamknąć to spotkanie już w pierwszej połowie, ale dobrze w bramce Błękitnych spisywał się Psioda, broniąc m.in. strzały Piechniaka i Stępniowskiego. Goście w zasadzie tylko raz, na początku spotkania zagrozili Siudakowi, ale pan Maciej to przecież jeden z najlepszych golkiperów tej ligi i wychodził z dużo większych opresji.

O losach meczu przesądziła akcji z początku drugiej połowy. Mateusz Jędryas odegrał piłkę do Piechniaka, a ten popisał się kapitalnym uderzeniem z okolic linii pola karnego. Podkręcona przez jubilata piłka wylądowała w górnym rogu bramki. Na trybunach rozległy się brawa, a najgłośniej chyba oklaskiwał przecudnej urody gola tata strzelca – były znakomity piłkarz, reprezentant Polski – Piotr Piechniak.

SOKÓŁ – BŁĘKITNI 1:0 (0:0)

1-0 Piechniak (47)

SOKÓŁ: Siudak – Rychel (70 Synoś), Piekut, Zbyradowski, Gdowik – Podstawek, Stępniowski, Jędryas (86 Podolak) – Majka (93 Dec),Piechniak, Tłuczek (54 Marut).

BŁĘKITNI: Psioda – Kukla, Ochał, Nalepka, Orzech – Rudny, Pociask (66 Zawiślak), Piwowar – Bieniek, Siepierski, Wywrót

Sędziował Krzysztof Pachołek (Lubaczów).