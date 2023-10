Z niczym, no może ze wspomnieniami z pobytu nad pięknym polskim Bałtykiem, wracają z Kołobrzegu piłkarze Stali Stalowa Wola.

Nasza drużyna nie była faworytem zaległego spotkania z Kotwicą, ale po cichu jej kibice, a już na pewno ci, którzy w sporej ilości wybrali się na ten mecz, węszyli niespodziankę i skok w ligowej tabeli. Te marzenia gospodarze wybili gościom z głowy w 61. minucie. W środkowej strefie boiska Łukasz Furtak nabił piłką Felipe Oliveirę, a sekundę później próbował ratować sytuację wślizgiem i skierował piłkę w kierunki stalowowolskiej bramki. Mikołaj Smyłek był z prawej strony „szesnastki” i nie zdążył do posłanej futbolówki – sprzed nosa zagarnął mu ją Jonathan Junior. Brazylijczyk „objechał” naszego bramkarza i uderzył do „pustaka”. Był to jedyny gol tego spotkania.

Kotwica wygrała minimalnie, ale zasłużenie. Stal, grająca bez kontuzjowanych: Kowalskiego i Rogali tylko przez pierwszy kwadrans meczu dotrzymywała kroku rywalom. Później przewaga Kotwicy był ogromna. Już do przerwy ekipa trenera Macieja Bartoszka mogła prowadzić 3-4 bramkami. Na szczęście świetnie interweniował Smyłek.

Stal w tym meczu w grze ofensywnej praktycznie nie istniała i może się cieszyć, że wyjeżdża znad morza z jedną tylko straconą bramką.

Wyjazd do Kołobrzegu były najdłuższym ze wszystkich, jakie odbyli i odbędą piłkarze Stali w tym sezonie. 1700 km w obie strony…

KOTWICA KOŁOBRZEG – STAL STALOWA WOLA 1:0 (0:0)

1-0 Junior (61)

KOTWICA: Michalski – Kosakiewicz, Witasik, Murawski, Polak – Oliviera, Żubrowski (70 Stasiak), Cywiński, Kaczmarek (70 Kozłowski) – Jonathan, Nowak (84 Kozajda)

STAL: Smyłek – Maluga, Furtak, Oko, Seweryn (78 Kościelniak) – Mydlarz (46 Górski), Soszyński, Pioterczak (46 Sukiennicki), Imiela – Chełmecki (71 Wojtak) Klisiewicz (65 Iwao).

Sędziował Radosław Trochimiuk (Ciechanów). Żółte kartki: Junior – Malga.