Wyglądało to tak. 11 maja br. z linii montażowej zakładu LiuGong Dressta Machinery (LDM) zjechała ostatnia maszyna: wielka, blisko 70-tonowa spycharka TD-40 Extra, ozdobiona pożegnalną wiechą. Tak zakończył się chiński rozdział w historii maszyn budowlanych ze Stalowej Woli. To także koniec tego biznesu w naszym mieście, bo HSW, do której powrócili właśnie pracownicy i hale chińskiej spółki, nie wznowi już w nich montażu żółtych spycharek i ładowarek, ale rozwinie produkcję zielonych pojazdów, czyli sprzętu dla wojska.

A miało być tak pięknie, choć gdy na początku 2012 r. koncern Guangxi LiuGong Group Machinery Co Ltd. za 300 mln zł kupował cywilną część HSW, niektórzy narzekali, że to akurat „Chińczyk” przejmuje ten biznes, a nie jakiś amerykański czy europejski branżowy potentat. Krytykowano też samą sprzedaż eksportowej kiedyś wizytówki Huty i miasta. Ale jeden ze związkowych liderów w HSW, obrazowo mówił wtedy tak: – Można się zżymać, że to Chińczyk, ale prawda jest taka, że bez Chińczyka byłaby kicha.

Wielkie plany i twarda rzeczywistość

Co by nie powiedzieć, wejście chińskiego smoka do Stalowej Woli było imponujące. LiuGong obiecał, że w ciągu 5 lat produkcja maszyn budowlanych sięgnie tu 3 tys. sztuk rocznie (dobre 10 razy więcej niż wytwarzała Huta przed prywatyzacją tego biznesu), że powstawać tu będą ich nowe modele, że koncern otworzy nad Sanem swe europejskie centrum badawczo-rozwojowe.

LDM zaczął też montować koparki hydrauliczne, których HSW nigdy nie produkowała. No i była to na tamte czasy największa chińska inwestycja w Polsce, realizowana przez globalnego giganta w branży maszyn budowlanych. Jak więc mogła się nie udać?

– Stalowa Wola będzie wizytówką LiuGong i najlepszą taką firmą w Europie, będzie też robić maszyny na najwyższym światowym poziomie. Dlatego jestem przekonany, że na pewno osiągniemy wspólny sukces – mówił na starcie spółki prezydent chińskiego koncernu Zeng Guang’an. – Koncern wnosi pakiet inwestycji i dostęp do największego rynku na świecie. Jestem dobrej myśli, co do przyszłości tej spółki – wtórował mu Krzysztof Trofiniak, prezes zarządu HSW S.A.

Bardzo ważne były też miejsca pracy, a na początku LDM zatrudniał blisko 1400 osób. Ale już po roku spółka zaproponowała pracownikom Program Dobrowolnych Odejść. Potem, z roku na rok było tylko gorzej, choć firma prężyła muskuły, a we wrześniu 2017 r. z wielką pompą otworzyła nową linię produkcyjną i przeniesione z Holandii Regionalne Centrum Dystrybucji Części.

Przez pierwsze 5 lat chiński koncern zainwestował w Stalowej Woli ok. 100 mln dolarów. LDM ciągle jednak przynosił straty, a roczna produkcja w najlepszym czasie sięgała tylko ok. 300 maszyn.

Bolesne podsumowanie dekady

W lutym 2022 roku, w 10. rocznicę prywatyzacji cywilnej części HSW, w tekście pt. „Koniec marzeń o chińskim cudzie nad Sanem”, podsumowaliśmy tę dekadę na łamach „Sztafety”. Tytuł mówił wszystko.

W LDM trwał wtedy 3-letni program naprawczy, a jej zarząd wyrażał nadzieję, że „przełoży się on na długo oczekiwany przez wszystkich sukces ekonomiczny (…), a wszystkim pracownikom przyniesie satysfakcję z pracy w naszej firmie”. Program miał się zakończyć w 2024 r., kiedy spółka miała osiągnąć rentowność.

– Ostatnie dziesięć lat to długa i pełna wyzwań podróż, ale dzisiaj widać światło na końcu tunelu i nadal chcemy zaznaczać naszą silną obecność produkcyjną w Stalowej Woli – zapewniał LDM w odpowiedzi przesłanej „Sztafecie”.

Kto za tym stał

Tymczasem w połowie 2022 r. po polskiej stronie rozpoczęły się wstępne rozmowy i działania prowadzące do odkupienia od LiuGonga sprywatyzowanej części HSW: wydziału M-16 i Zakładu Zespołów Napędowych. Kto pierwszy wyszedł z takim pomysłem?

