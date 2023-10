Święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów – 14 października, to dzień szczególny dla polskiej oświaty. Z tej okazji w powiecie niżańskim, w jego przededniu, odbyło się Powiatowe Święto Edukacji Narodowej. Była to idealna okazja do przekazania dyrektorom i kadrze pedagogicznej podziękowań oraz gratulacji za pracę i trud włożony w wychowanie młodzieży. Tego dnia pracownikom placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański wręczono wyróżnienia oraz nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Tegoroczna uroczystość odbyła się w auli Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rudniku nad Sanem. W wydarzeniu udział wzięli nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie, uczniowie szkół prowadzonych przez powiat oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością uroczyste obchody zaszczycili: starosta niżański Robert Bednarz, wicestarosta Adam Mach, skarbnik powiatu Maria Bednarz, dyrektor LO w Nisku Jerzy Stelmach, dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel, dyrektor ZS w Jeżowem Stanisław Haduch, dyrektor ZS w Rudniku nad Sanem Edward Wołoszyn, dyrektor SOSW w Rudniku nad Sanem Marta Szczepańska oraz dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku Dorota Rabińska.

Starosta Robert Bednarz, w słowach skierowanych do zebranych w auli nauczycieli, pracowników szkół i placówek, wyrażając podziękowanie za codzienną pracę, poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wychowanie młodych pokoleń, powiedział: – Serdecznie dziękuję za trud, zaangażowanie i cierpliwość, jaką wkładacie państwo w przekazywanie wiedzy młodemu pokoleniu mieszkańców powiatu niżańskiego, w kształtowanie systemu wartości i umacnianie patriotyzmu. Życzę, aby wasza praca była we właściwy sposób zauważana i doceniana przez nasze społeczeństwo oraz przynosiła satysfakcję i motywowała do dalszego rozwoju i dalszej pracy.

Zgodnie z coroczną tradycją, nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych otrzymali Nagrody Starosty Niżańskiego:

· LO w Nisku: Anna Dąbek i Joanna Łojek;

· ZS w Rudniku nad Sanem: Edyta Małek-Karaś i Sławomir Zając;

· SOSW w Rudniku nad Sanem: Alicja Bronkiewicz, Beata Drzymała, Edyta Gołębiowska, Dorota Miller, Piotr Trojanowski i Tomasz Zieliński;

· ZS w Jeżowem: Elżbieta Łagocka-Mękal;

· RCEZ w Nisku: Joanna Mroczek, Danuta Pokora, Aleksandra Oleksy, Tomasz Skoczeń i Bartłomiej Winogrodzki.

· PPP w Nisku: Aneta Cebula.

Po wręczeniu Nagród Starosty, nastąpiła kolejna ważna chwila – wręczenie Nagród Dyrektora. Nagrody Dyrektora z poszczególnych szkół otrzymali:

· LO w Nisku: Joanna Chowaniec, Marta Kapica, Monika Krawiec, Sylwia Matyka, Joanna Szaro i Beata Wasyl;

· ZS w Rudniku nad Sanem: Aneta Kiełb, Ewa Madej, Monika Reichert, Alicja Szymonik, Alina Wołoszyn, Kamil Kak, Sławomir Konior i Marek Wojtaś;

· SOSW w Rudniku nad Sanem: Aneta Pająk, Natalia Błaszczak, Wiesława Kostyra Magdalena Lewko, Justyna Stój, Monika Dziedzic, Małgorzata Prokop, Barbara Potocka, Barbara Wieczerzak, Monika Wicher, Paweł Lewko, Łukasz Kasprowicz i Sławomir Sztaba;

· ZS w Jeżowem: Anna Haduch, Anna Tomaka i Joanna Rogala-Laufer;

· RCEZ w Nisku: Kornelia Kupiec, Grażyna Suchecka, Katarzyna Przybylska, Renata Pokora, Beata Bednarz, Ewelina Miklas, Małgorzata Frączek, Magdalena Urbanik, Ryszard Budkowski, Marian Chrapko, Grzegorz Skrzyński, Mariusz Sagan, Tomasz Wieleba i Zdzisław Tabor;

· PPP w Nisku: Kinga Szczygielska.

Wydarzenie uświetniło występem artystycznym, w wykonaniu dwóch utworów muzycznych, TRIO LO w Nisku: Amelia Orłowska, Dominika Sycz oraz Grzegorz Zalewski, którzy wykonali utwory z repertuaru Maryli Rodowicz pt. „Żeglarz” oraz „Remedium”.