Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli wzbogacił się o 12 łóżek przeznaczonych dla rodziców towarzyszących dzieciom podczas hospitalizacji. Jest to dar przekazany przez właścicieli restauracji McDonald’s w Stalowej Woli Olgi i Wojciecha Salów.

– Otrzymaliśmy od naszych szanownych darczyńców 12 łóżek dla rodziców dzieci, którzy przebywają w różnych obszarach funkcjonowania naszego szpitala, głównie dla oddziału pediatrii. Jest to bardzo ważny dar, dlatego, że ponad 90 proc dzieci przebywa z rodzicami w naszym oddziale, więc dla nich te warunki też musimy spełnić odpowiednie i chcielibyśmy podnosić te standardy coraz bardziej, coraz wyżej. Mamy nadzieję, że jest to taki dobry początek tego, żeby pójść w remont tego oddziału – mówiła Monika Pachacz-Świderska, dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Do stalowowolskiej lecznicy trafiło 12 łóżek. Koszt jednej sztuki to około 1500 zł.

– Jako mieszkańcowi powiatu stalowowolskiego jest mi bardzo miło wspierać lokalną społeczność, w ramach programu „Złoty Sąsiad” i ufundować łóżka dla rodziców, dzieci przebywających w szpitalu. Na ten moment przekazaliśmy ponad 1160 łóżek. Fundacja Ronalda McDonalda wraz z franczyzobiorcami od lat wspiera rodziny i dzieci – mówił Wojciech Sala, właściciel restauracji McDonald’s w Stalowej Woli.

Wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys podziękował fundatorom łóżek, złożył też podziękowania na ręce załogi oddziału pediatrii w stalowowolskiej lecznicy za wzorową opiekę nad pacjentami.

– Życzyłbym sobie żeby te łóżka były wykorzystywane w jak najmniejszy sposób. Wiadomo, że każde zajęte łóżko przez rodzica oznacza jedno chore dziecko. Niestety na pewno tego nie unikniemy i te łóżka wykorzystywane będą. Zdrowy, wypoczęty rodzic oznacza szybszą rekonwalescencję dziecka – mówił Mariusz Sołtys.

– Zawsze, jeżeli mogę sugeruję rodzicom żeby zostawali na hospitalizacji nawet z dziećmi powyżej 13 roku życia, bo to są najczęściej nastolatkowie, którzy potrzebują stałego kontaktu z rodzicem, więc jeżeli tylko mają możliwość zostają u nas na oddziale. Do tej pory organizowaliśmy rodzicom łóżka szpitalne. Wiadomo, że nie są one takie dobre jak te, które teraz dostaliśmy, więc bardzo się z tego cieszę. Mają one schowek na rzeczy pierwszej potrzeby, mają też dużo lepsze materace więc jestem bardzo szczęśliwa, że możemy zamienić łóżka na te nowsze i składane, dzięki czemu na sali mamy więcej miejsca – mówiła pielęgniarka oddziałowa Joanna Duma.