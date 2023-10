W nowym Sejmie nie zobaczymy już 82-letniej posłanki Koalicji Obywatelskiej, Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej, która na Wiejskiej zasiadała nieprzerwanie przez 9 kolejnych kadencji(!), od 1991 r. Jest za to poseł, który pierwszy raz został wybrany jeszcze w tzw. Sejmie kontraktowym, w 1989 r.

Śledzińska-Katarasińska przegrała w okręgu łódzkim. KO zdobyła tu 5 mandatów, a ona miała siódmy wynik. W tej sytuacji posłem o najdłuższym nieprzerwanym stażu w Sejmie został Marek Sawicki (PSL) z komitetu Trzecia Droga (na Wiejskiej jest od 1993 r.) Rozpocznie więc wkrótce 9. z rzędu kadencję.

Także 9. sejmową kadencję (z przerwą na lata 1993-1997) rozpocznie prezes PiS Jarosław Kaczyński, po raz pierwszy wybrany na posła w 1991 r. Co więcej, w parlamencie zasiadał już od 1989 r., gdy został senatorem.

Będzie też w nowym Sejmie jedna osoba, która poselski mandat zdobyła w 1989 r. To Andrzej Grzyb z PSL, wybrany teraz z koalicyjnej Trzeciej Drogi. Będzie to jego 7. kadencja (w międzyczasie zasiadał też w Parlamencie Europejskim). To jedyny sejmowy weteran z kadencji 1989-1991.

W nowym Sejmie nie zobaczymy sporo znanych twarzy. Wybory przegrali m.in. Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja), Tadeusz Cymański (PiS), Jadwiga Emilewicz (PiS), Jacek Protasiewicz (Trzecia Droga), Zbigniew Girzyński (PiS), Artur Dziambor (Trzecia Droga), Hanna Gill-Piątek (KO), Przemysław Czarnecki (PiS), Maciej Gdula (Nowa Lewica), Anna Maria Siarkowska (Suwerenna Polska).

Były też porażki rodzinne – walkę o poselski mandat przegrali na listach Konfederacji Andrzej (ojciec) i Dobromir (syn) Sośnierzowie. O rodzinnym sukcesie może natomiast mówić Krzysztof (syn) i Ryszard (ojciec) Brejzowie. Ten pierwszy został posłem, a drugi, dotychczasowy prezydent Inowrocławia – senatorem (zastępując w tej Izbie syna). Obaj kandydowali z KO.

Mamy też w Sejmie dwa małżeństwa. To Krzysztof i Karina Bosakowie (Konfederacja) oraz Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha (KO). Karina zdobyła mandat po raz pierwszy, a w okręgu pokonała na liście samego Janusza Korwina-Mikke. Dla Gajewskiej i Myrchy to będzie już trzecia wspólna kadencja.

Jest też małżeństwo parlamentarne: Bogdan (Sejm) i Barbara (Senat) Zdrojewscy (KO). Będzie to ich druga taka wspólna kadencja.

Posłowie, którzy nie zdobyli mandatu otrzymają odprawę w wysokości trzech miesięcznych uposażeń. Pełna wysokość uposażenia poselskiego wynosi obecnie 12826,64 zł brutto.