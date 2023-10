W derbowym pojedynku kadetów w podkarpackiej lidze koszykarskiej do lat 15 Stal Stalowa Wola okazała się lepsza od CSM Kuźnia Stalowa Wola.

Trenerami naszych obydwu drużyn są byli znakomici koszykarze, Roman Prawica (Kuźnia) i Rafał Partyka (Stal). Team z Hutniczej już po dwóch kwartach miał praktycznie zwycięstwo w kieszeni – prowadził 30 punktami. Ostatecznie zakończył to spotkanie wygraną 44 „oczkami”. Znakomitą partię w zwycięskim zespole rozgrywali w sobotę wieczorem: silny skrzydłowy Wojtek Baran i rozgrywający Kacper Kędra (5 „trójek”). Generalnie cała „Stalówka” zasłużyła na brawa. W drużynie goście na wyróżnienie na pewno zapracował Mikołaj Dziechciarz.

Kilka godzin wcześniej on i jego koledzy z drużyny, która rozgrywała derby ze Stalą, walczyli o ligowe punkty w swojej hali z Pempą Resovia Rzeszów. Także ten mecze „kowale” przegrali. O porażce zadecydował wynik pierwszej kwarty, wygranej przez rzeszowian 23:3.

Wysokich porażek doznały również nasze zespoły występujące w lidze U-13. Stal rozgromił w Stalowej Woli Sokół Łańcut, wygrywając różnicą blisko 100 pkt, a zespół z Wojska Polskiego przegrał w Przemyślu z Basketem 15, różnicą 40 pkt.

Poradziła sobie za to w Przemyślu Stal U-15. Drużyna trenera Roberta Grzyba pokonała faworyzowane Niedźwiadki. W pierwszych dwóch odsłonach stalowcy wypracowali sobie 17-punktową przewagę, w trzeciej „ćwiartce” ich przewaga stopniała do 5 pkt, ale w ostatniej kwarcie „zielono-czarni” cały czas mieli boiskowe wydarzenia pod kontrolą i nie pozwolili wydrzeć sobie zwycięstwa.

Zainaugurowały ligowy sezon panie. „Stalówki” rozpoczęły zmagania od dwóch porażek. Juniorki przegrały wyraźnie w Błażowej, a młodziczki u siebie z inna rzeszowską drużyną, MLKS-em.

Mężczyźni

U-13

STAL – SOKÓŁ ŁAŃCUT 26:122 (2:45, 6:30, 9:29, 9:18)

STAL: Mis 9, K.Faraś 6, Zawisza 4, Procnal 3, Dziura 3, Potocki 1, Olak, Malecki, Małek, Szwedo, Wyka, Zawisza.

Dla Sokoła najwięcej: Wiśniowski 39 (1×3), Kołpa 28.

BASKET 15 PRZEMYŚL – KUŹNIA 102:64 (29:8, 23:14, 27:14, 23:28)

KUŹNIA: Pomarenko 40 (1×3), T.Faraś 15 (2×3), Otto 5, Kowalik 2, Sroczyński 2, Rozkocha, Beetz, Deryło, Karbarz, Piętka, Basak.

Dla Basketu najwięcej: Łabudzki 24, Buksa 17.

U-15

BASKET 15 PRZEMYŚL – KUŹNIA 90:56 (16:11, 21:12, 37:10, 16:23)

KUŹNIA: Szeliga 17, Pachla 9, Drzewi 8, Wilczak 5, Owanek 5 (1×3), Siudzik 4, Skrzypczak 3, Spilarewicz, M.Allagapen, Wyka.

Dla Basketu najwięcej: Kuniec 28, Łabudzki 24 (5×3).

NIEDŹWIADKI PRZEMYŚL – STAL 50:54 (8:19, 10:16, 19:5, 13:14)

STAL: Malecki 19, Błyskal 13, Frankiewicz 11, Karol Kędra 7, Bednarz 2, Jargieło 2, Obuchowski, Domański, Skuciński, Borek.

Dla Niedźwiadków najwięcej Wójcik 9 (1×3), Huk 6, Sarna 6, Siuta 6.

U-17

STAL – KUŹNIA 103:59 (27:12, 26:11, 24:17, 25:19)

STAL: Baran 40 (1×3), Kacper Kędra 23 (5×3), Zając 16, Bełzak 11 (1×3), Malecki 8, Stańczyk 4, Błyskal, Ł.Zakrzewski, Karol Kędra, Frankiewicz.

KUŹNIA: Dziechciarz 26 (1×3), Witych 8, Pawusiak 7 (1×3), Fabianowski 5, D.Allagapen 4 (1×3), Kuciński 3, Rogała 2, Sowa 2, Karwas.

KUŹNIA – PEMPA RESOVIA 46:67 (3:22, 17:11, 19:19, 7:15)

KUŹNIA: Dziechciarz 17 (1×3), Witych 13, Fabianowski 10, Rogała 2, D.Allagapen 2, Sowa 2, Kuciński, Pawusiak, Karwas.

Dla Resovii najwięcej: Rejchert 30 (6×3), Kubiak 9.

Podkarpacka Liga U-17. CSM Kuźnia - Pempa Resovia 46:67 1 of 64 - +

Kobiety

U-13

STAL – MLKS RZESZÓW 34:71 (5:21, 4:28, 14:12, 11:10)

STAL: Sokal 21 (1×3), Śnios 7 (1×3), Pado 4, Drozd 2, Burdzy, Gierłach, Dębiak, Skrabucha, Pietroniec, Kurzelewska ugowska, Wilk.

Dla MLKS najwięcej: Mróz 19, Fryc 12, Orządała 10 (1×3).

U-17

SPZ WJM RZESZÓW – STAL 100:30 (23:3, 17:13, 25:4, 35:10)

STAL: Schiano 8, Małek 7, Urban 7, Taraszka 4, Korzelewska 4, Gorczyca, Duszka, Kotwica, Trygar, Sutyła-Kowal, Wołoszyn.

Dla SPZ WJM najwięcej: Słaby 31, Wilk 28.