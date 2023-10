Spotkanie odbywało się w ciężkich warunkach atmosferycznych, w ciągle padającym deszczu i na boisku nasiąkniętym ogromną ilością wody. W tych anomaliach lepiej prezentowała się „Stalówka” i odniosła zasłużone zwycięstwo.

Spotkanie Skry ze Stalą otwierało 15. kolejkę. Podobnie jak wszystkie wcześniejsze mecze na sztucznej murawie Stadionu Miejskiego przy ul. Loretańskiej odbywało się bez udziału publiczności. Tym faktem najbardziej zasmuceni byli kibice „Stalówki”, którzy towarzyszą swojej drużynie na każdym wyjeździe i ani razu podczas wcześniejszych ośmiu wypraw nie było im dane radować się z wygranej. Nic jednak straconego. 12 listopada Stal zagra ostatni w tym roku mecz na wyjeździe, w Lubinie z rezerwą Zagłębia, i miejmy nadzieję, że także on zakończy się wiktorią „zielono-czarnych”.

Kacper Chełmecki: I ja strzelać potrafię!

Spotkanie w Częstochowie to była wojna na wodzie. Rozgrywanie akcji dołem graniczyło z cudem. W pierwszych minutach składniej wyglądała gra gospodarzy. Już w 3. minucie było groźnie pod bramką Mikołaja Smyłka, kiedy z lewej strony pola karnego dość przypadkową piłkę przejął Sajdak, ale pomocnik Skry nie potrafił skorzystać z prezentu. Po kilku minutach inicjatywę przejęła nasza drużyna, która „siadła” na rywali już na ich połowie i w 18. minucie objęła prowadzenie. Nocoń nie opanował piłki, którą podawał mu jego bramkarz, sprzed nóg wybił mu ją Rogala i podał na 16 metr do Kacpra Chełmeckiego. Napastnik Stal miał dużo wolnego miejsca i czasu, spokojnie przymierzył wewnętrzna stroną stopy i z 15 metrów technicznym uderzeniem pokonał Szymkowiaka. Było to premierowe 19-latka w Stali w 15 występie w 2 lidze.

Po zdobyciu bramki Stal nie wycofała się, do końca pierwszej połowy naciskała i mogła podwyższyć wynik. Świetnej okazji nie wykorzystał w 36. minucie Jakub Górski. Inna rzecz, że dobrze w tej sytuacji zachował się bramkarz Skary.

Piotr Rogala i Denis Parechyn – dżentelmeński duet ze Stali

W przerwie meczu na murawę wyszły brygady „hydrauliczne”, by plastikowymi wielkimi łopatami wygarniać stojącą na płycie wodę, jednak na niewiele to się zdało. Na boisku wciąż rządził przypadek. Po wznowieniu gry, Skra zaatakowała, ale to Stal zdobyła bramkę. W 59. minucie z rzutu wolnego z około 40 metrów wrzucił piłkę w pole karne Olivier Sukiennicki, na piątym metrze Piotr Rogala uprzedził Szymkowiaka i tyłem głowy umieścił piłkę w bramce. I pognał do trenera bramkarzy Stali, Denisa Parechyna. Panowie ukłonili sie sobie, uśmiechnęli, wyściskali, uścisnęli dłonie i sędzia mógł wznowić grę na środku boiska.

Chwilę później Dominik Maluga zagrał piłkę spod linii bocznej do swoich stoperów, ta stanęła w kałuży, przejął ją Kubik, dograł wzdłuż „16”, a tam Soszyński zderzył się z Mesjaszem i sędzia uznał, że zawodnik Stali faulował, i podyktował rzut karny. Na gola zamienił go Piotr Nocoń.

Tylko dla orłów, czyli interwencja Mikołaja Smyłka

Skra po wykorzystaniu karnego złapała kontakt. Zaczęła grać szybciej i „zielono-czarni” – akurat w Częstochowie ubrani cali na biało – musieli mieć się na baczności. Coraz częściej mecz był przerywany z powodu urazu któregoś z piłkarzy. Dobiegała ostatnia minuta regulaminowego czasu gry, gdy sędzia techniczny poinformował, że spotkanie zostanie przedłużone o co najmniej 11 minut. Skra rzuciła wszystko na jedną kartę. Nie schodziła praktycznie z połowy Stali.

W 94. minucie po wrzutce Kubika spod linii końcowej z prawej strony pola karnego, z 4 metrów „główkował” Jan Ciućka, ale Mikołaj Smyłek popisał się fenomenalną obroną na linii bramkowej. Młody napastnik Skry złapał się za głowę, bo nie mógł uwierzyć w to, że piłka nie wpadła do siatki. Jeszcze w 100. minucie meczu zakotłowała pod naszą bramką, ale i tym razem triumfował Mikołaj Smyłek.

SKRA – STAL 1:2 (0:1)

0-1 Chełmecki (18), 0-2 Rogala (60), 1-2 Nocoń (67 – rzut karny).

SKRA: Szymkowiak – Kubik, O.Kucharczyk (46 Nawrocki, Bartosiak (65 Mesjasz), P.Kucharczyk, Maćkowiak (65 Wincierz), Sajdak (65 Wypart), Olejnik, Łabojko, Nocoń, Wojtyra (46 Ciućka).

STAL: Smyłek – Maluga (73 Mydlarz), Rogala, Banach, Furtak ż – Seweryn, Soszyński, Sukiennicki (73 Wojtak), Imiela (76 Klisiewicz), Górski – Chełmecki (90 Pioterczak).

Sędziował Sebastian Tarnowski (Wrocław). Żółte kartki: O.Kucharczyk, Olejnik – Furtak, Seweryn, Sukiennicki, Mydlarz, Pioterczak. Mecz bez udziału publiczności.