– Decyzja polityczna w tej sprawie, na najwyższym szczeblu rządowym, zapadła wkrótce po wybuchu wojny w Ukrainie. Poprzedziły ją oczywiście analizy takiej operacji, musieliśmy wiedzieć, czy wydział M-16 można szybko przezbroić pod produkcję wojskową. Czy te hale i ci ludzie, którzy tam pracują, mogą wzmocnić potencjał Huty. Razem z prezydentem miasta Lucjuszem Nadbereżnym zapytaliśmy więc o to władze HSW. Odpowiedź była twierdząca – mówi „Sztafecie” Rafał Weber, wiceminister infrastruktury i poseł PiS ze Stalowej Woli.

To u niego, w resorcie, odbyło się w czerwcu 2022 r. spotkanie z udziałem wiceministra aktywów państwowych Andrzeja Śliwki odpowiadającego za przemysł zbrojeniowy i minister Izabeli Antos nadzorującej w kancelarii premiera kwestie związane z funduszem inwestycji kapitałowych, z którego w 2023 r. dokapitalizowano Hutę Stalowa Wola. Był prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek, był ówczesny prezes HSW Bartłomiej Zając i prezydent Lucjusz Nadbereżny.

– Tak naprawdę już od kilku lat mieliśmy sygnały od pracowników, którzy nie mogli pogodzić się z prywatyzacją cywilnej części Huty, i widząc, jak nie radzi sobie LiuGong i nie realizuje zamierzonych celów, pytali o możliwość jej powrotu do HSW – dodaje poseł Weber.

Co się kroiło w sprawie spółki

Na początku grudnia 2022 r. odbyły się w Stalowej Woli, przesunięte z powodu pandemii uroczystości 10-lecia LDM.

To wtedy Anglik Howard Dale, prezes zarządu spółki, złożył taką deklarację: – Mogę zapewnić, że LiuGong Dressta Machinery pozostanie obecny tutaj, w Stalowej Woli. Tak, może nieco inaczej, może w innym kształcie, ale z pewnością zdrowszy, bardziej opłacalny i zrównoważony, a to dla wszystkich musi być dobra wiadomość.

Obiecał też, że „kiedy nadejdzie odpowiedni czas” to osobiście podzieli się z pracownikami, a zwłaszcza ze związkami zawodowymi, planami na dalszą przyszłość LDM i jej załogi. Dale pokroił też okazały, 3-piętrowy jubileuszowy tort.

W tekście „Co się kroi w LiuGong Dressta Machinery” napisaliśmy wtedy wprost, że Chińczycy zamierzają sprzedać majątek LDM Hucie Stalowa Wola, że wygaszają już produkcję, a zamówienia na komponenty do maszyn zostały zrobione tylko na I kwartał 2023 r. Że z przejętych aktywów LDM Huta utworzy swój Oddział, co faktycznie nastąpiło od 1 października 2023 roku, kiedy oficjalnie ruszył Oddział I HSW w Stalowej Woli.

Pisaliśmy też, że LiuGong Dressta Machinery pozostanie w okrojonej formie w Stalowej Woli, a spółka zajmować się będzie dystrybucją części zamiennych do maszyn w Polsce i Europie oraz ich serwisem. I tak również się stało. LDM przeniósł się, można powiedzieć za płot swojego dotychczasowego zakładu, a w nowym miejscu przy ul. COP (hala i biurowiec) pracuje ok. 80 osób. Do HSW wróciło natomiast 574 pracowników dawnego LDM.

Podwyżka i nagroda dla wszystkich

Jak zarząd tej spółki informował załogę o zamiarze sprzedaży jej majątku i przejściu pracowników do Huty Stalowa Wola?

– Od tego grudniowego jubileuszu nie było żadnego spotkania, wszystko rozchodziło się w formie plotek. Każdy wiedział i widział, co się dzieje ze spółką. 7 czerwca tego roku ukazał się pierwszy komunikat zarządu, mówiący o przekazaniu pracowników do HSW i sprzedaży Hucie aktywów LiuGonga – opowiada „Sztafecie” jeden z byłych już pracowników LDM.

Dodaje też, że 4 września każdy otrzymał listowną informację, 27 września ukazał się pożegnalny komunikat zarządu, po czym 28 września pracownicy podpisywali już nowe angaże z HSW, z 200-złotową podwyżką dla każdego. Każdy dostał też 1500 zł nagrody pieniężnej od LiuGonga.

