– Czy to pana pierwsza wizyta w Stalowej Woli? Jakoś sobie pana nie przypominam w naszym mieście…

– Ja też sobie nie przypominam. A zatem jestem u Was pierwszy raz. Tym bardziej cieszę się z tej wizyty i z debaty, w której tu uczestniczyłem.

– A z czym kojarzy pan Stalową Wolę? Może lata 80., stan wojenny?

– Oczywiście, że kojarzę. Mieliście silny ośrodek podziemnej „Solidarności”, tu były strajki, i ten wielki z sierpnia 1988 roku o legalizację „Solidarności”. No i mieliście niezłomnego księdza, proboszcza Edwarda Frankowskiego. Mieliście wielu ludzi oddanych wolnej i demokratycznej Polsce. I na pewno macie i dzisiaj, co widać było na tej debacie.

– Ale dziś z biskupem Frankowskim obaj raczej nie znaleźlibyście wspólnego języka…

– Ja się nie zmieniłem.

– Podczas tej debaty mówił pan, że najbliższe wybory są tak samo ważne, jak te z czerwca 1989 r. Czy to nie nadużycie? PiS to nowa komuna, którą trzeba obalić?

– Nie jest to żadna przesada, bo to, co robi PiS, to jest próba zdublowania systemu rządzenia właśnie na wzór PRL-u. Z tym, że oni nie odwołują się do wzoru partii bolszewickiej, ale do wzoru putinowskiego. Rządy PiS to putinizacja Polski, to budowanie jej ustroju na wzór Rosji Putina. Takie rządy trzeba obalić kartką wyborczą, póki jeszcze mamy demokratyczne wybory. A te są być może ostatnie, w których opozycja ma szansę zwyciężyć. Bo, co nie daj Boże, przy trzeciej kadencji PiS ten putinowski system władzy zostanie w Polsce domknięty.

– To co, pana zdaniem, jest dobre dla Polski?

– Polska powinna być krajem demokratycznym i praworządnym, krajem z wolnymi mediami i sądami. Krajem, gdzie konstytucja dominuje nad życzeniami partii rządzącej, gdzie instytucje publiczne służą obywatelom, a nie aparatowi jakiejkolwiek partii. Dobre dla Polski będzie więc odebranie tych instytucji aparatowi PiS-u i zwrócenie obywatelom. Myślę tu także, a może przede wszystkim, o Telewizji Polskiej.

– Pamiętam pana telewizyjną debatę z Jarosławem Kaczyńskim, z października 1990 r. przed wyborami prezydenckimi. Michnik za Mazowieckim, Kaczyński za Wałęsą, ostry spór o „grubą kreskę”, rozliczenia z komuną itd. Przekrzykiwaliście się nawzajem, a pan kilka razy powtarzał, że on wmawia panu „dziecko w brzuch”.

– Rzeczywiście, używałem tego zwrotu, bo Kaczyński przypisywał mi poglądy, które absolutnie nie były moje, a następnie je krytykował. To taki wygodny chwyt retoryczny. Musiałem więc zareagować i mówiłem o tym dziecku wmawianym w brzuch.

– A co powiedziałby mu pan dzisiaj?

– Nic bym mu nie powiedział.

– Jak to nic?

– Nic, bo się z nim już nie spotkam.

– Ale gdybyście przypadkiem wpadli na siebie, to co? Poda mu pan rękę?

– Nie.

– Dlaczego?

– Po tych wszystkich obrzydliwych i haniebnych rzeczach, które wygadywał o Tusku, że to zdrajca Polski i niemiecki agent, człowiek Putina? Nie, nie mógłbym już podać mu ręki.

– Rozmawiamy niecałe dwa dni przed wyborami parlamentarnymi. Odkładamy na bok Konfederację. Kto uzyska bezwzględną większość w nowym Sejmie: PiS czy opozycja?

– Demokratyczna opozycja z Tuskiem na czele. Jestem przekonany, że to możliwe i całkowicie realne. Polska na to czeka, musimy zrobić to dla niej, ale i dla nas samych. Także tu, na Podkarpaciu, w Stalowej Woli.

– A pamięta pan swoją prognozę przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku? Że Komorowski tylko wtedy przegra z Dudą, jeśli po pijanemu przejedzie na pasach zakonnicę w ciąży. No i przejechał…

– Czy pamiętam? To już absolutna klasyka. Wiele razy musiałem ją publicznie odszczekiwać. Ale gdyby nie katastrofalna kampania wyborcza Komorowskiego, a potem bezdenna głupota lewicy, która do wyborów parlamentarnych w 2015 r. poszła jako komitet koalicyjny i rozbiła się o próg, to dziś nie musielibyśmy martwić się, jak odsunąć PiS od władzy. Coś za bardzo się rozgadałem, a miały być tylko trzy pytania.

Rozmawiał Stanisław Chudy