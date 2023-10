– Co pana inspirowało przy pracach do książki?

– Inspiracją karykatur do książki było 90-lecie miasta.

– Wszystkie karykatury rysował pan z myślą o książce?

– Zbierałem na przestrzeni trzydziestu lat karykatury tych postaci, które są powiązane z Niskiem w różny sposób. Żeby uzupełnić do dziewięćdziesiątki, dorysowałem.

– Kogo najtrudniej się panu rysowało, była w ogóle taka postać?

– Było kilka postaci, z którymi miałem troszeczkę problemów. Wynikało to z fizjonomii, wyglądu, brakowało czegoś odróżniającego od innych osób, jakichś charakterystycznych cech.

– Z czyjej karykatury jest pan najbardziej zadowolony?

– Wiele jest takich. Na przykład karykatura pierwszego burmstrza miasta, udał mi się ten pan (śmiech). Jeszcze Gisges, pani Jaworowicz, która też się urodziła w Nisku. Najbardziej się cieszę, jak już jest gotowa karykatura, bo czasami trzeba kilka kartek poświęcić, zanim osiągnie się ostateczny kształt.

– To nie jest pana pierwsza książka, pewnie też nie ostatnia, a co pan rysuje tak dla siebie, do szuflady. Komentuje pan kreską bieżące wydarzenia?

– Od kilkunastu lat już nie rysuję na użytek publiczny. Jedynie, gdy dostaję jakieś zaproszenie, to rysuję na konkurs. Wtedy dostosowuję się do zasad konkursowych i wysyłam pracę.

– Jest pan rodowitym niżaninem?

– Jestem przybyszem, mieszkam w Nisku od 1975 roku. To już blisko pół wieku. Teraz to już się czuję stuprocentowym niżakiem, moje dzieci, moje wnuki mieszkają w Nisku, działam w Towarzystwie Ziemi Niżańskiej, jestem jego wiceprezesem, jestem bardzo z tym miejscem związany.

– Zmieniło się miasto w tym czasie?

– Gdy porównam okres, kiedy wprowadziłem się do Niska, z dzisiejszym Niskiem, to zaszła diametralna różnica.

Rozm. Lilla Witkowska