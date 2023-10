Czwarte zwycięstwo z rzędu zanotowała Podlesianka Podlesie i umocniła się na pierwszej pozycji, mając 6 punktów przewagi nad Staromieszczanka, Unią i Górnovią.

Lider pokonał w niedzielę Retmana. Do przerwy bramkę zdobył Maciej Rurak (32. min.), a w drugiej połowie drugiego gola dorzucił Krzysztof Kowalski (81. min.). Retman robił co mógł, by zdobyć chociaż honorowa bramkę, ale w dobrej dyspozycji był bramkarz jedenastki trenera Sławomira Zająca – Krzysztof Bałut.

Takim samym wynikiem zakończył się mecz KP Podwolina z LKS-em Brzyska Wola. Chwilę przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę gola strzelił Sylwester Kutyła, a sześć minut po zmianie stron trafił Dariusz Drzymała. W najbliższej kolejce drużyna z Podwoliny podejmie wicelidera ze Starego Miasta.

Siódmej porażki w sezonie doświadczyła Tanew Harasiuki. Przegrała spotkanie o tzw. 6 punktów z Sokołem Hucisko na własnym boisku. Zaczęło się dobrze dla gospodarzy, bo już w 7. minucie do bramki Sokoła wpakował piłkę Krzysztof Kołcz. Radość z prowadzenia trwała kwadrans. Wyrównał Karol Mączka (22.min.), a w drugiej połowie goście trafili jeszcze dwa razy (Jakub Kurcaba w 60. min. oraz Łukasz Stępień w 85. min. z rzutu karnego). Sokół wygrał i oddał Tanwi przedostatnie miejsce.

W meczu Łęgu Stany z Górnovią padło 6 bramek. Wszystkie w pierwszej połowie, wszystkie zostały zdobyte w przeciągu 20. minut.

Wyniki 11. kolejki:

KP Podwolina – LKS Brzyska Wola 2:0 (1:0), Kutyła, Drzymała, Staromieszczanka – KS Sarzyna 2:0 (0:0), Sołek, Marcin Baj II, Tanew Harasiuki – Sokół Hucisko 1:3 (1:1), Kołcz – Mączka, Kurcaba, Stępień (karny), Francesco Jelna – San Wierzawice 2:0 (1:0), Miazga, Stopyra, Łęg Stany – Górnovia 3:3 (3:3), Giemza, Rys, Kozioł – Słonina 2, Bizior, Unia Nowa Sarzyna – Advit Łętownia 5:0 (4:0), Półtorak 2, Neverov, Karwacki, Chmiel, Podlesianka Kamień – Retman Ulanów 2:0 (1:0), Rurak, Kowalski.

Tabela źródło www.regiowyniki.pl



12. kolejka, 28 października: Górnovia – Unia (15), 29 października: Brzyska Wola – Advit (11), San – Łęg (12), Podlesianka – Francesco (14), Sokół – Retman (14), KS Sarzyna – Tanew (14), KP Podwolina – Staromieszczanka (14).