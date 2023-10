10. kolejka. Słowianin Grębów pokonał u siebie Czarnych Lipa i zachował fotel lidera. Gospodarze objęli prowadzenie już w 4. minucie, piłkę w bramce umieścił Wojciech Nieradka. Na kolejne gole kibice musieli czekać do… 90. minuty.

To wtedy do akcji wkroczył wprowadzony na boisko w 60. minucie Bartłomiej Piechniak. W odstępie kilkudziesięciu sekund zdobył dwie bramki. Dwa punkty traci do Słowianina Olimpia Pysznica, która w ostatniej serii podejmowała LZS Wola Rzeczycka. W 15. minucie wynik otworzył Fabian Mścisz, a kwadrans później drugiego gola dla gospodarzy strzelił 41-letni Łukasz Bajgierowicz. Chwilę później goście za sprawą Michała Stankowskiego zdobyli kontakt i po zmianie stron ruszyli śmielej do przodu, jednak to miejscowi cieszyli się z kolejnej zdobyczy bramkowej. Oskar Partyka po raz trzeci w tym dniu musiał wyciągać piłkę z siatki, po raz drugi po uderzeniu Fabiana Mścisz. 18-latek zaliczył bardzo dobry występ, ale także pozostali juniorzy, których trener Dariusz Bartnik ma do swojej dyspozycji: Tymoteusz Mróz, Karol Mandziuk, Marcel Golik, Oliwier Dereń czy jego syn Adrian, z meczu na mecz robią postępy. Młodzi mają przy boku doświadczonych rutyniarzy: Bajgierowicza, Młynarczyka, Warzochę, Błażejowicza i razem stanowią „mieszankę wybuchową”, która na wiosnę będzie jeszcze mocniejsza niż jesienią.

Słabo natomiast tej jesieni wieją Wichry. Jedenastka z Rzeczycy Długiej podejmowała Bukową Jastkowice. W pierwszej połowie padła tylko jedna bramka (Grzegorz Szymanek). Po przerwie Pan Mieczysław Ożóg i spółka dołożyli kolejne trzy „brameczki” i zaksięgowali komplet punktów.

W Wrzawach w meczu Sanu z Unią Skowierzyn (3:2), pierwszy gol został strzelony już w 16. sekundzie! Autorem trafienia był Jakub Nowak.

Wyniki 10. kolejki:

Olimpia Pysznica – LZS Wola Rzeczycka 3:1 (2:1), Mścisz 2, Bajgierowicz – M.Stańkowski, Junior Zakrzów – LZS Jadachy 2:3 (1:2), Guściora, Mazur – M.Wolan 2, Bałata, San Wrzawy – Unia Skowierzyn 3:2 (1:2), Broda, Nowiński, Rutkowski – Nowak, Wolak, Kolejarz Knapy – Wisan Skopanie 2:0 (0:0), Lewicki, Kiwacki, Słowianin Grębów – Czarni Lipa 3:0 (1:0), Piechniak 2, Nieradka, Wichry Rzeczyca Dł. – Bukowa Jastkowice 0:4 (0:1), Szymanek 2, Skrzypek, M.Partyka, LZS Żabno – Sokół Sokolniki 3:1 (2:1), Gumuliński, Kułacz, Ł.Oskroba – Cąpała.

11. kolejka 21 października: Bukowa – Żabno (15), Czarni – Wichry (15), 22 października: Wola Rzeczycka – Junior (13), Sokół – Olimpia (15), Wisan – Słowianin (15), Unia – Kolejarz (15), Jadachy – San (15).