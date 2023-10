Wybór odpowiedniego okrycia wierzchniego na zimę nie jest łatwy – chcemy kierować się zarówno modą, jak i wygodą, a to nie zawsze idzie w parze. Na szczęście istnieją fasony kobiecych kurtek zimowych, które mają zarówno jedno, jak i drugie – są to między innymi parki – dlaczego warto mieć je w swojej szafie?

Kobieca kurtka z wojskowym rodowodem

Parka to nie żadne modowe odkrycie – jej historia sięga czasów drugiej wojny światowej – została wtedy zaprojektowana z myślą o żołnierzach amerykańskiej armii, którzy walczyli na frontach w szczególnie zimnych rejonach. Tym samym kurtka parka posiada wszystkie niezbędne cechy, które czynią ją idealnym okryciem wierzchnim na zimę – świetnie chroni przed niskimi temperaturami, wiatrem i innymi niesprzyjającymi warunkami pogodowymi.

Fenomen parek dostrzegli projektanci mody, którzy uczynili z nich wygodne, casualowe płaszcze z kapturem i charakterystycznie wydłużonym tyłem, a to wystarczyło, aby na stałe weszły w świat mody. Szybko stały się ponadczasowym okryciem wierzchnim zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet – parki zimowe damskie stały się niezwykle popularne nie tylko z tego powodu, że chroniły przed zimnem – mają jeszcze kilka kluczowych zalet.

Parka zimowa Selena z Brendi.pl

Zimowa kurtka, która podkreśla kobiecą urodę

Zadaniem zimowego okrycia jest przede wszystkim skuteczna ochrona przed zimnem, a to przyczynia się do tego, że sprawy wyglądu naszej sylwetki schodzą na drugi plan. Czy takie są również parki zimowe damskie? Na szczęście nie! Parka dla kobiet nie tylko świetnie chroni przed mrozem, ale również podkreśla kobiecą figurę – to wszystko dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań, jakimi są między innymi ściągacze. Tego rodzaju kurtki dla kobiet posiadają w pasie ściągacz, który sprawia, że w kobiecej sylwetce zostaje pokreślone to, co najistotniejsze, czyli wcięcie w talii. Każda kobieca sylwetka, nawet ta z nadprogramowymi kilogramami, dzięki parce będzie więc prezentować się po prostu dobrze.

Parki zimowe damskie mogą posiadać jeszcze wiele innych cech, które czynią je zarówno modnymi, jak i funkcjonalnymi. Przykładem może być futerkowe obszycie kaptura, a także dodatek futerka na przykład przy zamkach. Ponadto kurtki te posiadają pojemne kieszenie w różnych miejscach, dzięki którym poradzimy sobie bez torebki, oraz dodatkowe ściągacze, np. na dole kurtki czy przy rękawach – takie właściwości sprawiają, że parka jeszcze lepiej chroni przed zimnem, a my możemy idealnie dopasować ją do swojej sylwetki.

Do czego nosić kurtkę parkę?

Parkę warto zakładać przede wszystkim wtedy, gdy będziemy narażone na niesprzyjające warunki pogodowe. Świetnie sprawdzi się jako okrycie wierzchnie na co dzień w towarzystwie ulubionych jeansów oraz kozaków na płaskiej podeszwie, np. oficerek, traperów i śniegowców. W takim zestawie z pewnością ujmiemy sobie lat – parki zimowe damskie mają to do siebie, że posiadają unikalny, nieco dziewczęcy charakter, który pasuje kobietom w każdym wieku.

To jednak nie wszystkie możliwości, jakie daje nam kurtka parka – jeśli wybierzemy model z futerkiem, np. wokół kołnierza lub zamków, to stanie się ona bardziej eleganckim wariantem i pasować będą do niej również kozaki na wysokich obcasach oraz sukienki i spódnice. Aby zachować jeszcze bardziej uniwersalny charakter kurtki parki, to warto wybrać model z odpinaną częścią puchową – dzięki temu będziemy posiadać również lekką i kobiecą kurtkę przejściową na jesień i wiosnę. Najbardziej klasyczny model kurtki to ten w odcieniach zieleni, który pasuje do każdego typu kobiecej urody, ale czarne, beżowe, granatowe czy czerwone są równie piękne.