Kilkanaście jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów stalowowolskiego i niżańskiego otrzymało agregaty prądotwórcze pozyskane z Agencji Rezerw Strategicznych. Sprzęt przeznaczony był dla jednostek, które przekazały część swojego wyposażenia strażakom z Ukrainy, po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą.

Uroczystość przekazania agregatów strażakom ochotnikom odbyła się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.

– To było tak z potrzeby tamtej chwili, poszliśmy do remizy zobaczyliśmy co możemy oddać, wiedzieliśmy w jakiej są sytuacji tamci strażacy, co może być im najbardziej potrzebne. Na pewno brakowało prądu, zasilania do różnych urządzeń czy medycznych czy innych także stwierdziliśmy, że to będzie agregat. To były też mundury, hełmy, rękawice – mówił Paweł Bieleń, naczelnik OSP Bojanów.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele jednostek, które otrzymały sprzęt: OSP Antoniów, OSP Bojanów, OSP Dzierdziówka, OSP Jastkowice, OSP Kotowa Wola, OSP Rzeczyca Okrągła, OSP Skowierzyn, OSP Zaklików, OSP Zbydniów, OSP Harasiuki, OSP Jeżowe, OSP Krzeszów, OSP Rudnik nad Sanem.

– Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przeznaczyła 300 agregatów do przekazania dla jednostek OSP, tych które wsparły działania na Ukrainie. 235 agregatów trafiło na Podkarpacie. Bardzo nas to cieszy. Ten sprzęt jest bardzo potrzebny i każda ilość w jednostkach jest niezbędna, bo agregat prądotwórczy to taki sprzęt, który używamy podczas działań nocnych, wykorzystywany jest podczas braku prądu, mamy takie przypadki, że zasilamy urządzenia podtrzymujące życie, w mieszkaniach. To bardzo cenny sprzęt – mówił nadbrygadier Andrzej Babiec, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP.