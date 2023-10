We wtorkowy wieczór patrol policji dzięki informacji od świadka zatrzymał pijanego kierowcę. 51 – letni mieszkaniec Stalowej Woli miał aż 1,8 promila alkoholu w organizmie.

Dyżurny stalowowolskiej komendy tuż przed godziną 21 otrzymał informację od świadka, że w stronę Przyszowa samochodem marki Honda jedzie mężczyzna, który prawdopodobnie jest pod wpływem alkoholu. Patrol policji został wysłany w tamten rejon aby sprawdzić tą informację. Zauważyli opisany przez świadka samochód. Kierujący miał problem z utrzymaniem prostego toru jazdy.

Policjanci zatrzymali Hondę do kontroli. Wylegitymowali kierowcę od którego była wyczuwalna woń alkoholu. Badanie wykazało, że mężczyzna miał aż 1,8 promila w wydychanym powietrzu. Zatrzymano mu prawo jazdy. Stalowowolanin odpowie przed sądem za jazdę pod wpływem alkoholu za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności i wieloletni zakaz kierowania pojazdami.

Policja apeluje, żeby reagować zawsze gdy mamy podejrzenie, że ktoś kieruje pod wpływem alkoholu. Przekazana policji informacja może uratować komuś życie.