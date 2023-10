13 października w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli zorganizowano Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. W trakcie uroczystości wręczone zostały nagrody starosty oraz stypendia dla uczniów. Listami gratulacyjnymi zostali uhonorowani także dyrektorzy i nauczyciele, którzy otrzymali nagrodę Ministra Edukacji i Nauki, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz medale i odznaczenia.

– To jest bardzo ważny dla nas dzień, święto edukacji. Nauczyciele, ale nie tylko nauczyciele, obsługa, administracja obchodzi święto. Szacunek dla nich, chcemy się też tą radością podzielić, co najlepszych wyróżnić nagrodami – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Zapytaliśmy starostę jak prezentują się kadry nauczycielskie w szkołach prowadzonych przez powiat? – Lekkie braki są, z tym, że jest w tej chwili dosyć duży nabór uczniów, a w przyszłym roku będzie duża zniżka, będziemy mieli połowę tego zasobu co w tym roku, więc my dajemy godziny ponadwymiarowe nauczycielom, bo później byśmy musieli zwalniać. Ale generalnie rzecz biorąc zatrudnić teraz nauczyciela matematyki, informatyki czy fizyki nie jest łatwą sprawą. Kadra niestety nam się starzeje, trudno ją odmłodzić. Zobaczymy co będzie dalej, ale na chwilę obecną, zapewnione wszystkie etaty są – mówił starosta.

Przed jakimi wyzwaniami dziś stoją nauczyciele? – Wyzwania są takie, że świat się zmienia, młodzież też jest trochę inna jak była, chociaż ja nigdy na młodzież nie narzekam, uważam, że młodzież jest cudowna i wspaniała. A nauczyciel musi sobie z młodzieżą poradzić, młodzież jest mądra, inteligenta, wymagająca i to stawia nauczycielom wysoko poprzeczkę. Osobowość nauczyciela w tej chwili ma duże znaczenie, nie tylko wiedza ale też i osobowość – mówił starosta Janusz Zarzeczny.

Z okazji święta pracowników oświaty zostały przyznane Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, a także stypendia dla uczniów.

Nagrodę Starosty otrzymało 18 nauczycieli i dyrektorów. Nagroda Starosty przyznawana jest dyrektorom i nauczycielom, którzy osiągają bardzo dobre rezultaty w procesie dydaktycznym, podejmują innowacyjne rozwiązania w zakresie wdrażania nowatorskich programów, metod nauczania i wychowania. Ponadto, organizują imprezy sportowe, kulturalne, rekreacyjne i uroczystości szkolne. Angażują się w działalność pozalekcyjną, charytatywną, zaszczepiają w uczniach postawy prospołeczne. Nagrodzeni to osoby wychodzące poza schemat w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

– W tym zawodzie jestem już 27 rok, więc pewne doświadczenie już jest, satysfakcja ogromna. Oprócz tego, że zajmuje się nauczaniem języka, mam również dodatkowe funkcje w szkole, jestem koordynatorem projektów Erazmus +, co daje mi ogromną satysfakcję, że mogę nie tylko dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla młodzieży szkolnej organizować wyjazdy zagraniczne – mówiła Anna Dul, nauczycielka języka niemieckiego w Centrum Edukacji Zawodowej.

Stypendia otrzymało 33 uczniów. – Dziedzina, w której czuję się najlepiej to geografia i w związku z osiągnięciami w olimpiadzie geograficznej jestem tutaj. Geografią interesuję się od zawsze, w szkole podstawowej pani od geografii bardzo mi pomogła w tym żeby tę pasję rozwinąć i zgłębić te jej działy, którymi sam nie byłem zainteresowany. Najbliżej mi do geografii społeczno-ekonomicznej. Już w szkole podstawowej brałem udział w różnych konkursach i olimpiadach. W liceum też stwierdziłem, że warto spróbować i udało się. Dostałem się do ogólnokrajowego etapu i zostałem finalistą olimpiady geograficznej – mówił Łukasz Chyła, z LO im. KEN.

Podczas uroczystości uhonorowani zostali również nauczyciele, którzy otrzymali nagrodę Ministra Edukacji i Nauki, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz medale i odznaczenia, a także Krzyże Zasługi, przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.