Miasto Stalowa Wola przygotowuje się do realizacji nowego zadania pn.: „Rekultywacja zdegradowanego obszaru mokradeł wraz ze stworzeniem innowacyjnej infrastruktury edukacyjno – badawczej”. Koncepcja tej inwestycji już jest, teraz przyszedł czas na projekt. Przetarg na jego wykonanie został ogłoszony.

– Głównym założeniem planowanej rewitalizacji mokradeł miejskich jest wykorzystanie ich lokalizacji oraz potencjału przyrodniczego tkwiącego w pobliżu centrum Stalowej Woli. Docelowo chcemy udostępnić ten teren jako atrakcję rekreacyjną oraz turystyczną, jednocześnie zwiększając bioróżnorodność terenu. Przyrodnicze i proekologiczne rozwiązania, które powinny być podstawą kształtowanego przyszłego projektu terenu przyczynią się do zwiększenia odporności miasta na zmiany klimatyczne. Opierają się one na rekultywacji terenów podmokłych obszaru opracowania oraz budowę demonstracyjnych systemów ekologicznych – poinformował prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Miejskie mokradła miałyby powstać przy ulicy Spacerowej w kierunku Parku Zimnej Wody.

– Po prawej stronie do ulicy Spacerowej czyli za garażami jest to teren starych stawów rybnych. Teren co wynika z naszych badań unikalny pod względem występujących tam form przyrody. Przez działanie człowieka, zanieczyszczenie wysycha. Chcielibyśmy ocalić to środowisko w taki sposób, aby te zbiorniki odbudować – mówił w kwietniu br. prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Oferty w przetargu można składać do 10 listopada. Zakres prac projektowych obejmuje m.in.: optymalizację opracowanej koncepcji pod kątem kosztów inwestycji i eksploatacji, sporządzenie dokumentacji projektowej, pozyskanie opinii i uzgodnień branżowych niezbędnych do właściwego opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych (w tym m.in. pozwolenie wodnoprawne, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach) oraz przygotowanie i skuteczne złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na realizację inwestycji.