Howard pełen entuzjazmu

List do załogi podpisał prezes zarządu LDM, Howard Dale.

– Jako zespół zarządzający cieszymy się, że osiągnęliśmy główny cel restrukturyzacji i zapewniliśmy ciągłość zatrudnienia wszystkim naszym pracownikom. Jesteśmy pełni entuzjazmu w związku z przyszłością LiuGong i DRESSTA w Stalowej Woli i będziemy utrzymywać wzajemnie wspierające relacje z HSW SA – napisał Dale.

W liście podkreślił również, że Huta będzie kontynuować produkcję komponentów dla LiuGonga wraz z zespołami napędowymi i częściami zamiennymi do spycharek i układarek rur Dressta, które koncern wytwarzać będzie w Chinach.

Wyczyścili szuflady, komputery i halę

A jak wyglądała wyprowadzka „Chińczyka”?

– Wiele rzeczy metalowych, różnych detali i części do maszyn zniszczono i zezłomowano zupełnie niepotrzebnie, bo mogłyby się przydać, choćby naszym byłym kooperantom. Na śmietnik poszło też sporo rzeczy niezwiązanych z produkcją, m.in. z rożnych targów, z marketingu. Dużo było przy tym wszystkim organizacyjnego chaosu, poleceń na gębę, sytuacji niemożliwych przy europejskich standardach. Takie… lekkie szaleństwo – mówi nam obrazowo inny były pracownik.

LDM dokładnie opróżnił też archiwa spółki, zabrał dokumentacje konstrukcyjne i technologiczne wyrobów, także te elektroniczne. Tu przypomnijmy, iż Chińczycy wprowadzili w LDM tzw. agenta szyfryzacji, program komputerowy, który kodował wszystkie pliki w jakikolwiek sposób dotyczące konstrukcji i produkcji. Pracownicy mieli natomiast specjalny program, który te pliki rozszyfrowywał. Teraz, jeśli ktoś zachował te pliki, nie ma już takiej możliwości.

Co ponadto? Z hali M-16 zabrano oprzyrządowanie do produkcji maszyn, pozostało tylko podstawowe wyposażenie. A jeszcze w marcu br. produkcję spycharek i układarek rur spółka przeniosła do Chin, do nowego zakładu w Changzhou. Tylko na suwnicy pozostał szyld DRESSTA i jej logo.

Ciągle dokładali do interesu

Jeden z pracowników, z którym rozmawialiśmy po uroczystości ogłoszenia powrotu M-16 i ZZN do „matki-Huty”, nie miał pretensji do chińskiego koncernu, że się wycofał z dawnej HSW.

– 11 lat temu te pieniądze z prywatyzacji cywilnej części pomogły przetrwać Hucie jako fabryce uzbrojenia. Czy to było bez znaczenia dla Stalowej Woli? A ile lokalnych i regionalnych firm kooperowało przez ten czas z LiuGongiem? I rzecz najważniejsza: – Ponad 1000 osób przez ponad 11 lat dostawało regularnie pensje, podwyżki, premie dwa razy w roku, świąteczne bonusy. Chińczycy nigdy nie zalegali z wypłatami. Doceńmy to, gdyż stale musieli dokładać do tego interesu, bo ta spółka nigdy nie miała zysku – podkreśla.

Jego zdaniem, gdyby nie prywatyzacja w 2012 r., to dziś nie byłoby co „odzyskiwać” dla HSW.

Premier i prezes odkryli karty

Strona polska nie informowała o toczących się rozmowach i działaniach podejmowanych w sprawie odkupienia cywilnej części Huty. Oficjalnie, dopiero 7 czerwca br., gdy podpisano przedwstępne porozumienie, powiedzieli o tym goszczący w Hucie Stalowa Wola premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Potwierdzam zawarcie istotnego porozumienia z LiuGongiem, żeby była gwarancja miejsc pracy i żeby wkrótce były przedstawione dobre wiadomości dla wszystkich pracowników LiuGonga – mówił wówczas premier Morawiecki. Jarosław Kaczyński zapewniał natomiast, że „to co zostało wyłączone z Huty, będzie do niej przyłączone”. Premier zapowiedział też dokapitalizowanie HSW kwotą 600 mln zł na jej rozwój i inwestycje, w domyśle także na transakcję z LiuGongiem.

