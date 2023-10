Rekordowa frekwencja – do urn poszło prawie 3/4 uprawnionych – sprawiła, że za procentowymi wynikami komitetów w niedawnych wyborach parlamentarnych stoją wielomilionowe rzesze Polek i Polaków. W sumie oddali oni 21 mln 596 tys. 674 ważne głosy. Oznacza to, że w porównaniu z wyborami w 2019 r. takich głosów przybyło aż 3 mln 125 tys. 964, a frekwencja wzrosła o 12,64 pkt. proc. – z 61,74 proc. do 74.38 proc.