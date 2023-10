Ponad 14 mln złotych z ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski ład” zasili konto gminy i miasta Nisko. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji w Nisku i kilku sołectwach, miedzy innymi w Nowosielcu.

Przekazanie symbolicznych czeków odbyło się 12 października w obecności: wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, burmistrz Niska Waldemara Ślusarczyka jego zastępcy Zbigniewa Kotuły, radnego Andrzeja Tofilskiego oraz sołtysa Nowosielca Grzegorza Bednarza.

Spotkanie zostało zorganizowane przy Strefie Ekonomicznej w Nowosielcu. – Otrzymane środki będą przeznaczone na skanalizowanie i zwodociągowanie pozostałych części gminy. Między innymi tutaj gdzie się dzisiaj znajdujemy chcemy wykonać niewielki odcinek kanalizacji, po to, aby uzbroić ten teren przemysłowy. Będzie to przepompownia i około 400 m kolektora sanitarnego i wodociągowego. Bez tych środków nie dalibyśmy rady – mówił Waldemar Ślusarczyk.

W ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych do niżańskiego budżetu wpłynie dokładnie 14 250 000 zł. 6 650 000 zł przeznaczonych zostanie na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Nisko oraz sołectw Zarzecze, Nowa Wieś i Racławice. Z kolei 7 600 000 zł to kwota poświęcona na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Nowosielec i Kończyce.

– Skanalizowanie sołectw gmina i miasto Nisko posiada na poziomie 58 proc. Czyli powiedzmy sobie, nie jest to wyniki rewelacyjny. Natomiast te środki pozwolą nam zdecydowanie na podniesienie tego progu skanalizowania sołectw, bo miasto jest dobrze skanalizowane – dodał burmistrz.

W pozyskaniu środków na skanalizowanie kolejnych miejscowości w gminie pomógł wiceminister Marcin Warchoł.

– Ósma edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych zakłada inwestycje w cały szereg ważnej i długo oczekiwanej przez Polaków infrastruktury. To są sieci kanalizacyjne, takie jak te u nas w Nowosielcu i Racławicach. To są również dojazdy do stref inwestycyjnych, takie jak właśnie tutaj w Niżańskiej Strefie Inwestycyjnej. To są wreszcie ważne łączniki takie jak ten, który łączy strefę mielecką, stalowowolską i tarnobrzeską, a docelowo również Centralny Port Komunikacyjny. To także nowe miejsca pracy – powiedział wiceminister.