– Jeszcze nie wszystko można dzisiaj powiedzieć, ale jedno jest pewne: Huta Stalowa Wola stanie się w najbliższym czasie większa, silniejsza, a jej największym potencjałem będą powiększone zasoby pracowników – tak z kolei komentował w czerwcu sytuację prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Co opóźniło porozumienie

Na początku września br., na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, o porozumienie z LiuGongiem „Sztafeta” zapytała Jana Szwedę, prezesa zarządu HSW SA.

– Jeżeli dojdzie do przejęcia, to przejmujemy całość tego przedsiębiorstwa.

– Czy biznes maszyn budowlanych też?

– To stanowi jeszcze tajemnicę umowy.

Tajemnicą poliszynela było już jednak wtedy, że produkcja maszyn budowlanych nie wróci do HSW razem z zasobami LiuGonga, bo Huta potrzebuje nowych hal i pracowników, by znacznie zwiększyć produkcję wojskową i podołać nowym kontraktom. Nie mówiąc już o tym, że dokumentacja i know-how na wszystkie maszyny budowlane produkowane przez LDM była i jest własnością Chińczyków, nawet ta na spycharki z linii Dressty, kiedyś szczególnej dumy Huty Stalowa Wola.

Tymczasem w połowie września br. „Rzeczpospolita” napisała, że publiczne ujawnienie przez Morawieckiego i Kaczyńskiego planów wykupienia majątku LDM spowodowało „usztywnienie stanowiska” strony chińskiej i że „sytuacja się skomplikowała”. Nie było więc ostatecznego porozumienia, które planowano zawrzeć jeszcze w lipcu br.

– Nic takiego nie miało miejsca. Ostatnie tygodnie czy miesiące przed ostatecznym porozumieniem, to czas dopinania pewnych szczegółów technicznych, a konkretnie kwestii dwóch prywatnych nieruchomości na terenie ZZN, które trzeba było wykupić. To było powodem, że do transakcji nie doszło w lipcu, tylko we wrześniu – wyjaśnia poseł Rafał Weber.

Skądinąd jedna z tych nieruchomości to były zakład Wiesława Wojtasa, kiedyś legendy stalowowolskiej „Solidarności”, potem biznesmena, a dziś odbywającego karę 4 lat więzienia za przestępstwa w działalności gospodarczej (skazany konsekwentnie utrzymuje, że jest niewinny). Po LDM krążyły nawet dowcipy, jak to prezydent Stalowej Woli negocjuje z nim w zakładzie karnym odkupienie jego firmy.

Linia dla wojska

3 października, na dawnej linii montażowej LDM ogłoszono oficjalnie, że sprzedana 11 lat temu cywilna część HSW „wraca do macierzy”. Linię i jej otoczenie „szorowano” na tę uroczystość kilka dni. – Chwilami wyglądało to żenująco, ale trawy nie malowano – żartuje jeden z pracowników.

Po uroczystości, o szczegóły transakcji i plany na przyszłość dziennikarze pytali prezesa Jana Szwedę. Nie chciał jednak ujawnić, ile zapłacono LiuGongowi (dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, że nieco ponad 200 mln zł), ani co konkretnie będzie produkowane w M-16 (najpewniej bojowe wozy piechoty Borsuk). Zapewniał, że hala zostanie szybko przystosowana do nowej produkcji, że zamówiono już odpowiednie maszyny i urządzenia. Huta zamierza zresztą wybudować wkrótce kolejną dużą halę produkcyjną.

Prezes Szwedo mówił też, że HSW dalej dostarczać będzie polskiej armii „wojskowe” ładowarki (SŁ-34C), a inżynierowie z HSW opracowali nową cywilną maszynę: kruszarkę.

– To nie jest żadna licencja, ale nasza własna, oryginalna konstrukcja – podkreślał prezes HSW.

Maszyny odjeżdżają do… historii

Tak czy inaczej, po prawie 50 latach od wyprodukowania w Hucie Stalowa Wola pierwszej spycharki na licencji amerykańskiego Harvestera (grudzień 1973), biznes maszyn budowlanych w naszym mieście odchodzi do historii.

I jeszcze inna historyczna ciekawostka: dokładnie 10 lat przed „powrotem do macierzy” cywilnej części HSW, 3 października 2013 r. odbył się w Hucie dynamiczny pokaz maszyn oferowanych na rynkach zagranicznych przez spółkę Dressta – handlowe ramię HSW, a potem LiuGonga. Pokaz był zaiste imponujący, a lampki z szampanem dla jego uczestników podjechały w… łyżce ładowarki 534E.

3 października 2023 r. zamiast szampana były oklaski.