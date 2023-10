Krzeszowskie Stowarzyszenie Oświatowe przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Krzeszowie podjęło się innowacyjnego działania na terenie gminy Krzeszów – stworzenia ogrodu deszczowego wraz z zieloną czytelnią.

Nowe miejsce do odpoczynku i integracji społecznej znalazło swoje miejsce przy budynku szkoły podstawowej. W ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2021–2023, dofinansowania przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu, powstał ogród deszczowy umiejscowiony w betonowej skrzyni. To nie tylko ciekawa, ciesząca zielenią ozdoba szkolnego podwórka, ale przede wszystkim idealne rozwiązanie propagujące postawy proekologiczne. Woda opadowa z dachu doprowadzona przez rynnę zasila ogród, a znajdujące się tam rośliny oczyszczają ją z metali ciężkich. W trakcie ulewnych deszczy magazynowana w ogrodzie deszczowym woda zapobiega podtopieniom i zalewaniu okolic budynku. Dzieci i młodzież każdego dnia mogą obserwować rozrastające się rośliny i powielać ten pomysł przy swoich rodzinnych domach. Piękny wygląd i niebanalny charakter to dodatkowe atuty ogrodu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzeszowie przed przystąpieniem do realizacji ogrodu zostali gruntownie przygotowani w ramach warsztatów ekologiczno-ogrodniczych, które zostały poprowadzone przez Dorotę Nagórny-Paruch. Atrakcyjna forma zajęć, liczne materiały edukacyjne (rośliny, atlasy, przyrządy pomiarowe) oraz interesująca prezentacja pozwoliła uczestnikom przyswoić nowe pojęcia, takie jak: rośliny hydrofitowe, dendrologia, ogród deszczowy czy retencja wody. Warsztaty dotyczyły również zmysłów wzroku, węchu, smaku i słuchu – ponieważ właściwie zaplanowany ogród może dostarczyć wielu wrażeń.

Wyposażeni w tak bogatą wiedzę uczniowie przystąpili do kolejnych działań. Klasy I–III opracowały plakaty dotyczące ekologii, ochrony środowiska i retencji wody. Wystawa prac została zaprezentowana w szkole, aby wszyscy mogli podziwiać talent plastyczny i pomysłowość najmłodszych wychowanków. Z kolei klasy IV–VII zorganizowały barwny happening. Liczna grupa uczniów, głośno skandująca ekologiczne hasła i powiewająca zabawnymi (ale i pouczającymi) transparentami o tematyce przyrodniczej, przeszła ulicami Krzeszowa wzbudzając niemałe zainteresowanie wśród mieszkańców i osób przyjezdnych. Zaangażowani w projekt dorośli wolontariusze wykonali prace techniczne przy ogrodzie, zaś uczniowie klasy VIII dokonali nasadzeń i przygotowali zieloną czytelnię. Dzięki współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Krzeszowie jej półki szybko się zapełniły ciekawymi pozycjami. Uczniowie, siedząc na szkolnym podwórku w nowych, wygodnych ławeczkach wśród posadzonej zieleni i w cieple promieni słonecznych, będą mogli zrelaksować się nad lekturą.

Polepszenie jakości życia, integracja lokalnej społeczności wokół celu społecznego, walor edukacyjny i wychowawczy – to główne zalety „Ogrodu deszczowego z zieloną czytelnią”. Krzeszów zyskał atrakcyjne, edukacyjne miejsce do odpoczynku i nauki. Może krzeszowska szkoła stanie się inspiracją dla innych placówek oświatowych, bo zarówno dbałości o zieleń, jak i sięgania po literaturę trzeba uczyć od najmłodszych lat przez wspólne, ciekawe działanie.

Anna Jaśkowska-Czop