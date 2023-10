Dobiegły końca prace na drodze powiatowej nr 1007R Lipa – Gielnia. Zadanie finansowane było z kilku źródeł. Inwestycja pochłonęła ponad 6 mln zł.

– Cieszę się, że tak wspaniała inwestycja, droga 2200 metrów zostaje oddana do użytku i będzie służyła mieszkańcom naszej gminy. W tym obrębie powstało w ostatnim czasie dużo nowych dróg. Mamy tutaj ulicę Spacerową, Kościelną I, Kościelną II i całość ta jeśli dodamy do tego tę nową drogę została doskonale skomunikowana. Ułatwi to mieszkańcom życie i przemieszczanie się. W przyszłym roku planujemy tutaj również przebudowę ulicy Dworcowej na długości około 1 km. A także jesteśmy na etapie projektowania ścieżki rowerowej łączącej Zaklików z Lipą i później dalej ścieżka rowerowa w stronę Dąbrowy Rzeczyckiej – mówił Dariusz Toczyski, burmistrz miasta i gminy Zaklików.

W ramach zadania została przebudowana istniejąca nawierzchnia jezdni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego. Wykonany został ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej betonowej i ciąg pieszy. Przebudowane zostały istniejące zjazdy – nawierzchnia z kostki brukowej, pobocza z kruszywa oraz elementy odwodnienia (budowa odcinka rowu krytego, oczyszczenie z namułu, wyprofilowanie istniejących rowów przydrożnych, budowa przepustów pod zjazdami, budowa wpustów deszczowych). Zostało wykonane oznakowanie pionowe i poziome.

– Razem realizujemy cel, który chcemy osiągnąć, a tym celem są bezpieczne polskie drogi. Edukacja to jeden z ważniejszych elementów budowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale bez wątpienia inwestycje, właśnie takie jak ta, to również bardzo ważna kwestia związana z poprawą BRD – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– Ta inwestycja wyzwala taką ogromną energię do współpracy środki rządowe, pomoc pana ministra, pomoc pana starosty, pana burmistrza i nas jako leśników powoduje to, że możemy więcej i dzięki temu powstają tak wspaniałe drogi, które będą służyły też turystycznie, bo Lipa lasem stoi – mówił Mirosław Mach, nadleśniczy Nadleśnictwa Gościeradów.

Wartość całej inwestycji przekroczyła 6 mln zł, z czego 3 mln zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – III edycji Programu Inwestycji Strategicznych, 2,68 mln zł przekazały na ten cel Lasy Państwowe, a pozostałe koszty pokryły samorządy: Powiat Stalowowolski oraz Gmina Zaklików.

– Drugi etap inwestycji będziemy robili w niedalekiej przyszłości. Mamy projekt, pozyskamy środki i chcemy wykonać też następny odcinek ponad 2-kilometrowy w kierunku Gielni – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.