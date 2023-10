Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli po raz szósty przystępuje do organizacji lokalnej Akcji Charytatywnej „Stalowowolska Paczka Pomocy” – edycja 2023.

– Po raz szósty MOPS przystąpił do realizacji charytatywnej akcji lokalnej Stalowowolska Paczka Pomocy. W tym roku pod takim hasłem „Wrażliwi na potrzeby innych”. Adresatami tegorocznej edycji są osoby samotne i wykluczone społecznie powyżej 50 roku życia. Wykluczone społecznie to znaczy takie osoby, które z różnych przyczyn życiowych w tym choroby, niepełnosprawności bądź też innego zdarzenia losowego znalazły się w trudnej sytuacji życiowej wymagającej wsparcia. Nasz ośrodek tą akcją będzie koordynował, natomiast jest to akcja całego naszego lokalnego społeczeństwa, bo wszyscy mogą się włączyć do tej akcji jako darczyńcy, tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Mogą być to osoby prywatne, przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstwa, placówki oświatowe. Zapraszamy wszystkich chętnych, którym leży na sercu dobro innych osób, które być może w tym okresie przedświątecznym z naszą pomocą będą mogły się poczuć lepiej zaopiekowane, zauważone, wsparte. Zapraszamy wszystkie chętne osoby, które tylko mogą takiej pomocy udzielić – mówiła Beata Bołoz, pracownik ds. kontaktów z mediami w MOPS.

Inicjatywa związana z organizacją akcji charytatywnej na rzecz osób samotnych i wykluczonych z naszego miasta wynika z aktualnego zapotrzebowania środowiska lokalnego, gdzie ludzie powyżej 50 roku życia oraz osoby starsze i samotne, wymagają społecznego zaangażowania ze strony mieszkańców Stalowej Woli.

Głównym celem akcji jest wsparcie osób samotnych i wykluczonych oraz osób starszych ze Stalowej Woli, będących w trudnej sytuacji życiowej w okresie przedświątecznym poprzez zbiórkę darów rzeczowych nadających się do dłuższego przechowywania.

– Akcja już wystartowała, do początku listopada chcielibyśmy rozpowszechnić tę akcję w formie pism do instytucji publicznych, samorządowych, placówek oświatowych, firm prywatnych, jak również za pośrednictwem mediów wśród mieszkańców Stalowej Woli. Te pisma wysyłane będą w formie zaproszenia do udziału w akcji. Zbiórka darów, paczek będzie do końca listopada, oczywiście jeżeli ktoś po tym terminie przywiezie też przyjmiemy. I później od końca listopada chcielibyśmy przynajmniej do połowy grudnia te wszystkie paczki już rozwieść dla osób, które się zakwalifikują do akcji. Najpóźniej przed świętami chcielibyśmy fizycznie akcję zakończyć. A w styczniu całą akcję chcielibyśmy podsumować i rozliczyć – mówiła Ewelina Paniewska z MOPS-u.

Osoby potrzebujące wsparcia można zgłaszać za pomocą karty zgłoszeniowej, specjalnie na akcję opracowanej, karta ta jest dostępna na stronie internetowej ośrodka oraz w punkcie informacyjnym w nowej części budynku MOPS-u.

W ramach akcji zbierane będą: artykuły spożywcze, w tym m. in. kawa, kawa zbożowa, kakao, herbata, miód, dżem, cukier, olej, konserwy, słodycze itp., artykuły chemiczne, w tym m. in. płyn do mycia naczyń, płyn do podłóg, mydło, proszek lub płyn do prania, środki tekstylne, ręczniki, pościel, element świąteczny (kartka świąteczna lub inny symbol nawiązujący do świąt).

– Akcja nie ma charakteru finansowego, zbieramy tylko dary do dłuższego przechowywania, wzorem lat ubiegłych artykuły spożywcze, chemiczne, tekstylne oraz jakiś element świąteczny. Odbiór w poprzednich latach był bardzo pozytywny, bardzo to pomagało nawet w takich przygotowaniach przedświątecznych, a wiemy, że sytuacja finansowa tych osób do których skierowana jest akcja nie jest łatwa. Chcielibyśmy prosić też instytucje czy osoby prywatne, aby zgłaszać się do nas z tymi darami, jeżeli będzie taka możliwość to prosimy o przygotowanie paczek, żebyśmy mogli je jak najszybciej rozdystrybuować, natomiast jeżeli to będą produkty, które trzeba będzie posegregować jak najbardziej my się tym zajmiemy – mówił Tomasz Soja z MOPS.

Wszelkie informacje dotyczące akcji oraz dane kontaktowe będą dostępne na stronie MOPS-u. W ubiegłym roku rozdysponowano ponad 220 paczek.