Stalowa Wola i Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej po raz kolejny okazały się szczęśliwym miejscem dla piłkarskiej reprezentacji Polski. We wtorek na stadionie przy ul. Hutniczej „Biało-czerwoni” rozgromili Estonię 5:0 w meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy do lat 21.

W meczu o punkty w roli selekcjonera polskiej reprezentacji do lat 21 zadebiutował Adam Majewski. Wcześniej były piłkarz m.in. Petrochemii i Wisły Płock, Lecha i Legii poprowadził polską drużyną w meczu towarzyskim ze Słowacją (2:2). Majewski zastąpił Michała Probierza (oglądał ten mecz z trybuny), który przejął stery pierwszej reprezentacji naszego kraju. Za jego kadencji Polska U-21 odniosła w eliminacjach zwycięstwa nad Kosowem 3:0 oraz nad Estonią 1:0.

Z ziemi włoskiej do Polski…

W Stalowej Woli od początku przeważali Polacy. W 7. minucie, po akcji przeprowadzonej lewą stroną boiska, po zagraniu Nikoli Zalewskiego i sprytnym przepuszczeniu piłki przez Filipa Marchwiński, piłke do estońskiej bramki skierował, wychowanek UKS 6 Jasło, obecnie piłkarz Cracovii – Michał Rakoczy.

Kwadrans później ponownie w roli głównej wystąpił pomocnik AS Romy, popisując się celnym uderzeniem z pola karnego. Także przy trzecim golu dla naszej reprezentacji palca, a właściwe nogi maczał piłkarz występujący na co dzień w lidze włoskiej. Był nim pomocnik Salernitany, Mateusz Łęgowski. To rozpoczął akcję, po której piłka trafiła do Rakoczego, ten odegrał ją do Kajetana Szmyta, który oddał strzał, bramkarzowi przełamało palce doskoczył do futbolówki Filip Szymczak i Kauro Kivila skapitulował po raz trzeci.

Jeszcze przed przerwą Polska mogła prowadzić czterema bramkami, ale Szmyt nie wykorzystał rzutu karnego podyktowanego za faul Kevora Palumetsa na Rakoczym. Bramkarz Estonii obronił uderzenie piłkarza Warty Poznań.

Rakoczy show!

Obraz gry nie zmienił się po przerwie. Polacy dominowali i zdobyli kolejne dwie bramki, i nie wykorzystali drugiego rzutu karnego.

57. minucie, rozgrywający znakomite spotkanie Michał Rakoczy zagrał prostopadle do Filipa Szymczaka i napastnik Lecha Poznań nie zmarnował takiego prezentu, i zdobył swoją drugą bramkę w tym meczu.

W 72. minucie wynik podwyższył wprowadzony na boisko chwilę wcześniej Tomasz Pieńko, a tym, który dogrywał mu piłkę był wszędobylski tego dnia Michał Rakoczy. Był to ostatni gol w tym spotkaniu, ale Polacy mogli pokusić się o kolejne bramki. W 80. minucie świetnej okazji, po podaniu Zalewskiego, nie wykorzystał przebywający na boisku od 62. minuty Szymon Włodarczyk, a chwilę później napastnik Sturmu Graz nie trafił do bramki z „jedenastki” podyktowanej za faul Sandera Liita na Tomaszu Pieńce.

Jubileuszowe podkarpackie akcenty

Spotkanie Polska – Estonia odbyło się dokładnie 50 lat po legendarnym meczu Anglia – Polska, który został rozegrany 17 października 1973 roku na Wembley (1:1). Był to mecz, który zapewnił „Biało-czerwonym” występ na mundialu w RFN. Bramkę na wagę awansu zdobył napastnik Stali Mielec, rzeszowianin Jan Domarski po podaniu swojego kolegi klubowego Grzegorza Laty. Kilkanaście miesięcy później został on królem strzelców MŚ 74 (7 goli).

W meczu wtorkowym polskiej reprezentacji do lat 21, rozgrywanym w Stalowej Woli jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym aktorem widowiska był piłkarz pochodzący z Jasła Michał Rakoczy, a zespół prowadził szkoleniowiec, którego ostatnim przystankiem w karierze trenerskiej była mielecka Stal.

Izrael i Niemcy

Po zwycięstwie nad Estonią polska reprezentacja umocniła się na czele grupy D z kompletem dziewięciu punktów. Drugie miejsce zajmują Niemcy, którzy rozegrali jedno spotkanie mniej. Kolejnym rywalem naszej młodzieżówki w eliminacjach jest Izrael, jednak to spotkanie, ze względu na obecną sytuację w tamtym rejonie świata, stoi pod dużym znakiem zapytania. Mecz zaplanowano na 17 listopada w Łodzi. Cztery dni później Polacy zagrają w Essen z Niemcami, a więc faworytem do awansu z pierwszego miejsca.

Bezpośredni awans do Euro U 21, które odbędą się na Słowacji w roku 2025 wywalczy najlepszy zespół z każdej grupy oraz trzy najlepsze zespoły z drugich miejsc. Pozostałe drużyny z tych pozycji zagrają w barażach.

POLSKA – ESTONIA 5:0 (3:0)

1-0 Rakoczy (7), 2-0 Zalewski (22), 3-0 Szymczak (44), 4-0 Szymczak (57), 5-0 Pieńko (72)

POLSKA: Tobiasz – Mosór, Lipkowski, Bejger – Pyrka (46 Marczuk), Rakoczy (71 Pieńko), Łęgowski, Szmyt (62 Buksa), Zalewski – Marchwiński (46 Biegański), Szymczak (62 Włodarczyk).

ESTONIA: Kivila – Hussar, Liit (82 Vaher), Tammik, Sotsugov – Mihhailov, Palumets, Luts (63 Ivanov), Vassiljev (63 Teevali), Kuraksin (63 Veelma) – Sapovalov (84 Viidas).

Sędziował Mohammad Usman (Norwegia). Widzów 3000.