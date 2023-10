W piątek, 20 października, w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbyła się uroczystość podsumowująca obchody Jubileuszu 90-lecia Nadania Praw Miejskich dla Niska. Podczas gali wręczono wyróżnionym mieszkańcom odznaczenia „Za Zasługi dla Gminy i Miasta Nisko”.

Zanim jednak rozpoczęły się uroczystości w niżańskim domu kultury, przy PSP nr 1 w Nisku nastąpiło wmurowanie, w specjalnie przygotowany postument, kapsuły czasu. W kapsule umieszczono różne pamiątki z okazji 90-lecia. Ma ona zostać otworzona za 50 lat, z okazji 140-lecia nadania praw miejskich dla Niska. W tej podniosłej chwili udział wzięli: burmistrz Niska, uczniowie, dyrekcja szkoły, a także przedstawiciele miast partnerskich: z niemieckiego Hecklingen oraz norweskiego Midt-Telemark.

Podczas gali, jak na tak szczególną okazję przystało, nie zabrakło życzeń i podziękowań. Wśród gości, którzy przekazali na ręce burmistrza gratulacje z okazji 90-ecia Nadania Praw Miejskich dla Niska znaleźli się m.in.: Marcin Warchoł Wiceminister Sprawiedliwości, Radosław Wiatr Wicewojewoda Podkarpacki, Robert Bednarz Starosta Niżański, Andrzej Tofilski Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik, Marek Stępak Wójt Gminy Jeżowe, a także przedstawiciele samorządów z miast partnerskich Gródek na Ukrainie, Semerovo na Słowacji oraz Hecklingen i Midt-Telemark.

– 90 lat w dziejach kraju o ponad 1000-letniej historii, to okres stosunkowo niewielki. Jednak 90 lat w historii miejscowości takiej jak Nisko, to okres znaczny i liczący się. Jednym z bardzo ważnych elementów podniesienia rangi Niska z wioski do miasta, była odwaga naszych przodków. To dzięki ich staraniom przemiana wsi w miasto stała się faktem. Jubileusz 90-lecia nadania praw miejskich to wielkie i ważne wydarzenie dla całej społeczności niżańskiej, które pozwala zatrzymać się na chwilę właśnie nad historią i dorobkiem naszych przodków. Dzisiejsze święto to niepowtarzalna okazja, aby bliżej przyjrzeć się dziejom miasta, przypomnieć sobie postacie wyjątkowo zaangażowane w jego rozwój, odkryć na nowo miejsca, które stanowią o jego tożsamości – mówił Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

Odznaką „Za zasługi dla Gminy i Miasta Nisko” wyróżniono 8 osób oraz jedno stowarzyszenie. Wśród nich znaleźli się: Jan Oleksak (pośmiertnie), Bogdan Tofilski (pośmiertnie), ks. Marian Rajchel (pośmiertnie), Alicja Sochacka, Teresa Sułkowska, Ewa Błądek, Marta Powęska, Marek Czerewin oraz Stowarzyszenie Żeglarskie Jacht Klub Nisko.

Ważnym wydarzeniem podczas uroczystości była prezentacja oraz promocja wydawnictwa „Zarys dziejów Niska” pod redakcją ks. dra hab. Tomasza Moskala. Nad pierwszą monografią miasta pracował zespół: Ewa Krzyżek, Mariusz Kowalik, Amanda Siudy, Adrian Starzomski i Janusz Ogiński.

Zaproszeni goście zapoznali się ponadto z twórczością Jana Surmy, który przygotował publikację „Z przymrużeniem oka… czyli 90 karykatur na 90-lecie Miasta” (rozmowa z autorem na str. 11).

Podczas podsumowania roku obchodów nie mogło zabraknąć również okolicznościowego tortu, który w pierwszej kolejności pokroili Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Marcin Folta.

Uroczysta gala oprawiona została widowiskiem teatralnym „Pocztówka z tamtych lat” w reżyserii Marii Bembenek. Ponadto zaproszeni goście mogli obejrzeć wystawę wybranych karykatur autorstwa Jana Surmy.